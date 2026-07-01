КАРИНТИЯ (КОРУШКА)
КАРИНТИЯ (КОРУШКА) - историческая область в Центральной Европе, федеральная земля Австрии (административный центр - город Клагенфурт-ам-Вёртерзее).
В древности территорию Каринтии населяли кельтские племена. С конца I века до н. э. находилась под властью Рима, входила в состав римской провинции Норик. В 408 году н. э. завоёвана вестготами под предводительством Алариха I, в конце V века захвачена остготами и включена ими в своё королевство. К началу VII века была заселена славянскими племенами, вошла в состав государства Само, а затем Карантании.
Впервые Каринтия (Carenthia, Karinthia) упоминается в источниках во 2-й половине VIII века. В 1002 году с распадом Великой Карантании было создано самостоятельное герцогство Каринтия. С 1282 года Каринтия в составе владений графа Тирольского, в 1335 году перешла под власть Габсбургов. Приобрела важное экономическое значение как район добычи золота, серебра, свинца, железной руды и как промежуточный пункт на торговом пути из Вены в Венецию. В XV веке часто подвергалась турецким нападениям. К конце XVI века почти всё население Каринтии перешло в протестантизм, в XVII веке была проведена Контрреформация. В результате административной реформы Марии Терезии Каринтия потеряла свою автономию. В 1809-1813 годах Верхняя Каринтия (Филахский округ) входила в состав созданных Наполеоном I Бонапартом Иллирийских провинций, по решению Венского конгресса 1814-1815 годов отошла к Австрийской империи. С 1849 года Каринтия - австрийская коронная земля. После распада Австро-Венгрии в 1918 году, согласно Сен-Жерменскому мирному договору 1919 года, бóльшая часть Каринтии составила федеральную землю Австрийской республики (после плебисцита 1920 года), Верхняя Каринтия отошла к Королевству сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года Югославия), а Канальская долина с Трбижем (Тревизо) - к Италии. После аншлюса Австрии в 1938 году Каринтия была объединена с Восточным Тиролем, а после оккупации Германией Югославии в 1941 году - также с Верхней Каринтией. По окончании 2-й мировой войны Югославия предпринимала попытки добиться включения Каринтии в свой состав, однако в 1949 году они были отклонены державами-победительницами. Государственная принадлежность различных областей Каринтии была определена мирным договором с Италией 1947 года (смотрите Парижские мирные договоры 1947 года) и Государственным договором о восстановлении независимой и демократической Австрии 1955 года.