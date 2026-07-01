КАРЛ II СТЮАРТ

КАРЛ II СТЮАРТ - ко­роль Анг­лии, Шот­лан­дии и Ир­лан­дии (с 1660 года).

Сын Кар­ла I и Ген­ри­ет­ты Фран­цуз­ской (1609-1669 годы). По­сле каз­ни от­ца в 1649 году был про­воз­гла­шён шотландским пре­сви­те­ри­ан­ским пар­ла­мен­том ко­ро­лём Шот­лан­дии. Во гла­ве со­б­ран­ной в Ир­лан­дии и Шот­лан­дии ар­мии по­пы­тал­ся вес­ти вой­ну с пар­ла­мен­том, од­на­ко по­тер­пел по­ра­же­ние (смотрите Анг­лий­ская ре­во­лю­ция XVII века). В 1651 году уехал во Фран­цию. По­сле при­ня­тия в мар­те 1660 года пар­ла­мен­том бил­ля об от­ме­не всех по­ста­нов­ле­ний на­чи­ная с 1648 года (в т. ч. об уп­разд­не­нии мо­нар­хии ) и об­на­ро­до­ва­ния Бред­ской дек­ла­ра­ции 1660 года вер­нул­ся в Лон­дон. 29.05.1660 года про­воз­гла­шён пар­ла­мен­том ко­ро­лём. В тот же день ут­вер­дил Ве­ли­кую хар­тию воль­но­стей, Пе­ти­цию о пра­ве и ста­тут о пра­ве пар­ла­мен­та ус­та­нав­ли­вать на­ло­ги. В 1672 году из­дал Дек­ла­ра­цию о ве­ро­тер­пи­мо­сти, пре­дос­та­вив сво­бо­ду бо­го­слу­же­ния ка­то­ли­кам и сек­тан­там. Од­на­ко, столк­нув­шись с оп­по­зи­ци­ей пар­ла­мен­та, был вы­ну­ж­ден её от­ме­нить. В 1673 году пар­ла­мент при­нял ста­тут об обя­за­тель­ной при­ся­ге на вер­ность Анг­ли­кан­ской церк­ви всех долж­но­ст­ных лиц и офи­це­ров ко­ро­лев­ской ар­мии, по­сле че­го многие ка­то­ли­ки бы­ли вы­ну­ж­де­ны ос­та­вить свои по­сты, в т. ч. брат ко­ро­ля - гер­цог Йорк­ский (бу­ду­щий английский ко­роль Яков II). В 1679 году Карл II рас­пус­тил пар­ламент, ко­то­рый внёс на рас­смот­ре­ние билль об ис­клю­че­нии гер­цо­га Йорк­ско­го как ка­то­ли­ка из чис­ла на­след­ни­ков пре­сто­ла. Впо­след­ст­вии Карл II рас­пус­тил ещё два пар­ла­мен­та, с 1681 года пра­вил еди­но­лич­но. По­кро­ви­тель­ст­во­вал нау­кам и искусству, в 1675 году ос­но­вал Грин­вич­скую ко­ро­лев­скую об­сер­ва­то­рию. Умер от апо­п­лек­сического уда­ра, пе­ред смер­тью при­нял ка­то­ли­че­ст­во.