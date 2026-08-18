КАРКЕМИШ
КАРКЕМИШ - древний торгово-ремесленный город в Севеверной Сирии (остатки находятся в районе современной местности Джераблус), на западном берегу Евфрата.
Древнейшие поселения на месте Каркемиша относятся к неолиту (VII тысяч лет до н. э.). На рубеже III-II-го тысячелетий, наряду с Ямхадом и Катной, Каркемиш являлся одним из маленьких государств амореев. В 1-й половине II-го тысячелетия попал под власть государства Митанни, был торгово-ремесленным центром и военным форпостом на его западных рубежах. В XV-XIII веков Каркемиш оказался в зоне военно-политических интересов Египта, Хеттского царства, Ассирии. В XV веке египетский фараон Тутмос III вёл бои с войсками Митанни в районе Каркемиша. В 1-й половине XIV века хеттский царь Суппилулиумас I отвоевал Каркемиш у Митанни, посадил на трон своего сына Пияссилиса, сделав его наместником над всеми княжествами Северной Сирии. В XIII веке при Рамсесе II, в период острого военного противостояния между Египтом и хеттами, Каркемиш входил в коалицию сиро-палестинских княжеств, сгруппировавшуюся вокруг хеттского царя Муваталлиса. В XIII веке ассирийские цари Ададнерари I и Салманасар I осуществляли через Каркемиш прорыв в Сирию (получали дань от города). После того как под натиском народов моря в XII веке рухнуло Хеттское государство, Каркемиш стал и оставался на протяжении XII-VIII веков центром самого сильного позднехеттского царства Хатти. В IX веке Каркемиш снова подвергся ассирийской агрессии: Ашшурнацирапал II и Салманасар III во время своих походов на запад не раз подчиняли Каркемиш и облагали его большой данью. В 1-й половине VIII века Каркемиш стал вассалом Урарту, но затем Ассирия взяла реванш, и сначала Тиглатпаласар III в 738 году, а затем Саргон II в 717 году окончательно добились подчинения Каркемиша. В конце VII века в Каркемише обосновались пришедшие на помощь гибнущей Ассирии египтяне и греческие наёмники, служившие египипетским фараонам, которые в 605 году до н. э. потерпели сокрушительное поражение от вавилонского царевича - престолонаследника Навуходоносора II. Он преследовал их до Хамата и истребил полностью, а Каркемиш захватил и разрушил, после чего тот утратил всякое значение.
Раскопки Каркемиша английских исследователей Дж. Смита (1876 год), П. Гендерсона (1878-1881 годы); Д. Хогарта, Т. Лоуренса (Аравийского) и Л. Вулли(1908-1919 годы); изучены цитадель, крепостные стены, фундаменты дворцов, храмов и других зданий, ортостаты (вертикальные плиты или камни) с рельефами, изображающими богов, царей, их жён и детей, жриц, воинов, ритуальные процессии. Среди находок: погребальные стелы, скульптуры, надписи на рельефах царей Каркемиша - Сухиса (середина X века до н. э.) и его жены царицы Ватис, Катуваса (начало IX века до н. э.) и других. Облик Каркемиша оказался запечатлён на рельефе, выбитом на бронзовой обшивке Балаватских ворот (близ Кальху) при Салманасаре III. Жители Каркемиша говорили на хетто-лувийском языке и пользовались иероглифическим письмом. Каркемиш был центром хетто-сирийской культуры, хранил хеттские традиции, но также испытывал ассирийское и арамейское влияния. Особенным почитанием в Каркемише пользовались богиня плодородия Кубаба («царица Каркемиша») и бог грозы Тархунт («могущественный»).
Иллюстрации:
Каркемиш. Ортостатный рельеф с изображением колесницы. Базальт. Начало I-го тысячелетия до н. э. Музей анатолийской цивилизации (Анкара).
Каркемиш. Ортостатный рельеф с изображением жриц. Около 750-717 годов до н. э. Музей анатолийской цивилизации (Анкара).