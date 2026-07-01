КАРИССИМИ ДЖАКОМО
КАРИССИМИ ДЖАКОМО - итальянский композитор.
Пел в хоре собора в Тиволи, c 1624 года органист там же. В 1628 году, после недолгой службы соборным капельмейстером в Ассизи, переехал в Рим. С 1629 года до конца жизни капельмейстер иезуитского Немецкого и венгерского колледжа, обучал студентов музыке, обеспечивал музыкальное сопровождение богослужений в церкви Святого Аполлинария. В 1637 году принял духовный сан. В 1656 году получил титул капельмейстера шведской королевы Кристины, проживавшей в то время в Риме. Один из наиболее значительных музыкантов своего времени, был хорошо известен в Италии и за её пределами. Среди учеников Кариссими – И.К. Керль, М.А. Шарпантье. Важнейшая сфера творчества - духовная вокальная музыка, как богослужебная (главным образом мотеты для различных составов с инструментальным сопровождением, всего свыше 100), так и внелитургическая. Кариссими сыграл значительную роль в истории оратории: крупнейший мастер так называемой латинской оратории, он создал не менее 11 многочастных композиций на религиозные латинские тексты для солистов и хора в сопровождении бассо континуо и (в ряде случаев) 2 партий скрипок. Наиболее известные оратории: «Иевфай», «Валтасар», «Иона», «Суд Соломона» (авторство Карассими в отношении других ораторий спорно). Одним из первых начал писать светские кантаты для одного или нескольких голосов и бассо континуо, построенные на чередовании речитативных и ариозных разделов (всего около 150 кантат). Автографы Кариссими не сохранились, датировка произведений затруднена.
Сочинение:
Le opere complete. Roma, 1951-.
Смотрите также литературу при статье Оратория.