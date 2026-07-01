КАРЛ III ПРОСТОВАТЫЙ

Карл III Простоватый (лат. Carolus Simplex, фр. Charles le Simple) (17.09.879—07.10.929, Перонна) — король Западно-Франкского государства (898—922) и Лотарингии (911—923) из династии Каролингов .

Родившийся после смерти отца, Людовика II Заики, К. III П. впервые заявил свои права на западно-франкский престол в 893, после избрания Эда Робертина (888—898, см. Робертины). В 897, так и не сумев захватить реальную власть, К. III П. примирился с Эдом, а после его смерти был единодушно признан королем. Правление К. III П. в Западно-Франкском государстве могло осуществляться только в консенсусе с крупнейшими вассалами короны: маркграфами Нейстрии, герцогами Бургундии и Аквитании и т. д., так как земель для вербовки собственных вассалов у Каролингов здесь почти не оставалось.

В 911, опираясь на поддержку местной аристократии, К. III П. занял также престол Лотарингии, где пресеклась династия восточно-франкских Каролингов. Предпочтение, которое король оказывал лотарингским оптиматам, в 920-е вызвало волну мятежей западно-франкских магнатов, возглавляемых «анти-королем» Робертом I Робертином (922—923, см. Робертины). В битве при Суассоне (15 июня 923) Роберт был убит, однако К. III П. потерпел поражение. Королем западных франков был избран Рауль Бургундский (923—936), а К. III П. был взят в заложники графом Вермандуа Гербертом II и остаток жизни провел в заточении. Лотарингию же в 925 подчинил своей власти восточнофранкский король Генрих I Птицелов .

В 911 К. III П. пожаловал земли в устье Сены, уже фактически занятые норманнами , их вождю Роллону в обмен на крещение, вассальную присягу и обязательство защищать королевство от других викингов (договор в Сент-Клер-сюр-Эпт). Эти земли стали ядром герцогства Нормандия .

Прозвище «Simplex» возникло в конце Х в.; его первоначальный смысл — «простой, прямодушный».

Ист.: Les annales de Flodoard / Publ. par Ph. Lauer. Paris, 1905; Recueil des actes de Charles III le Simple, roi de France, [893–923] / Publ. sous la dir. de M. Ferdinand Lot... par M. P. Lauer. 2 t. Paris, 1940—1949.

Лит.: McKitterick R. The Frankish kingdoms under the Carolingians. London–New York, 1983; Riché P. Les Carolingiens. Paris, 1983; Schieffer T. Karl III // Neue deutsche Biographie. Bd. 11. Berlin, 1977. S. 184—188.