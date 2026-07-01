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КАРИОТАКИС КОСТАС
КАРИОТАКИС КОСТАС - греческий поэт.
Изучал юриспруденцию в Афинском университете (1913-1917 годы). Состоял на государственной службе (с 1921 года). Автор поэтических сборников «Боль людей и вещей» («Ο πόνος των ανθρώπων ϰαι των πραγμάτων », 1919 год) и «Нипенти» («Νηπενθή », 1921 год), проникнутых пессимистическими настроениями, а также сборник «Элегии и сатиры» («Ελεγεία ϰαι σάτιρες», 1927 год), в котором нигилизм и едкая сатира на окружающую действительность сочетаются с элегическими мотивами одиночества и отверженности поэта. Творчество Кариртакиса, отмеченное влиянием французского символизма, вызвало множество подражателей в греческой поэзии 1930-х годов (т. н. движение кариотакизма). Покончил с собой.
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