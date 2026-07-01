КАРИОТАКИС КОСТАС

КАРИОТАКИС КОСТАС - греческий поэт.

Изучал юриспру­ден­цию в Афинском университете (1913-1917 годы). Со­стоял на государственной службе (с 1921 года). Автор поэтических сборников «Боль людей и вещей» («Ο πόνος των ανθρώπων ϰαι των πραγμάτων », 1919 год) и «Нипенти» («Νηπε­νθή », 1921 год), проникнутых пессимистическими на­стро­ениями, а также сборник «Элегии и са­тиры» («Ελεγεία ϰαι σάτιρες», 1927 год), в котором нигилизм и едкая сатира на окружающую действительность со­чета­ются с элегическими мотивами одиночества и отверженности поэта. Творчество Кариртакиса, от­меченное влиянием французского символизма, вызвало множество подражателей в греческой поэзии 1930-х годов (т. н. движение ка­рио­та­кизма). Покончил с собой.