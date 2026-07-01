КАРЛ IV ЛЮКСЕМБУРГ
КАРЛ IV ЛЮКСЕМБУРГ - германский король (с 1346 года), король Чехии (с 1347 года под именем Карла I) и император Священной Римской империи (с 1355 года).
Из династии Люксембургов, сын Яна Люксембургского и сестры короля Венгрии (1301-1305 годы), Чехии и Польши (1305-1306 годы) Вацлава III - Елишки из династии Пржемысловичей. Воспитание получил при дворе французского короля Карла IV (1322-1328 годы), женатого 2-м браком на представительнице династии Люксембургов. Во Франции наставником Карла IV был П. Роже (в 1342-1352 годах папа Климент VI), с которым у него сложились дружеские отношения. В 1331 году направлен отцом в качестве штатгальтера в Северную Италию, где Ян Люксембургский пытался создать подвластное ему королевство. В 1333 году после провала этой попытки (не в последнюю очередь из-за противодействия со стороны императора Людовика IV Баварского) вернулся в Чехию. В 1334 году пожалован титулом маркграфа Моравии. С 1342 года, после того как в 1340 году отец ослеп, стал фактически его соправителем. В условиях острого конфликта Людовика IV Баварского с германскими князьями и папством в 1346 году при поддержке Климента VI, части князей и французского короля избран германским антикоролём и коронован в Бонне. В 1347 году, после гибели отца в битве при Креси (Карл IV также участвовал в ней и был ранен), вступил на чешский престол. После смерти Людовика IV Баварского (1347 год) и достижения соглашения с Габсбургами и Виттельсбахами короновался германским королём повторно. В 1354-1355 годах предпринял поход в Италию, где принял из рук папского легата императорскую корону, в январе 1355 года в Милане был коронован также королём Италии. В 1365 году, воспользовавшись ослаблением Франции в ходе Столетней войны 1337-1453 годов, стал королём Бургундии. Незадолго до смерти, добившись в 1376 году коронации своего сына Вацлава IV германским королём, отказался от бургундского престола (1378 год).
Карл IV проводил политику укрепления власти императора, реорганизовал систему управления, повысил роль императорской канцелярии. Стремясь урегулировать порядок избрания германских королей и императоров, издал Золотую буллу 1356 года (её положения действовали до 1806 года). Путём скупки земель, брачных союзов и т. д. приобрёл часть Верхнего Пфальца, земли в Тюрингии и Саксонии, Нижние Лужицы и в 1373 году Бранденбург (с 1365 года находился под управлением Карла IV), чем значительно укрепил домен Люксембургов. Придал Чехии, Моравии и Силезии статус земель чешской короны, предоставив им относительную самостоятельность во внутренних делах и право созыва сеймов. Подтвердил привилегии Чешского королевства в составе империи. Установил порядок, в соответствии с которым чешский король избирался сеймом (его выборы не зависели от воли императора), имел право чеканить собственную монету и входил в коллегию семи курфюрстов, избиравших германских королей и императоров. В 1344 году учредил Пражское архиепископство, что позволило укрепить самостоятельность чешской Церкви. Выработал проект общего чешского законника «Majestas Carolina» (название дано в 1617 году), который, однако, был отвергнут на чешском сейме 1355 года.
Будучи личностью творческой и высокообразованной, Карл IV покровительствовал науке и искусству, поощрял развитие ремесла, горного дела, внутреннюю и внешнюю торговлю. При нём Чехия стала важным культурным и экономическим центром Европы. В Праге в 1348 году открылся первый в империи университет (смотрите Карлов университет), построены Новый город и Карлов мост, реконструирован Пражский град, в котором началось возведение собора Святого Вита, в 1348-1357 годах недалеко от Праги сооружён замок Карлштейн, который первоначально являлся местом хранения имперторских регалий и святых мощей. Европейского уровня достигла чешская литература, музыка и особенно живопись, лучшие образцы которой украшают часовню Святого Креста в Карлштейне.
Иллюстрация:
«Коленопреклонённый Карл IV перед Богоматерью». Мастер круга Теодорика. Фрагмент вотивного алтаря, поставленного пражским архиепископом Иоганном Око из Власима. Около 1370 года. Национальная галерея (Прага).