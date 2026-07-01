КАРИОН ИСТОМИН
КАРИОН ИСТОМИН - русский книжник, педагог, иеромонах.
Мирское имя неизвестно. Родился в семье подьячего. Постригся в монахи в Путивльской Молчинской пустыни. В 1676 году впервые прибыл в Москву и оказался среди лиц, входивших в окружение патриарха Московского и всея Руси Иоакима. С 1679 года служил в Печатном дворе в качестве книжного писца, с 1680 года книжный чтец, с 1682 года справщик. С 1679 года личный секретарь патриарха Иоакима, затем - Адриана. С 1681 года иеродиакон Чудова монастыря, с 1690 года иеромонах. В 1698-1701 годах начальник («смотритель») Печатного двора. Учитель грамматики в Заиконоспасской церковной школе; в 1712 году преподавал в школе, учреждённой новгородским митрополитом Иовом.
Вместе со своим родственником и покровителем Сильвестром (Медведевым) Карион Истомин входил в кружок книжников, возглавлявшийся Симеоном Полоцким; был близок к Димитрию Ростовскому. Автор стихотворных сочинений панегирического характера (приветствий царевне Софье, на рождение царевича Алексея Петровича, на победы русских войск под Азовом и в Северной войне 1700-1721 годов и др.), многочисленных религиозных стихотворений, проповедей, церковных служб, а также исторических трудов, сочинений учебно-дидактического характера. В панегирике «Книга желателно приветство мудрости» (1683 год) убеждал царевну Софью открыть в Москве высшее учебное заведение. Для царевича Алексея Петровича, воспитателем которого Карион Истомин был в 1690-е годы, предназначались «Буквари» (рукописный, 1692 год, и печатный, 1694 год), книги стихов «Рай умный», «Едем», «Екклесиа», «Град царства небесного». Творчеству Кариона Истомина, принадлежащему к стилю барокко, присущи риторичность, культивирование аллегорических образов (эмблем), причудливое сочетание конкретного и абстрактного, врéменного и вечного, обыгрывание многозначности слова. Поэт нередко обращался к мотивам античной мифологии, прославлял «мудрость» как основу мироздания. Тексты органически связаны с сопровождающими их изображениями, особенно в рукописной «Книге любви знак в честен брак» (1689 год; факсимильное издание - 1989 год) - в стихотворном приветствии на бракосочетание Петра I и Евдокии Лопухиной.
Сочинения:
Русская силлабическая поэзия XVII-XVIII вв. Л., 1970. С. 203–215;
Букварь: отпечатан в 1694 г. в Москве / Составлен Карионом Истоминым. Л., 1981;
Книга любви знак в честен брак / Коммент. Л.И. Сазоновой. М., 1989;
Памятники литературы Древней Руси: XVII век. М., 1994. Кн. 3. С. 243–258.
Иллюстрация:
Лист рукописного букваря Кариона Истомина. Исторический музей (Москва).