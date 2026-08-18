КАРКЕМИШ

КАРКЕМИШ - древ­ний тор­го­во-ре­мес­лен­ный го­род в Севеверной Си­рии (ос­тат­ки на­хо­дят­ся в рай­оне современной ме­ст­но­сти Дже­раб­лус), на западном бе­ре­гу Ев­фра­та.

Древ­ней­шие по­се­ле­ния на мес­те Каркемиша от­но­сят­ся к не­оли­ту (VII тысяч лет до н. э.). На ру­бе­же III-II-го тысячелетий, на­ря­ду с Ям­ха­дом и Кат­ной, Каркемиш яв­лял­ся од­ним из ма­лень­ких го­су­дарств амо­ре­ев . В 1-й половине II-го тысячелетия по­пал под власть государства Ми­тан­ни, был тор­го­во-ре­мес­лен­ным цен­тром и во­енным фор­по­стом на его западных ру­бе­жах. В XV-XIII веков Каркемиш ока­зал­ся в зо­не во­енно-по­ли­тических ин­те­ре­сов Егип­та, Хетт­ско­го цар­ст­ва, Ас­си­рии. В XV веке египетский фа­ра­он Тут­мос III вёл бои с вой­ска­ми Ми­тан­ни в рай­оне Каркемиша. В 1-й половине XIV века хетт­ский царь Суп­пи­лу­лиу­мас I от­вое­вал Каркемиш у Ми­тан­ни, по­са­дил на трон сво­его сы­на Пи­яс­си­ли­са, сде­лав его на­ме­ст­ни­ком над все­ми кня­же­ст­ва­ми Северной Си­рии. В XIII веке при Рам­се­се II, в пе­ри­од ост­ро­го во­енного про­ти­во­стоя­ния ме­ж­ду Егип­том и хет­та­ми, Каркемиш вхо­дил в коа­ли­цию си­ро-па­ле­стин­ских кня­жеств, сгруп­пи­ро­вав­шую­ся во­круг хетт­ско­го ца­ря Му­ва­тал­ли­са. В XIII веке ассирийские ца­ри Ададнера­ри I и Сал­ма­на­сар I осу­ще­ст­в­ля­ли че­рез Каркемиш про­рыв в Си­рию (по­лу­ча­ли дань от го­ро­да). По­сле то­го как под на­тис­ком на­ро­дов мо­ря в XII веке рух­ну­ло Хетт­ское государство, Каркемиш стал и ос­та­вал­ся на про­тя­же­нии XII-VIII веков цен­тром са­мо­го силь­но­го позд­не­хетт­ско­го цар­ст­ва Хат­ти. В IX веке Каркемиш сно­ва под­верг­ся ас­сирийской аг­рес­сии: Аш­шур­на­ци­ра­пал II и Сал­ма­на­сар III во вре­мя сво­их по­хо­дов на за­пад не раз под­чи­ня­ли Каркемиш и об­ла­га­ли его боль­шой да­нью. В 1-й половине VIII века Каркемиш стал вас­са­лом Урар­ту, но за­тем Ас­си­рия взя­ла ре­ванш, и сна­ча­ла Тиг­лат­па­ла­сар III в 738 году, а за­тем Сар­гон II в 717 году окон­ча­тель­но до­би­лись под­чи­не­ния Каркемиша. В конце VII века в Каркемише обос­но­ва­лись при­шед­шие на по­мощь гиб­ну­щей Ас­си­рии егип­тя­не и греческие на­ём­ни­ки, слу­жив­шие египипетским фа­рао­нам, ко­то­рые в 605 году до н. э. по­тер­пе­ли со­кру­ши­тель­ное по­ра­же­ние от ва­ви­лон­ско­го ца­ре­ви­ча - пре­сто­ло­нас­лед­ни­ка На­ву­хо­до­но­со­ра II. Он пре­сле­до­вал их до Ха­ма­та и ис­тре­бил пол­но­стью, а Каркемиш за­хва­тил и раз­ру­шил, по­сле че­го тот ут­ра­тил вся­кое зна­че­ние.

Рас­коп­ки Каркемиша английских ис­сле­до­ва­те­лей Дж. Сми­та (1876 год), П. Ген­дер­со­на (1878-1881 годы); Д. Хо­гар­та, Т. Ло­урен­са (Ара­вий­ско­го) и Л. Вул­ли(1908-1919 годы); изу­че­ны ци­та­дель, кре­по­ст­ные сте­ны, фун­да­мен­ты двор­цов, хра­мов и других зда­ний, ор­то­ста­ты (вер­ти­каль­ные пли­ты или кам­ни) с рель­е­фа­ми, изо­бра­жаю­щи­ми бо­гов, ца­рей, их жён и де­тей, жриц, вои­нов, ри­ту­аль­ные про­цес­сии. Сре­ди на­хо­док: по­гре­баль­ные сте­лы, скульп­ту­ры, над­пи­си на рель­е­фах ца­рей Каркемиша - Су­хи­са (середина X века до н. э.) и его же­ны ца­ри­цы Ва­тис, Ка­ту­ва­са (начало IX века до н. э.) и других. Об­лик Каркемиша ока­зал­ся за­пе­чат­лён на рель­е­фе, вы­би­том на брон­зо­вой об­шив­ке Ба­ла­ват­ских во­рот (близ Каль­ху) при Сал­ма­на­са­ре III. Жи­те­ли Каркемиша го­во­ри­ли на хет­то-лу­вий­ском языке и поль­зо­ва­лись ие­рог­ли­фическим пись­мом. Каркемиш был цен­тром хет­то-си­рий­ской куль­ту­ры, хра­нил хетт­ские тра­ди­ции, но так­же ис­пы­ты­вал ас­си­рий­ское и ара­мей­ское влия­ния. Осо­бен­ным по­чи­та­ни­ем в Каркемише поль­зо­ва­лись бо­ги­ня пло­до­ро­дия Ку­ба­ба («ца­ри­ца Кар­ке­ми­ша») и бог гро­зы Тар­хунт («мо­гу­ще­ст­вен­ный»).

Иллюстрации:

Кар­ке­миш. Ор­то­стат­ный рель­еф с изо­бра­же­ни­ем ко­лес­ни­цы. Ба­зальт. Начало I-го тысячелетия до н. э. Му­зей ана­то­лий­ской ци­ви­ли­за­ции (Ан­ка­ра).

Кар­ке­миш. Ор­то­стат­ный рель­еф с изо­бра­же­ни­ем жриц. Около 750-717 годов до н. э. Му­зей ана­то­лий­ской ци­ви­ли­за­ции (Ан­ка­ра).

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