КАРЛ I АНЖУЙСКИЙ (1227‒1285 ГГ.)

Король Сицилийского королевства (1268–1282 гг.) и Неаполитанского королевства (1282–1285 гг.).

Карл Анжуйский был младшим братом французского короля Людовика IX Святого (1226–1270 гг.). В 1246 г. он путем династического брака приобрел Прованс, тогда же от своего брата Людовака IX он получил Анжу и Мэн. В 1249 г. Карл Анжуйский был участником Седьмого Крестового похода.

В 1266 г. Папа Римский Климент IV, француз, предложил Карлу корону Сицилийского королевства. Ранее, в 1258 г. королем Сицилии стал Манфред из династии Гогенштауфенов , заклятых врагов Папства. Нанеся Манфреду несколько поражений (главное — при Беневенте), Карл Анжуйский захватил в 1266 г. Неаполь, который стал столицей его Сицилийского королевства. В 1267 г. гвельфы во Флоренции избрали Карла I Анжуйского подеста своей коммуны. В 1268 г. Карл Анжуйский нанес поражение Конрадину, последнему представителю династии Гогенштауфенов, претендовавшему на Сицилийский трон. После победы над Конрадином он добился прихода в городах Тосканы гвельфских правительств, поддерживавших его.

После смерти в 1268 г. папы Климента IV Карл I Анжуйский единолично правил и диктовал свою волю в Италии до избрания нового папы в 1271 г. Одной из идей Карла Анжуйского было создание средиземноморской империи. Ключевой задачей в этом проект было новое завоевание Константинополя и восстановление Латинской империи, для чего Карл I смог добиться путем династического брака своей дочери прав на престол Латинской империи.

В 1270 г. Карл Анжуйский участвовал в Восьмом Крестовом походе, из-за провала которого был вынужден отложить свои планы по натиску на Константинополь. Лишь в 1272 г. он сумел захватить Албанию, создав тем самым плацдарм на Балканах.

Однако завоевательным планам Карла на востоке было не суждено сбыться. В 1274 г. Михаил VIII Палеолог объявил о принятии Византией унии, формального повода начинать войну не было. Лишь в 1281 г., когда папой стал ставленник Карла Анжуйского, Мартин IV, переговоры об унии были прекращены. Однако на этот раз амбициозным планам Карла I помешало восстание на Сицилии. Местное население было крайне недовольно его действиями Карла Анжуйского, повысившего налоги, а также его французских приближенных, которые не считались с местными нравами.

В 1282 г. на Сицилии вспыхнуло восстание, начавшееся с избиения французов в Палермо ( Сицилийская вечеря ). Восставшие предложили корону Педро Арагонскому, который, согласившись, с триумфом взошел на сицилийский престол. Карл Анжуйский вызвал Педро на судебный поединок, однако он не состоялся.

В последние три года жизни Карл Анжуйский готовился к походу против Педро. При поддержке племянника, короля Франции Филиппа III, ему удалось собрать значительные силы. Однако в начале 1285 г. Карл I Анжуйский умер. Неаполитанский трон перешел его сыну.

Иллюстрации:

Карл I Анжуйский.