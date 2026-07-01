КАРИЙСКИЙ ЯЗЫК
КАРИЙСКИЙ ЯЗЫК - язык населения Карии.
Памятники карийского языка - около 200 надписей, большая часть очень кратких (самая пространная - на камне из Кавна - содержит 14 неполных строк). Относятся к VII-III векам до н. э. Сам язык вымер предположительно к началу н. э. Большинство надписей обнаружено на территории Египта (Абу-Симбел, Абидос, Фивы), а также Судана (Вади-Хальфа), где они были выцарапаны на скалах, зданиях и тому подобных карийскими наёмниками в войсках фараонов. Надписи на надгробных стелах принадлежат карийским колонистам (Мемфис - Саккара). Фрагментарная карийско-греческая билингва найдена в Афинах. На территории собственно Карии известно лишь около 30 надписей - эпитафий и монетных легенд. Также сохранилось значительное число антропонимов и топонимов в греческих надписях из Карии и в античной литературной традиции; встречается также несколько карийских глосс у древне-греческих лексикографов.
На основании лингвистического анализа этих материалов определена генетическая принадлежность карийского языка. Он относится к хетто-лувийским языкам.
Памятники карийского языка выполнены особым алфавитом (около 45 букв, из них 27 надёжно прочтены), восходящим, по-видимому, к одному из алфавитов западносемитского письма. Карийский алфавит долгое время ошибочно считался смешанной буквенно-слоговой системой. Идентификация многочисленных локальных и хронологических вариантов графем позволила сократить число знаков в середине 1960-х годов, тогда же были предприняты неудачные попытки дешифровать карийское письмо (В.В. Шеворошкин, Ю.В. Откупщиков, оба - Россия). Окончательно письменность была расшифрована в 1980-х годах египтологом Дж. Рэем, с уточнениями, сделанными в начале 1990-х годов И.Х. Адьего и Д. Шюрром. Остаётся, однако, много неясностей в деталях ввиду фрагментарности текстов.
Иллюстрации:
Карийская надпись из Египта (бустрофедон).
Карийская надпись из Карии.