КАРЛ I РОБЕРТ
КАРЛ I РОБЕРТ - король Венгрии (1308-1342 годы), из 2-й Анжуйской династии.
Сын Карла Мартелла Анжуйского (Неаполитанского) и Клеменции Габсбург, дочери императора Рудольфа I Габсбурга. В 1300 году выступил с претензиями на венгерский престол, которые были поддержаны папой Римским. Избран королём в 1308 году, но окончательно утвердился на троне лишь после того, как в августе 1310 года был коронован короной Иштвана I Святого. Сломил сопротивление магнатов, являвшихся полновластными хозяевами отдельных областей Венгрии, земельными пожалованиями создал новую аристократию, возвысив преданных ему людей. Установил первый регулярный налог на крестьянский надел («с ворот»), упорядочил денежное обращение, начал печатать венгерские золотые флорины (форинты). Реформировал судопроизводство и систему управления. Покровительствовал развитию городов как центров ремесла и торговли. Вёл войны на Балканах; его попытка подчинить Валахию закончилась поражением (1330 год). Во внешней политике преследовал династические интересы, стремясь обеспечить сыновьям наследование неаполитанского и польского престолов. В 1335 году на встрече трёх королей в Вишеграде заключил политический и торговый союз с Чехией и Польшей. Сын Карла I - венгерский король Лайош I Великий занимал с 1370 года также польский престол.