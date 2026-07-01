КАРЛ I РОБЕРТ

КАРЛ I РОБЕРТ - ко­роль Венг­рии (1308-1342 годы), из 2-й Ан­жуй­ской ди­на­стии.

Сын Кар­ла Мар­тел­ла Ан­жуй­ско­го (Не­апо­ли­тан­ско­го) и Кле­мен­ции Габс­бург, до­че­ри императора Ру­доль­фа I Габс­бур­га. В 1300 году вы­сту­пил с пре­тен­зия­ми на венгерский пре­стол, ко­то­рые бы­ли под­дер­жа­ны па­пой Рим­ским . Из­бран ко­ро­лём в 1308 году, но окон­ча­тель­но ут­вер­дил­ся на тро­не лишь по­сле то­го, как в августе 1310 года был ко­ро­но­ван ко­ро­ной Иш­тва­на I Свя­то­го. Сло­мил со­про­тив­ле­ние маг­на­тов, яв­ляв­ших­ся пол­но­вла­ст­ны­ми хо­зяе­ва­ми отдельных об­лас­тей Венг­рии, зе­мель­ны­ми по­жа­ло­ва­ния­ми соз­дал но­вую ари­сто­кра­тию , воз­вы­сив пре­дан­ных ему лю­дей. Ус­та­но­вил пер­вый ре­гу­ляр­ный на­лог на кре­сть­ян­ский на­дел («с во­рот»), упо­ря­до­чил де­неж­ное об­ра­ще­ние, на­чал пе­ча­тать венгерские зо­ло­тые фло­ри­ны (фо­рин­ты). Ре­фор­ми­ро­вал су­до­про­из­вод­ст­во и сис­те­му управ­ле­ния. По­кро­ви­тель­ст­во­вал раз­ви­тию го­ро­дов как цен­тров ре­мес­ла и тор­гов­ли. Вёл вой­ны на Бал­ка­нах; его по­пыт­ка под­чи­нить Ва­ла­хию за­кон­чи­лась по­ра­же­ни­ем (1330 год). Во внеш­ней по­ли­ти­ке пре­сле­до­вал ди­на­стические ин­те­ре­сы, стре­мясь обес­пе­чить сы­новь­ям на­сле­до­ва­ние не­апо­ли­тан­ско­го и польского пре­сто­лов. В 1335 году на встре­че трёх ко­ро­лей в Ви­ше­гра­де за­клю­чил по­ли­тический и тор­го­вый со­юз с Че­хи­ей и Поль­шей. Сын Карла I - венгерский ко­роль Лай­ош I Ве­ли­кий за­ни­мал с 1370 года так­же польский пре­стол.