КАРЛ II СТЮАРТ
КАРЛ II СТЮАРТ - король Англии, Шотландии и Ирландии (с 1660 года).
Сын Карла I и Генриетты Французской (1609-1669 годы). После казни отца в 1649 году был провозглашён шотландским пресвитерианским парламентом королём Шотландии. Во главе собранной в Ирландии и Шотландии армии попытался вести войну с парламентом, однако потерпел поражение (смотрите Английская революция XVII века). В 1651 году уехал во Францию. После принятия в марте 1660 года парламентом билля об отмене всех постановлений начиная с 1648 года (в т. ч. об упразднении монархии) и обнародования Бредской декларации 1660 года вернулся в Лондон. 29.05.1660 года провозглашён парламентом королём. В тот же день утвердил Великую хартию вольностей, Петицию о праве и статут о праве парламента устанавливать налоги. В 1672 году издал Декларацию о веротерпимости, предоставив свободу богослужения католикам и сектантам. Однако, столкнувшись с оппозицией парламента, был вынужден её отменить. В 1673 году парламент принял статут об обязательной присяге на верность Англиканской церкви всех должностных лиц и офицеров королевской армии, после чего многие католики были вынуждены оставить свои посты, в т. ч. брат короля - герцог Йоркский (будущий английский король Яков II). В 1679 году Карл II распустил парламент, который внёс на рассмотрение билль об исключении герцога Йоркского как католика из числа наследников престола. Впоследствии Карл II распустил ещё два парламента, с 1681 года правил единолично. Покровительствовал наукам и искусству, в 1675 году основал Гринвичскую королевскую обсерваторию. Умер от апоплексического удара, перед смертью принял католичество.