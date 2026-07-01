КАРЛ I

КАРЛ I - им­пе­ра­тор Ав­ст­рии и ко­роль Венг­рии (под име­нем Карл IV) (1916-1918 годы).

Из Габс­бург­ско-Ло­та­ринг­ской ди­на­стии. Вну­ча­тый пле­мян­ник императора Фран­ца Ио­си­фа I, стал на­след­ни­ком пре­сто­ла по­сле убий­ст­ва в Са­рае­ве 28.06.1914 года эрц­гер­цо­га Фран­ца Фер­ди­нан­да. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны ко­ман­до­вал ар­мей­ским кор­пу­сом на итальянском фрон­те. По­сле всту­п­ле­ния на пре­стол 21.11.1916 года при­нял на се­бя вер­хов­ное глав­но­ко­ман­до­ва­ние австрийской ар­ми­ей. По­ни­мая всю слож­ность по­ло­же­ния, в ко­то­ром ока­за­лась Ав­ст­ро-Венг­рия , стре­мил­ся к ско­рей­ше­му за­вер­ше­нию вой­ны, в т. ч. пу­тём се­па­рат­ных пе­ре­го­во­ров с дер­жа­ва­ми Ан­тан­ты, од­на­ко они за­кон­чи­лись не­уда­чей. По­пыт­ка спа­сти по­ло­же­ние, пре­дос­та­вив ав­то­но­мию на­ро­дам, на­се­ляв­шим Ав­ст­ро-Венг­рию (ма­ни­фест 16.10.1918 года), не смог­ла пре­дот­вра­тить рас­пад им­пе­рии. В хо­де ре­во­лю­ции Карл I был вы­ну­ж­ден 11.11.1918 года от­ка­зать­ся от вла­сти в Ав­ст­рии, а 13 но­ября - в Венг­рии, од­на­ко официального от­ре­че­ния не по­сле­до­ва­ло. 03.04.1919 австрийский пар­ла­мент ли­шил Габс­бур­гов прав на пре­стол. На­хо­дясь в эми­гра­ции в Швей­ца­рии, в ап­ре­ле и ок­тяб­ре 1921 года Карл I пред­при­нял две не­удач­ные по­пыт­ки вос­ста­но­вить свою власть в Венг­рии. По ре­шению Вер­хов­но­го со­ве­та Ан­тан­ты был ин­тер­ни­ро­ван, за­тем вы­слан на остров Ма­дей­ра, где вско­ре скон­чал­ся. Беа­ти­фи­ци­ро­ван 03.10.2004 года.