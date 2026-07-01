КАРИНТИЯ (КОРУШКА)

КАРИНТИЯ (КОРУШКА) - ис­то­рическая об­ласть в Центральной Ев­ро­пе, фе­де­раль­ная зем­ля Ав­ст­рии (административный центр - город Кла­ген­фурт-ам-Вёртерзее).

В древ­но­сти тер­ри­то­рию Каринтии на­се­ля­ли кельтские пле­ме­на . С конца I века до н. э. на­хо­ди­лась под вла­стью Ри­ма, вхо­ди­ла в со­став римской провинции Но­рик. В 408 году н. э. за­воё­ва­на вест­го­та­ми под пред­во­ди­тель­ст­вом Ала­ри­ха I, в конце V века за­хва­че­на ост­го­та­ми и вклю­че­на ими в своё ко­ро­лев­ст­во. К началу VII века бы­ла за­се­ле­на славянскими пле­ме­на­ми, во­шла в со­став государства Са­мо, а за­тем Ка­ран­та­нии.

Впер­вые Каринтия (Ca­ren­thia, Ka­rin­thia) упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках во 2-й половине VIII века. В 1002 году с рас­па­дом Ве­ли­кой Ка­ран­та­нии бы­ло соз­да­но са­мо­стоятельное гер­цог­ст­во Ка­рин­тия. С 1282 года Каринтия в со­ста­ве вла­де­ний графа Ти­роль­ско­го, в 1335 году пе­ре­шла под власть Габс­бур­гов. При­об­ре­ла важ­ное эко­но­мическое зна­че­ние как рай­он до­бы­чи зо­ло­та, се­реб­ра, свин­ца, же­лез­ной ру­ды и как про­ме­жу­точ­ный пункт на тор­го­вом пу­ти из Ве­ны в Ве­не­цию. В XV веке час­то под­вер­га­лась турецким на­па­де­ни­ям. К конце XVI века поч­ти всё на­се­ле­ние Каринтии пе­ре­шло в про­тес­тан­тизм , в XVII веке бы­ла про­ве­де­на Контр­ре­фор­ма­ция. В ре­зуль­та­те административной ре­фор­мы Ма­рии Те­ре­зии Каринтия по­те­ря­ла свою ав­то­но­мию. В 1809-1813 годах Верх­няя Ка­рин­тия (Фи­лах­ский округ) вхо­ди­ла в со­став соз­дан­ных На­по­ле­о­ном I Бо­на­пар­том Ил­ли­рий­ских про­вин­ций, по ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов ото­шла к Австрийской им­пе­рии. С 1849 года Каринтия - австрийская ко­рон­ная зем­ля. По­сле рас­па­да Ав­ст­ро-Венг­рии в 1918 году, со­глас­но Сен-Жер­мен­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1919 года, бóль­шая часть Каринтии со­ста­ви­ла фе­де­раль­ную зем­лю Австрийской рес­пуб­ли­ки (по­сле пле­бис­ци­та 1920 года), Верх­няя Ка­рин­тия ото­шла к Ко­ро­лев­ст­ву сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 года Юго­сла­вия), а Ка­наль­ская до­ли­на с Трби­жем (Тре­ви­зо) - к Ита­лии. По­сле ан­шлю­са Ав­ст­рии в 1938 году Каринтия бы­ла объ­е­ди­не­на с Восточным Ти­ро­лем, а по­сле ок­ку­па­ции Гер­ма­ни­ей Юго­сла­вии в 1941 году - так­же с Верх­ней Ка­рин­ти­ей. По окон­ча­нии 2-й ми­ро­вой вой­ны Юго­сла­вия пред­при­ни­ма­ла по­пыт­ки до­бить­ся вклю­че­ния Каринтии в свой со­став, од­на­ко в 1949 году они бы­ли от­кло­не­ны дер­жа­ва­ми-по­бе­ди­тель­ни­ца­ми. Государственная при­над­леж­ность различных об­лас­тей Каринтии бы­ла оп­ре­де­ле­на мир­ным до­го­во­ром с Ита­ли­ей 1947 года (смотрите Па­риж­ские мир­ные до­го­во­ры 1947 года) и Го­су­дар­ст­вен­ным до­го­во­ром о вос­ста­нов­ле­нии не­за­ви­си­мой и де­мо­кра­ти­че­ской Ав­ст­рии 1955 года.

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