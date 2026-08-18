«КАРИТАС»
«КАРИТАС» (латмнчкое caritas - милосердие) - общее название благотворительных организаций Римско-католической церкви.
Светские католические благотворительные организации начали возникать в XIX веке. Мощным импульсом для их развития стала энциклика папы Льва XIII «Rerum novarum» (1891 год). Первый епархиальный центр координации благотворительности, названный «Каритас», был создан в 1897 году в Германии священником Л. Вертманном для помощи итальянским сезонным рабочим. В начале XX века организации «Каритас» стали появляться в других странах: Швейцарии (1901 год), Австро-Венгрии (1903 год), США (1910 год), Нидерландах (1924 год). В 1924 году в Амстердаме на съезде представителей «Каритас» из 22 стран был создан их первый координационный орган со штаб-квартирой в Люцерне (Швейцария). После 2-й мировой войны организации «К.» возникли почти во всех странах Европы и Америки. В 1947 их деятельность получила офиц. поддержку Римской курии. В 1951 году на Генеральной ассамблее представителей 13 стран организации «Каритас» были объединены в международную конфедерацию, получившую в 1957 году название «Caritas Internationalis». «Каритас» было поручено представлять на международном уровне (в т. ч. в ООН) все католические организации социальной помощи.
В начале XXI века «Каритас» насчитывает 162 национальные организации, которые действуют в более чем 200 странах. Высший орган управления «Caritas Internationalis» - Генеральная ассамблея, а в перерывах между её заседаниями - Исполнительный комитет и Бюро. Помимо повседневной благотворительной работы «Каритас» принимает активное участие в помощи пострадавшим от стихийных бедствий. «Caritas Internationalis» является членом Конференции международных католических организаций и Папского совета «Cor Unum» («Единое сердце»), имеет консультативный статус в ЮНЕСКО и других организациях ООН, Совете Европы и Африканском союзе.
В России первая организация под назв. «Каритас» была создана в Санкт-Петербурге католическим епископом А. Малецким в начале XX века. Прерванная в современное время её деятельность возобновилась в конце 1980-х годов. В 1991 году были созданы организации «Каритас европейской части России» и «Каритас азиатской части России». В 1995 году «Каритас России» (основана в 1993 году) стала членом «Caritas Internationalis».