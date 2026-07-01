КАРИЙСКИЙ ЯЗЫК

КАРИЙСКИЙ ЯЗЫК - язык на­се­ле­ния Ка­рии .

Па­мят­ни­ки карийского языка - около 200 над­пи­сей, большая часть очень крат­ких (са­мая про­стран­ная - на кам­не из Кав­на - со­дер­жит 14 не­пол­ных строк). От­но­сят­ся к VII-III векам до н. э. Сам язык вымер пред­по­ло­жи­тель­но к началу н. э. Боль­шин­ст­во над­пи­сей об­на­ру­же­но на тер­ри­то­рии Егип­та (Абу-Сим­бел, Аби­дос, Фи­вы), а так­же Су­да­на (Ва­ди-Халь­фа), где они бы­ли вы­ца­ра­па­ны на ска­лах, зда­ни­ях и тому подобных ка­рий­ски­ми на­ём­ни­ка­ми в вой­сках фа­рао­нов. Над­пи­си на над­гроб­ных сте­лах при­над­ле­жат ка­рий­ским ко­ло­ни­стам (Мем­фис - Сак­ка­ра). Фраг­мен­тар­ная ка­рий­ско-греческая би­лин­гва най­де­на в Афи­нах. На тер­ри­то­рии соб­ст­вен­но Ка­рии из­вест­но лишь около 30 над­пи­сей - эпи­та­фий и мо­нет­ных ле­генд. Так­же со­хра­ни­лось зна­чительное чис­ло ан­тро­по­ни­мов и то­по­ни­мов в греческих над­пи­сях из Ка­рии и в ан­тич­ной литературной тра­ди­ции; встре­ча­ет­ся так­же несколько ка­рий­ских глосс у древне-греческих лек­си­ко­гра­фов.

На ос­но­ва­нии лин­гвис­тического ана­ли­за этих ма­те­риа­лов оп­ре­де­ле­на ге­не­тическая при­над­леж­ность карийского языка. Он от­но­сит­ся к хет­то-лу­вий­ским язы­кам .

Па­мят­ни­ки карийского языка вы­пол­не­ны осо­бым ал­фа­ви­том (около 45 букв, из них 27 на­дёж­но про­чте­ны), вос­хо­дя­щим, по-ви­ди­мо­му, к од­но­му из ал­фа­ви­тов за­пад­но­се­мит­ско­го пись­ма. Ка­рий­ский ал­фа­вит дол­гое вре­мя оши­боч­но счи­тал­ся сме­шан­ной бу­к­вен­но-сло­го­вой сис­те­мой. Иден­ти­фи­ка­ция мно­го­численных ло­каль­ных и хро­но­ло­гических ва­ри­ан­тов гра­фем по­зво­ли­ла со­кра­тить чи­с­ло зна­ков в середине 1960-х годов, тог­да же бы­ли пред­при­ня­ты неу­дач­ные по­пыт­ки де­ши­фро­вать ка­рий­ское пись­мо (В.В. Ше­во­рош­кин, Ю.В. От­куп­щи­ков, оба - Рос­сия). Окон­ча­тель­но пись­мен­ность бы­ла рас­шиф­ро­ва­на в 1980-х годах егип­то­ло­гом Дж. Рэ­ем, с уточ­не­ния­ми, сде­лан­ны­ми в начале 1990-х годов И.Х. Адье­го и Д. Шюр­ром. Ос­та­ёт­ся, од­нако, мно­го не­яс­но­стей в де­та­лях вви­ду фраг­мен­тар­но­сти тек­стов.

Иллюстрации:

Ка­рий­ская над­пись из Егип­та (бу­стро­фе­дон).

Ка­рий­ская над­пись из Ка­рии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)