КАРЛ IV ЛЮКСЕМБУРГ

КАРЛ IV ЛЮКСЕМБУРГ - германский ко­роль (с 1346 года), ко­роль Че­хии (с 1347 года под име­нем Кар­ла I) и им­пе­ра­тор Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (с 1355 года).

Из ди­на­стии Люк­сем­бур­гов, сын Яна Люк­сем­бург­ско­го и се­ст­ры ко­ро­ля Венг­рии (1301-1305 годы), Че­хии и Поль­ши (1305-1306 годы) Вац­ла­ва III - Елиш­ки из ди­на­стии Прже­мы­сло­ви­чей . Вос­пи­та­ние по­лу­чил при дво­ре французского ко­ро­ля Кар­ла IV (1322-1328 годы), же­на­то­го 2-м бра­ком на пред­ста­ви­тель­ни­це ди­на­стии Люк­сем­бур­гов. Во Фран­ции на­став­ни­ком Карла IV был П. Ро­же (в 1342-1352 годах па­па Кли­мент VI), с ко­то­рым у не­го сло­жи­лись дру­же­ские от­но­ше­ния. В 1331 году на­прав­лен от­цом в ка­че­ст­ве штат­галь­те­ра в Северную Ита­лию, где Ян Люк­сем­бург­ский пы­тал­ся соз­дать под­вла­ст­ное ему ко­ро­лев­ст­во. В 1333 году по­сле про­ва­ла этой по­пыт­ки (не в по­след­нюю оче­редь из-за про­ти­во­дей­ст­вия со сто­ро­ны императора Лю­до­ви­ка IV Ба­вар­ско­го) вер­нул­ся в Че­хию. В 1334 году по­жа­ло­ван ти­ту­лом марк­гра­фа Мо­ра­вии. С 1342 года, по­сле то­го как в 1340 году отец ос­леп, стал фак­ти­че­ски его со­пра­ви­те­лем. В ус­ло­ви­ях ост­ро­го кон­флик­та Лю­до­ви­ка IV Ба­вар­ско­го с германскими князь­я­ми и пап­ст­вом в 1346 году при под­держ­ке Кли­мен­та VI, час­ти кня­зей и французского ко­ро­ля из­бран германским ан­ти­ко­ро­лём и ко­ро­но­ван в Бон­не. В 1347 году, по­сле ги­бе­ли от­ца в бит­ве при Кре­си (Карл IV так­же уча­ст­во­вал в ней и был ра­нен), всту­пил на чешский пре­стол. По­сле смер­ти Лю­до­ви­ка IV Ба­вар­ско­го (1347 год) и до­сти­же­ния со­гла­ше­ния с Габс­бур­га­ми и Вит­тельс­ба­ха­ми ко­ро­но­вал­ся германским ко­ро­лём по­втор­но. В 1354-1355 годах пред­при­нял по­ход в Ита­лию, где при­нял из рук пап­ско­го ле­га­та императорскую ко­ро­ну, в январе 1355 года в Ми­ла­не был ко­ро­но­ван так­же ко­ро­лём Ита­лии. В 1365 году, вос­поль­зо­вав­шись ос­лаб­ле­ни­ем Фран­ции в хо­де Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов, стал ко­ро­лём Бур­гун­дии. Не­за­дол­го до смер­ти, до­бив­шись в 1376 году ко­ро­на­ции сво­его сы­на Вац­ла­ва IV германским ко­ро­лём, от­ка­зал­ся от бур­гунд­ско­го пре­сто­ла (1378 год).

Карл IV про­во­дил по­ли­ти­ку ук­ре­п­ле­ния вла­сти им­пе­ра­то­ра, ре­ор­га­ни­зо­вал сис­те­му управ­ле­ния, по­вы­сил роль императорской кан­це­ля­рии. Стре­мясь уре­гу­ли­ро­вать по­ря­док из­бра­ния германских ко­ро­лей и им­пе­ра­то­ров, из­дал Зо­ло­тую бул­лу 1356 года (её по­ло­же­ния дей­ст­во­ва­ли до 1806 года). Пу­тём скуп­ки зе­мель, брач­ных сою­зов и т. д. при­об­рёл часть Верх­не­го Пфаль­ца, зем­ли в Тю­рин­гии и Сак­со­нии, Ниж­ние Лу­жи­цы и в 1373 году Бран­ден­бург (с 1365 года на­хо­дил­ся под управ­ле­ни­ем Карла IV), чем зна­чи­тель­но ук­ре­пил до­мен Люк­сем­бур­гов. При­дал Че­хии, Мо­ра­вии и Си­ле­зии ста­тус зе­мель чешской ко­ро­ны, пре­дос­та­вив им от­но­си­тель­ную са­мо­стоя­тель­ность во внутренних де­лах и пра­во со­зы­ва сей­мов. Под­твер­дил при­ви­ле­гии Чешского ко­ро­лев­ст­ва в со­ста­ве им­пе­рии. Ус­та­но­вил по­ря­док, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым чешский ко­роль из­би­рал­ся сей­мом (его вы­бо­ры не за­ви­се­ли от во­ли им­пе­ра­то­ра), имел пра­во че­ка­нить собственную мо­не­ту и вхо­дил в кол­ле­гию се­ми кур­фюр­стов, из­би­рав­ших германских ко­ро­лей и им­пе­ра­то­ров. В 1344 году уч­ре­дил Праж­ское ар­хи­епи­скоп­ст­во, что по­зво­ли­ло ук­ре­пить са­мо­стоя­тель­ность чешской Церк­ви. Вы­ра­бо­тал про­ект об­ще­го чешского за­кон­ни­ка «Majestas Carolina» (название да­но в 1617 году), ко­то­рый, од­на­ко, был от­верг­нут на чешском сей­ме 1355 года.

Бу­ду­чи лич­но­стью твор­че­ской и вы­со­ко­об­ра­зо­ван­ной, Карл IV по­кро­ви­тель­ст­во­вал нау­ке и искусству, по­ощ­рял раз­ви­тие ре­мес­ла, гор­но­го де­ла, внутреннюю и внеш­нюю тор­гов­лю. При нём Че­хия ста­ла важ­ным куль­тур­ным и эко­но­мическим цен­тром Ев­ро­пы. В Пра­ге в 1348 году от­крыл­ся пер­вый в им­пе­рии уни­вер­си­тет (смотрите Кар­лов уни­вер­си­тет), по­строе­ны Но­вый го­род и Кар­лов мост, ре­кон­ст­руи­ро­ван Праж­ский град, в ко­то­ром на­ча­лось воз­ве­де­ние со­бо­ра Святого Ви­та, в 1348-1357 годах не­да­ле­ко от Пра­ги со­ору­жён за­мок Карл­штейн, ко­то­рый пер­во­на­чаль­но яв­лял­ся ме­стом хра­не­ния имперторских ре­га­лий и свя­тых мо­щей. Ев­ропейского уров­ня дос­тиг­ла чешская литература, му­зы­ка и осо­бен­но жи­во­пись, луч­шие об­раз­цы ко­то­рой ук­ра­ша­ют ча­сов­ню Святого Кре­ста в Карл­штей­не.

Иллюстрация:

«Коле­но­пре­кло­нён­ный Карл IV пе­ред Бо­го­ма­те­рью». Ма­стер кру­га Тео­до­рика. Фраг­мент во­тив­но­го ал­та­ря, по­став­лен­но­го праж­ским ар­хие­пи­ско­пом Иоган­ном Око из Вла­си­ма. Около 1370 года. На­цио­наль­ная га­ле­рея (Пра­га).