КАРЛ I
КАРЛ I - император Австрии и король Венгрии (под именем Карл IV) (1916-1918 годы).
Из Габсбургско-Лотарингской династии. Внучатый племянник императора Франца Иосифа I, стал наследником престола после убийства в Сараеве 28.06.1914 года эрцгерцога Франца Фердинанда. Во время 1-й мировой войны командовал армейским корпусом на итальянском фронте. После вступления на престол 21.11.1916 года принял на себя верховное главнокомандование австрийской армией. Понимая всю сложность положения, в котором оказалась Австро-Венгрия, стремился к скорейшему завершению войны, в т. ч. путём сепаратных переговоров с державами Антанты, однако они закончились неудачей. Попытка спасти положение, предоставив автономию народам, населявшим Австро-Венгрию (манифест 16.10.1918 года), не смогла предотвратить распад империи. В ходе революции Карл I был вынужден 11.11.1918 года отказаться от власти в Австрии, а 13 ноября - в Венгрии, однако официального отречения не последовало. 03.04.1919 австрийский парламент лишил Габсбургов прав на престол. Находясь в эмиграции в Швейцарии, в апреле и октябре 1921 года Карл I предпринял две неудачные попытки восстановить свою власть в Венгрии. По решению Верховного совета Антанты был интернирован, затем выслан на остров Мадейра, где вскоре скончался. Беатифицирован 03.10.2004 года.