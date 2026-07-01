КАРИОН ИСТОМИН

КАРИОН ИСТОМИН - русский книж­ник, пе­да­гог, ие­ро­мо­нах.

Мир­ское имя не­из­вест­но. Ро­дил­ся в се­мье по­дья­че­го. По­стриг­ся в мо­на­хи в Пу­тивль­ской Мол­чин­ской пус­ты­ни. В 1676 году впер­вые при­был в Мо­ск­ву и ока­зал­ся сре­ди лиц, вхо­див­ших в ок­ру­же­ние пат­ри­ар­ха Мо­с­ков­ско­го и всея Ру­си Ио­а­ки­ма. С 1679 года слу­жил в Пе­чат­ном дво­ре в ка­че­ст­ве книж­но­го пис­ца, с 1680 года книж­ный чтец, с 1682 года справ­щик. С 1679 года лич­ный сек­ре­тарь пат­ри­ар­ха Ио­а­ки­ма, за­тем - Ад­риа­на. С 1681 года ие­ро­диа­кон Чу­до­ва мо­на­сты­ря, с 1690 года ие­ро­мо­нах. В 1698-1701 годах на­чаль­ник («смот­ри­тель») Пе­чат­но­го дво­ра. Учи­тель грам­ма­ти­ки в За­иконос­пас­ской цер­ков­ной шко­ле; в 1712 году пре­по­да­вал в шко­ле, уч­ре­ж­дён­ной нов­го­род­ским митрополитом Ио­вом.

Вме­сте со сво­им род­ст­вен­ни­ком и по­кро­ви­те­лем Силь­ве­ст­ром (Мед­ве­де­вым) Карион Истомин вхо­дил в кру­жок книж­ни­ков, воз­глав­ляв­ший­ся Си­ме­о­ном По­лоц­ким; был бли­зок к Ди­мит­рию Рос­тов­ско­му. Ав­тор сти­хотворных со­чи­не­ний па­не­ги­рического ха­рак­те­ра (при­вет­ст­вий ца­рев­не Со­фье, на ро­ж­де­ние ца­ре­ви­ча Алек­сея Пет­ро­ви­ча, на по­бе­ды русских войск под Азо­вом и в Северной вой­не 1700-1721 годов и др.), мно­го­численных ре­лигиозных сти­хо­тво­ре­ний, про­по­ве­дей , цер­ков­ных служб, а так­же ис­то­рических тру­дов, со­чи­не­ний учеб­но-ди­дак­тического ха­рак­те­ра. В па­не­ги­ри­ке «Кни­га же­ла­тел­но при­вет­ст­во муд­ро­сти» (1683 год) убе­ж­дал ца­рев­ну Со­фью от­крыть в Мо­ск­ве выс­шее учеб­ное за­ве­де­ние. Для ца­ре­ви­ча Алек­сея Пет­ро­ви­ча, вос­пи­та­те­лем ко­то­ро­го Карион Истомин был в 1690-е годы, пред­на­зна­ча­лись «Бу­к­ва­ри» (ру­ко­пис­ный, 1692 год, и пе­чат­ный, 1694 год), кни­ги сти­хов «Рай ум­ный», «Едем», «Екк­ле­сиа», «Град цар­ст­ва не­бес­но­го». Твор­че­ст­ву Кариона Истомина, при­над­ле­жа­ще­му к сти­лю ба­рок­ко, при­су­щи ри­то­рич­ность, куль­ти­ви­ро­ва­ние ал­ле­го­рических об­ра­зов (эмб­лем), при­чуд­ли­вое со­че­та­ние кон­крет­но­го и аб­ст­ракт­но­го, врéменного и веч­но­го, обыг­ры­ва­ние мно­го­знач­но­сти сло­ва. По­эт не­ред­ко об­ра­щал­ся к мо­ти­вам ан­тич­ной ми­фо­ло­гии, про­слав­лял «муд­рость» как ос­но­ву ми­ро­зда­ния. Тек­сты ор­га­ниче­ски свя­за­ны с со­про­во­ж­даю­щи­ми их изо­бра­же­ния­ми, осо­бен­но в ру­ко­пис­ной «Кни­ге люб­ви знак в чес­тен брак» (1689 год; фак­си­миль­ное издание - 1989 год) - в сти­хотворном при­вет­ст­вии на бра­ко­со­че­та­ние Пет­ра I и Ев­до­кии Ло­пу­хи­ной.

Сочинения:

Рус­ская сил­ла­би­че­ская по­эзия XVII-XVIII вв. Л., 1970. С. 203–215;

Бу­к­варь: от­пе­ча­тан в 1694 г. в Мо­ск­ве / Со­став­лен Ка­рио­ном Ис­то­ми­ным. Л., 1981;

Кни­га люб­ви знак в чес­тен брак / Ком­мент. Л.И. Са­зо­но­вой. М., 1989;

Па­мят­ни­ки ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си: XVII век. М., 1994. Кн. 3. С. 243–258.

Иллюстрация:

Лист ру­ко­пис­но­го бук­ва­ря Ка­рио­на Исто­ми­на. Ис­то­ри­чес­кий му­зей (Мо­ск­ва).