КАРЛ II ЛЫСЫЙ
КАРЛ II ЛЫСЫЙ - король Западно-Франкского королевства (с 843 года), император (с 875 года) из династии Каролингов.
Младший сын Людовика Благочестивого и его 2-й жены Юдит, представительницы баварского рода Вельфов. В 829 году Людовик Благочестивый предпринял неудачную попытку отменить раздел Франкского государства (817 год) между тремя сыновьями от первого брака и ввести Карла II в число своих наследников. После смерти Людовика Благочестивого в 840 году Карл II управлял Аквитанией, участвовал в междоусобной борьбе с братьями. В 841 году вместе с Людовиком Немецким нанёс поражение Лотарю I у Фонтенуа-ан-Пюизе (близ современного Осера), после чего скрепил свой союз с Людовиком Немецким Страсбургской клятвой 842 года. По Верденскому договору 843 года получил Западно-Франкское королевство. В 869 году после смерти Лотаря II (сын Лотаря I; 855-869 годы) разделил его королевство с Людовиком Немецким. По Мерсенскому договору 870 года присоединил к Западно-Франкскому королевству часть Лотарингии. В 875 году был коронован в Риме папой Иоанном VIII (872-882 годы) как император. В 876 году овладел Италией. После смерти Людовика Немецкого в 876 году пытался захватить земли Восточно-Франкского королевства. Безуспешно стремился приостановить распад государства на независимые феодальные владения, неоднократно подавлял мятежи своих подданных. Отразил несколько нападений норманнов, бретонцев и германцев на северные и западные области королевства. Инициировал строительство мостов, крепостей и замков от Луары до Рейна. Покровительствовал науке и искусствам, собрал большую библиотеку. При королевском дворе Карла II работали поэт и учёный Седулий Скотт, философ и богослов Иоанн Скот Эриугена. Около 850 года в турском аббатстве Сен-Мартен была подготовлена украшенная миниатюрами так называемая Библия Карла Лысого (хранится в Парижской национальной библиотеке). Умер в Альпах после неудачного похода в Италию. Похоронен в фамильной усыпальнице Каролингов в Сен-Дени.
Источник:
Нитхард. История в 4-х кн. / Пер. А. И. Сидорова // Историки эпохи Каролингов. М., 1999.