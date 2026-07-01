КАРИНТИ ФРИДЬЕШ
КАРИНТИ ФРИДЬЕШ - венгерский писатель.
Посещал лекции в Будапештском университете. Начал печататься с 1902 года: фантастический роман-пародия на Ж. Верна «Свадебное путешествие через центр Земли» («Nászutazás a Föld középpontján keresztül»). В историю венгерской литературы вошёл прежде всего как юморист и сатирик: цикл литературных пародий на О. Уайльда, Г. Ибсена, Э. Золя, Л. Пиранделло и других писателей - «Вот как вы пишете» («Így írtok ti», 1912 год); сборник рассказов «Извините, господин учитель» («Tanár úr, kérem», 1916 год, русский перевод 1962 года); сборник статей «Христос и Варавва» («Krisztus vagy Barabás», 1918 год) и другие; роман-гротеск «Путешествие вокруг собственного черепа» («Utazás a koponyám körül», 1937 год) и др. В сатирической романной дилогии «Путешествие в Фа-ре-ми-до» («Utazás Faremidóba», 1915 год, русский перевод 1969 года) и «Капиллария» («Capillária», 1921 год, русский перевод 1969 года) Каринти переосмыслил сюжет романа Дж. Свифта «Путешествия Гулливера» применительно к событиям 1-й мировой войны.
Сочинения:
[Összegyűjtött művei]. Bdpst, 1957-1984. [Köt. 1–8];
Будапештская весна. М., 1977;
Избранное. М., 1987.