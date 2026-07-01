КАРИНСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
КАРИНСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ - русский философ и логик.
Окончил Московскую духовную академию (1862 год). Преподавал философию в Санкт-Петербургской духовной академии (1869-1894 годы) и других учебных заведениях. В 1871-1872 годах в Германии, где слушал лекции Р.Г. Лотце, К. Фишера, Э. Целлера. Основные сочинения посвящены логико-гносеологическому анализу умозаключений («Классификация выводов», 1880 год; «Логика», 1884-1885 годы) и априорных суждений («Разногласие в школе нового эмпиризма по вопросу об истинах самоочевидных», 1893-1914 годы, в «Журнале Министерства народного просвещения», 1893, 1901-1908, 1910, 1914 годы; отдельное издание - 1914 год). Отвергая традиционное деление всех выводов на силлогистические и индуктивные, предложил оригинальную классификацию, основанную на анализе отношений тождества между субъектами и предикатами суждений, участвующих в выводе. Автор ряда работ по истории античной философии.
Сочинения:
Критический обзор последнего периода германской философии. СПб., 1873;
Явление и действительность // Православное обозрение. 1878. Т. 1;
Классификация выводов. СПб., 1880;
Бесконечное Анаксимандра. СПб., 1890.