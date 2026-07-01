КАРИМ-ХАН (МУХАММАД КАРИМ-БЕК ТУШМАЛЬ)

Карим-хан (Мухаммад Карим-бек Тушмаль) (1704/5, Комазан, Лурестан — 02.03.1779, Шираз) — основатель династии Зендов.

Один из полководцев Надир-шаха , возглавил племя зендов при его возвращении из Хорасана в окрестности Мелайера и способствовал его последующему возвышению. Выступил как второе лицо при вожде бахтиаров Али Мардан-хане, который в 1750 возвел на трон в Исфахане марионеточного шаханшаха Исмаила III из дома Сефевидов. Гибель Али Мардана в 1753 позволила К.-х. занять его место и в конце 1750-х — начале 1760-х одержать верх над Азад-ханом Гильзаем и Мухаммадом Хасан-ханом Каджаром, властвовавшими, соответственно, над Иранским Азербайджаном и Мазандераном. Объединив весь Иран (за исключением Хорасана, где под эгидой Дурранийской державы сохранили власть Афшары ), К.-х. с 1760 правил единолично с титулом «поручитель державы» (вакил ад-даула), а после смерти Исмаила III в 1773 — «поручитель райятов» (вакил ар-раайа).

В целях подъема пребывавшего в упадке хозяйства К.-х. пытался ослабить фискальный гнет, ограничить произвол крупных землевладельцев по отношению к крестьянству, восстанавливал ирригационные системы и способствовал развитию ремесла, внутренней и внешней торговли. Среди таких мер — привилегии армянским купеческим корпорациям и договор 1763 с английской Ост-Индской компанией (получившей право на строительство факторий в портах Персидского залива, прежде всего в Бушире, консульскую юрисдикцию, владение землей в любом количестве, беспошлинный ввоз и вывоз товаров и другие). В своей резиденции — Ширазе — К.-х. отстроил дворец, мечеть, большой крытый базар и караван-сарай, носящие его имя (Вакиль), восстановил гробницы поэтов Хафиза и Саади, поощрял словесные и изобразительные искусства. Во внешней политике стремился противостоять натиску Османской империи (в 1775—1776 ненадолго завладел Басрой) и поддерживать дружественные отношения с Россией (оживленные сношения через Решт и Энзели). Покровительствовал умеренному шиизму, щедро наделяя вакфами и пожалованиями имамитских улама и муджтахидов . В источниках отражен образ К.-х. как милостивого и миролюбивого государя.

Лит.: Perry J. R. Justice for the Underprivileged. The Ombudsman Tradition of Iran // Journal of Near Eastern Studies. 1978. XXXVII/3; Rajabi P. Iran unter Karim Khan (1752—1779). Göttingen, 1970; Кешаварз-Садр М. А. Окаб-е Комазан. Тегеран, 1964; Наваи А.-Х. Карим-хан-е Занд. Тегеран, 1966; Фарамарзи А. Карим-хан-е Занд-о халидж-е Фарс. Тегеран, 1965.