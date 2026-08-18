«КАРИТАС»

«КАРИТАС» (латмнчкое caritas - ми­ло­сер­дие) - об­щее на­зва­ние бла­го­тво­ри­тель­ных ор­га­ни­за­ций Рим­ско-ка­то­лической церк­ви.

Свет­ские ка­то­лические бла­го­тво­ри­тель­ные ор­га­ни­за­ции на­ча­ли воз­ни­кать в XIX веке. Мощ­ным им­пуль­сом для их раз­ви­тия ста­ла эн­цик­ли­ка па­пы Льва XIII «Rerum no­va­rum» (1891 год). Пер­вый епар­хи­аль­ный центр ко­ор­ди­на­ции бла­го­тво­ри­тель­но­сти, на­зван­ный «Каритас», был соз­дан в 1897 году в Гер­ма­нии священником Л. Верт­ман­ном для по­мо­щи итальянским се­зон­ным ра­бо­чим. В начале XX века ор­га­ни­за­ции «Каритас» ста­ли по­яв­лять­ся в других стра­нах: Швей­ца­рии (1901 год), Ав­ст­ро-Вен­г­рии (1903 год), США (1910 год), Ни­дер­лан­дах (1924 год). В 1924 году в Ам­стер­да­ме на съез­де пред­ста­ви­те­лей «Каритас» из 22 стран был соз­дан их пер­вый ко­ор­ди­на­ци­он­ный ор­ган со штаб-квар­ти­рой в Лю­цер­не (Швей­ца­рия). По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны ор­га­ни­за­ции «К.» воз­ник­ли поч­ти во всех стра­нах Ев­ро­пы и Аме­ри­ки. В 1947 их дея­тель­ность по­лу­чи­ла офиц. под­держ­ку Рим­ской ку­рии . В 1951 году на Ге­не­раль­ной ас­самб­лее пред­ста­ви­те­лей 13 стран ор­га­ни­за­ции «Каритас» бы­ли объ­е­ди­не­ны в ме­ж­ду­народную кон­фе­де­ра­цию, по­лу­чив­шую в 1957 году название «Caritas Internationalis». «Каритас» бы­ло по­ру­че­но пред­став­лять на ме­ж­ду­народном уров­не (в т. ч. в ООН) все ка­то­лические ор­га­ни­за­ции со­ци­аль­ной по­мо­щи.

В начале XXI века «Каритас» на­счи­ты­ва­ет 162 национальные ор­га­ни­за­ции, ко­то­рые дей­ст­ву­ют в бо­лее чем 200 стра­нах. Выс­ший ор­ган управ­ле­ния «Caritas Internationalis» - Ге­не­раль­ная ас­самб­лея, а в пе­ре­ры­вах меж­ду её за­се­да­ния­ми - Ис­пол­ни­тель­ный комитет и Бю­ро. По­ми­мо по­все­днев­ной бла­го­тво­ри­тель­ной ра­бо­ты «Каритас» при­ни­ма­ет ак­тив­ное уча­стие в по­мо­щи по­стра­дав­шим от сти­хий­ных бед­ст­вий. «Cari­tas Internationalis» яв­ля­ет­ся чле­ном Кон­фе­рен­ции ме­ж­ду­народных ка­то­лических ор­га­ни­за­ций и Пап­ско­го со­ве­та «Cor Unum» («Еди­ное серд­це»), име­ет кон­суль­та­тив­ный ста­тус в ЮНЕСКО и других ор­га­ни­за­ци­ях ООН, Со­ве­те Ев­ро­пы и Аф­ри­кан­ском сою­зе.

В Рос­сии пер­вая ор­га­ни­за­ция под назв. «Каритас» бы­ла соз­да­на в Санкт-Пе­тер­бур­ге ка­то­лическим епископом А. Ма­лец­ким в начале XX века. Пре­рван­ная в современное вре­мя её дея­тель­ность во­зоб­но­ви­лась в конце 1980-х годов. В 1991 году бы­ли соз­да­ны ор­га­ни­за­ции «Ка­ри­тас ев­ро­пей­ской час­ти Рос­сии» и «Ка­ри­тас ази­ат­ской час­ти Рос­сии». В 1995 году «Ка­ри­тас Рос­сии» (ос­но­ва­на в 1993 году) ста­ла чле­ном «Ca­ritas Internationalis».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)