КАРЛ АЛЬБЕРТ

Карл Альберт (итал. Carlo Alberto) (02.10.1798, Турин — 28.07.1849, Порту) — король Сардинского королевства в 1831—1848, представитель Савойской династии, ветви Савойя-Кариньяно.

Воспитывался в наполеоновской Франции, после поражения Наполеона в битве под Лейпцигом вернулся в Турин. Специально к управлению государством не готовился, так как шансы занять престол были очень малы. В конце 1810-х приобщился к политической жизни Турина, поощрял распространение либеральных идей, поддерживал знакомство с некоторыми лидерами карбонарского движения и будущими деятелями Рисорджименто (С. ди Сантароза, Ч. Бальбо и др.). В ходе Карбонарской революции 1821 действовал крайне неоднозначно. Заговорщики заручились поддержкой К. А. и отвели ему роль посредника между восставшими и королем Виктором Эммануилом I. К. А. фактически предал восставших, сначала поддержав их план и пообещав поддержку, а затем выдав их планы королю. 13 марта 1821 Виктор Эммануил отрекся от престола, и К. А. был назначен регентом от имени отсутствовавшего в Турине наследника престола Карла Феликса. В 1823 отличился при подавлении восстания испанских конституционалистов.

В 1831 унаследовал трон после кончины Карла Феликса, законным наследником которого считался. Сочетал консервативный курс во внутренней политике с ориентацией на Австрию во внешней (до начала 1840-х). В феврале 1848 К. А. распорядился разработать проект конституции; так называемый Альбертинский статут был подписан 4 марта 1848. Статут оставался в действии как конституция Сардинского королевства и с 1861 Королевства Италии до 1947. В 1848—1849 сыграл главную роль в войнах Революции 1848 в Италии (см. в ст. Революции 1848—1849). Весной 1848 К. А. возглавил антиавстрийскую коалицию, в которую входили также Папское государство, Великое герцогство Тоскана и Королевство Обеих Сицилий. В мае-июне 1848 в результате плебисцита к Сардинскому королевству присоединились Парма, Пьяченца и Милан. К. А. допустил ряд стратегических ошибок, после чего коалиция распалась, и пьемонтская армия потерпела поражение от австрийцев при Кустоце 22—27 июля 1848. К. А. инициировал перемирие с Австрией, которое сам же разорвал 12 марта 1849. После крайне неудачной военной кампании 20—23 марта отрекся от престола в пользу сына Виктора Эммануила II (немедленно заключившего т. н. «перемирие в Виньяле» 24 марта 1849) и уехал в Португалию, где вскоре скончался.

Лит.: Канделоро Дж. История современной Италии. М., 1958; Rodolico N. Carlo Alberto, principe di Carignano. Firenze, 1932; Brofferio A. I primi quindici anni di regno di Carlo Alberto. Milano, 1901; Doggan C. La forza del destino. Bari, 2008.