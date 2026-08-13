КАРИН, МАРК АВРЕЛИЙ (лат. Marcus Aurelius Carinus)

Римский император (283-285 гг.).

Старший сын императора Кара , провозглашен им в 282 г. цезарем и правителем западных провинций, в 283 г. назначен консулом. После смерти отца в 283 г. стал императором вместе со своим младшим братом Нумерианом . Карин продолжил начатые отцом военные действия на Дунае против квадов и осуществил поход в Британию. В ноябре 284 г. Нумериан погиб; это послужило началом восстания в Италии под руководством префекта претория Сабина Юлиана. Карин был вынужден вернуться из Британии и в начале 285 г. нанес поражение мятежникам. Вслед за этим на Дунае восстал Марк Аврелий Юлиан; его Карин разгромил в Иллирии. Тем временем, восточная армия отказалась признавать Карина императором и объявила правителем одного из своих командующих Диокла (позже Диоклетиана). После разгрома Юлиана Карин направился в Мезию, где встретился с армией Диоклетиана на притоке Дуная Марге в июле 285 г., был им побежден и убит. К периоду его правления относится начало восстания багаудов.

Исторические источники :

Писатели Истории Августов. Кар, Карин и Нумериан;

Аврелий Виктор. О Цезарях, 38.

Иллюстрация :

Ауреус Карина.