КАРИНТИ ФРИДЬЕШ

КАРИНТИ ФРИДЬЕШ - венгерский пи­са­тель.

По­се­щал лек­ции в Бу­да­пешт­ском университете. На­чал пе­ча­тать­ся с 1902 года: фан­та­стический ро­ман-па­ро­дия на Ж. Вер­на «Сва­деб­ное пу­те­ше­ст­вие че­рез центр Зем­ли» («Nászutazás a Föld középpontján keresztül»). В ис­то­рию венгерской литературы во­шёл пре­ж­де все­го как юмо­рист и са­ти­рик: цикл литературных па­ро­дий на О. Уай­ль­да, Г. Иб­се­на, Э. Зо­ля, Л. Пи­ран­дел­ло и других пи­са­те­лей - «Вот как вы пи­ше­те» («Így ír­tok ti», 1912 год); сборник рас­ска­зов «Из­ви­ните, гос­по­дин учи­тель» («Tanár úr, kérem», 1916 год, русский перевод 1962 года); сборник ста­тей «Хри­с­тос и Ва­рав­ва» («Krisztus va­gy Bara­bás», 1918 год) и другие; ро­ман- гро­теск «Пу­те­ше­ст­вие во­круг соб­ст­вен­но­го че­ре­па» («Utazás a ko­ponyám körül», 1937 год) и др. В са­ти­рической ро­ман­ной ди­ло­гии «Пу­те­ше­ст­вие в Фа-ре-ми-до» («Utazás Fa­re­mi­dóba», 1915 год, русский перевод 1969 года) и «Ка­пил­ла­рия» («Capillária», 1921 год, русский перевод 1969 года) Каринти пе­ре­ос­мыс­лил сю­жет ро­ма­на Дж. Свиф­та «Пу­те­ше­ст­вия Гул­ли­ве­ра» при­ме­ни­тель­но к со­бы­ти­ям 1-й ми­ро­вой вой­ны.

Сочинения:

[Összegyűjtött művei]. Bdpst, 1957-1984. [Köt. 1–8];

Бу­да­пешт­ская вес­на. М., 1977;

Из­бран­ное. М., 1987.