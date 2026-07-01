КАРИНСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

КАРИНСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ - русский фи­ло­соф и ло­гик.

Окон­чил Московскую ду­хов­ную ака­де­мию (1862 год). Пре­по­да­вал фи­ло­со­фию в Санкт-Пе­тербургской ду­хов­ной ака­де­мии (1869-1894 годы) и других учеб­ных за­ве­де­ни­ях. В 1871-1872 годах в Гер­ма­нии, где слу­шал лек­ции Р.Г. Лот­це, К. Фи­ше­ра, Э. Цел­ле­ра. Основные со­чи­не­ния по­свя­ще­ны ло­ги­ко-гно­сео­ло­гическому ана­ли­зу умо­зак­лю­че­ний («Клас­си­фи­ка­ция вы­во­дов», 1880 год; «Ло­ги­ка», 1884-1885 годы) и ап­ри­ор­ных су­ж­де­ний («Раз­но­гла­сие в шко­ле но­во­го эм­пи­риз­ма по во­про­су об ис­ти­нах са­мо­оче­вид­ных», 1893-1914 годы, в «Жур­на­ле Ми­ни­стер­ст­ва на­род­но­го про­све­ще­ния», 1893, 1901-1908, 1910, 1914 годы; отдельное издание - 1914 год). От­вер­гая тра­диционное де­ле­ние всех вы­во­дов на сил­ло­ги­сти­че­ские и ин­дук­тив­ные, пред­ло­жил ори­ги­наль­ную клас­си­фи­ка­цию, ос­но­ван­ную на ана­ли­зе от­но­ше­ний то­ж­де­ст­ва ме­ж­ду субъ­ек­та­ми и пре­ди­ка­та­ми су­ж­де­ний, уча­ст­вую­щих в вы­во­де. Ав­тор ря­да ра­бот по ис­то­рии ан­тич­ной фи­ло­со­фии.

Сочинения:

Кри­ти­че­ский об­зор по­след­не­го пе­рио­да гер­ман­ской фи­ло­со­фии. СПб., 1873;

Яв­ле­ние и дей­ст­ви­тель­ность // Пра­во­слав­ное обо­зре­ние. 1878. Т. 1;

Клас­си­фи­ка­ция вы­во­дов. СПб., 1880;

Бес­ко­неч­ное Анак­си­ман­д­ра. СПб., 1890.