КАРИССИМИ ДЖАКОМО

КАРИССИМИ ДЖАКОМО - итальянский ком­по­зи­тор.

Пел в хо­ре со­бо­ра в Ти­во­ли, c 1624 года ор­га­нист там же. В 1628 году, по­сле не­дол­гой служ­бы со­бор­ным ка­пель­мей­сте­ром в Ас­си­зи, пе­ре­ехал в Рим. С 1629 года до кон­ца жиз­ни ка­пель­мей­стер ие­зу­ит­ско­го Не­мец­ко­го и вен­гер­ско­го кол­лед­жа, обу­чал сту­ден­тов му­зы­ке, обес­пе­чи­вал музыкальное со­про­во­ж­де­ние бо­го­слу­же­ний в церкви Святого Апол­ли­на­рия. В 1637 году при­нял ду­хов­ный сан. В 1656 году по­лу­чил ти­тул ка­пель­мей­сте­ра шведской ко­ро­ле­вы Кри­сти­ны, про­жи­вав­шей в то вре­мя в Ри­ме. Один из наи­бо­лее зна­чительных му­зы­кан­тов сво­его вре­ме­ни, был хо­ро­шо из­вес­тен в Ита­лии и за её пре­де­ла­ми. Сре­ди уче­ни­ков Кариссими – И.К. Керль, М.А. Шар­пан­тье. Важ­ней­шая сфе­ра твор­че­ст­ва - ду­хов­ная во­каль­ная му­зы­ка , как бо­го­слу­жеб­ная (главным образом мо­те­ты для различных со­ста­вов с ин­ст­ру­мен­таль­ным со­про­во­ж­де­ни­ем, все­го свыше 100), так и вне­ли­тур­ги­че­ская. Кариссими сыг­рал зна­чительную роль в ис­то­рии ора­то­рии: круп­ней­ший мас­тер так называемой ла­тин­ской ора­то­рии, он соз­дал не ме­нее 11 мно­го­ча­ст­ных ком­по­зи­ций на ре­лигиозные латинские тек­сты для со­лис­тов и хо­ра в со­про­во­ж­де­нии бас­со кон­ти­нуо и (в ря­де слу­ча­ев) 2 пар­тий скри­пок. Наи­бо­лее из­вест­ные ора­то­рии: «Иев­фай», «Вал­та­сар», «Ио­на», «Суд Со­ло­мо­на» (ав­тор­ст­во Карассими в от­но­ше­нии других ора­то­рий спор­но). Од­ним из пер­вых на­чал пи­сать свет­ские кан­та­ты для од­но­го или не­сколь­ких го­лосов и бас­со кон­ти­нуо, по­стро­ен­ные на че­ре­до­ва­нии ре­чи­та­тив­ных и ари­оз­ных раз­де­лов (все­го около 150 кан­тат). Ав­то­гра­фы Кариссими не со­хра­ни­лись, да­ти­ров­ка про­из­ве­де­ний за­труд­не­на.

Сочинение:

Le opere complete. Roma, 1951-.

Смотрите так­же литературу при статье Ора­то­рия.