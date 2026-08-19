КАРЛ II ЛЫСЫЙ

КАРЛ II ЛЫСЫЙ - ко­роль За­пад­но-Франк­ско­го ко­ро­лев­ст­ва (с 843 года), им­пе­ра­тор (с 875 года) из ди­на­стии Ка­ро­лин­гов.

Млад­ший сын Лю­до­ви­ка Бла­го­чес­ти­во­го и его 2-й же­ны Юдит, пред­ста­ви­тель­ни­цы ба­вар­ско­го ро­да Вель­фов. В 829 году Лю­до­вик Бла­го­чес­ти­вый пред­при­нял не­удач­ную по­пыт­ку от­ме­нить раз­дел Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва (817 год) ме­ж­ду тре­мя сы­новь­я­ми от пер­во­го бра­ка и вве­сти Карла II в чис­ло сво­их на­след­ни­ков. По­сле смер­ти Лю­до­ви­ка Бла­го­чес­ти­во­го в 840 году Карл II уп­рав­лял Ак­ви­та­ни­ей, уча­ст­во­вал в меж­до­усоб­ной борь­бе с брать­я­ми. В 841 году вме­сте с Лю­до­ви­ком Не­мец­ким на­нёс по­ра­же­ние Ло­та­рю I у Фон­те­нуа-ан-Пюи­зе (близ современного Осе­ра), по­сле че­го скре­пил свой со­юз с Лю­до­ви­ком Не­мец­ким Страс­бург­ской клят­вой 842 года. По Вер­ден­ско­му до­го­во­ру 843 года по­лу­чил За­пад­но-Франк­ское ко­ро­лев­ст­во . В 869 году по­сле смер­ти Ло­та­ря II (сын Ло­та­ря I; 855-869 годы) раз­де­лил его ко­ро­лев­ст­во с Лю­до­ви­ком Не­мец­ким. По Мер­сен­ско­му до­го­во­ру 870 года при­со­еди­нил к За­пад­но-Франк­ско­му ко­ро­лев­ст­ву часть Ло­та­рин­гии. В 875 году был ко­ро­но­ван в Ри­ме па­пой Ио­ан­ном VIII (872-882 годы) как им­пе­ра­тор. В 876 году ов­ла­дел Ита­ли­ей. По­сле смер­ти Лю­до­ви­ка Не­мец­ко­го в 876 году пы­тал­ся за­хва­тить зем­ли Вос­точ­но-Франк­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. Без­ус­пеш­но стре­мил­ся при­ос­та­но­вить рас­пад го­су­дар­ст­ва на не­за­ви­си­мые феодальные вла­де­ния, не­од­но­крат­но по­дав­лял мя­те­жи сво­их под­дан­ных. От­ра­зил несколько на­па­де­ний нор­ман­нов, бре­тон­цев и гер­ман­цев на северные и западные об­лас­ти ко­ро­лев­ст­ва. Ини­ции­ро­вал строи­тель­ст­во мос­тов, кре­по­стей и зам­ков от Луа­ры до Рей­на. По­кро­ви­тель­ст­во­вал нау­ке и ис­кус­ст­вам, со­брал боль­шую биб­лио­те­ку. При ко­ро­лев­ском дво­ре Карла II ра­бо­та­ли по­эт и учё­ный Се­ду­лий Скотт, фи­ло­соф и бо­го­слов Ио­анн Скот Эриу­ге­на. Около 850 года в тур­ском аб­бат­ст­ве Сен-Мар­тен бы­ла под­го­тов­ле­на ук­ра­шен­ная ми­ниа­тю­ра­ми так называемая Биб­лия Кар­ла Лы­со­го (хра­нит­ся в Па­риж­ской национальной библиотеке). Умер в Аль­пах по­сле не­удач­но­го по­хо­да в Ита­лию. По­хо­ро­нен в фа­миль­ной усы­паль­ни­це Ка­ро­лин­гов в Сен-Де­ни.

Ис­точник:

Нит­хард. Ис­то­рия в 4-х кн. / Пер. А. И. Си­до­ро­ва // Ис­то­ри­ки эпо­хи Ка­ро­лин­гов. М., 1999.