КАРИМ-ШАХИР
КАРИМ-ШАХИР - стоянка протонеолитита - позднего мезолита (конца X-го - начала IX-го тысячелетия до н. э.) в долине Чемчемаль на правом берегу реки Чам-Гавра, в Северо-Западном Загросе (к северо-востоку от современного города Киркук, Курдистан, Ирак).
Раскопки Р. Брейдвуда в 1951 году. Однослойный памятник с насыщенным культурным слоем, из построек зафиксированы небольшие ямы. Среди каменных орудий преобладают пластины и отщепы с выемками, микролитические пластинки (заполированность позволяет считать их вкладышами жатвенных ножей), скребки; много следов производства (нуклеусы, отбойники, осколки кремня). Нередки каменные массивные тёсла, ступки, песты, тёрки, есть шлифованные браслеты, подвески, бусы; 2 грубые глиняные фигурки. Карим-Шахир - сезонная стоянка охотников и собирателей, в хозяйстве которых появляется одомашненный мелкий рогатый скот, жатва и обработка злаков. Поселения типа Карим-Шахир, Зеви-Чеми-Шанидар и Телль-Малефаат отражают начальный этап становления производящей экономики в Северной Месопотамии (смотрите Неолитическая революция).
Иллюстрация:
Карим-Шахир. Каменные песты (1,2), тёрки (3, 7), отбойник (4), «камни с нарезками» (5, 6); глиняная антропоморфная фигурка (8); украшения из шлифованного камня (9-16) (по Р. Брейвуду и Б. Хау).