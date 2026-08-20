КАРИКАТУРА
КАРИКАТУРА - жанр искусства, изображение, создающее комический эффект в целях осмеяния и критической оценки того или иного лица или общественного явления.
Карикатура использует средства сатиры и юмора, шаржа, гротеска и худож. гиперболы; в ней соединяются реальное и фантастическое, преувеличиваются и заостряются характерные черты фигуры, лица, костюма, манеры поведения людей, применяются неожиданные сопоставления, уподобления и метафоры. Вследствие своей общественной значимости карикатура обычно бытует в массовых формах: используются наиболее многотиражные виды графики (первоначально - ксилография, офорт, затем литография, фотомеханические способы воспроизведения и др.). Основные формы карикатура - «летучие листки», народные картинки, позднее газетно-журнальная графика, плакат, реже сатирическая живопись, скульптура (мелкая пластика).
Термин «карикатура» был, как считается, впервые использован Аннибале и Агостино Карраччи в конце XVI века применительно к изображениям откровенно гротескного характера. Cтановление жанра карикатуры можно отнести к началу XVI века; её широкое распространение приходится на время Реформации и Крестьянской войны 1524-1526 годов в Германии. В дальнейшем расцвет карикатуры также совпадает с периодами крупных общественно-политических потрясений - Тридцатилетней войной 1618-1648 годов, революциями XVI-XVIII века в Нидерландах, Англии, Франции. В этот период прослеживается связь карикатуры с фольклором, лубком, возрождавшаяся и позднее, во времена военных конфликтов и революций. Существенная роль в карикатуре отведена тексту, расширяющему смысл изображения, усиливающему его сатирическую остроту. Самостоятельная эстетическая значимость карикатуры была впервые осмыслена в начале XIX века романтиками, в эстетике которых ирония и гротеск занимали видное место, однако уже в XVII-XVIII веках к карикатуре обращались крупнейшие мастера - Дж.Л. Бернини (преимущественно карикатуры на отдельных лиц), Гверчино, Дж.Б. Тьеполо, Ж. Калло; первым из художников, почти целиком посвятивших себя этому жанру, был П.Л. Гецци.
В 1-й половине XVIII века картины и гравюры У. Хогарта, высмеивающие нравы современного ему английского общества, положили начало систематическому развитию карикатуры как важной области изобразительного творчества. Вслед за Хогартом английские графики-карикатуристы 2-й половины XVIII - начала XIX веков (Т. Роулендсон, Дж. Крукшанк, У. Дент, Р. Ньютон) выработали свой тип карикатуры: они преобразовывали жанровые сцены в особый тип театрализованного зрелища, обнажающего уродливые и смешные стороны действительности. Социально-обличительный пафос английской карикатуры не поднимался выше «парламентского оппозиционерства» и осмеяния нравов, но в ней сформировались многие характерные творческие приёмы европейской карикатуры (этой линии карикатуры близки работы немецкого художника Д.Н. Ходовецкого). Тогда же определилась специфическая для карикатуры оперативность отклика на крупные события общественной жизни (карикатуры-лубки Французской революции XVIII века, «антинаполеоновские» работы Дж. Гилрея и других в Великобритании и т. д.). В сатирических офортах Ф. Гойи гротескный язык карикатуры приобрёл небывалую силу и глубину художественного воздействия.
С XIX века развитие карикатуры тесно связано с литературной публицистикой и её социально-политическими устремлениями: постоянное сотрудничество художников с журналами и газетами стало обычной формой их творческой деятельности. Антибуржуазный пафос окрашивает творчество крупнейшего карикатуриста О. Домье и К. времён Парижской коммуны 1871 года (Ж. Пилотель и др.). Одним из самых действенных и ёмких сатирических средств стал гротескный обобщённый образ («социальная маска» или портрет-шарж), воплощавший типичные черты различных общественных классов (у П. Гаварни, Ж.Ж. Гранвиля, Ш. Филипона, Домье, Г. Доре, В. Буша, Дж. Лича и др.). На рубеже XIX-XX веков широкое развитие получила политическая карикатура, в жанре которой работали многие крупные мастера - П. Синьяк, Т. Стейнлен во Франции, художники немецкой живописи «Симплициссимус» (основан в 1896 году; А. Кубин, О. Гульбранссон, К. Кольвиц, Т.Т. Хейне, Г. Цилле и др.). В 1-й половине XX века большого напряжения и эмоциональной остроты достигла антимилитаристская карикатура (Ф. Мазерель, Г. Грос, О. Дикс, Дж. Хартфилд в Германии; Дж. Лоу в Великобритании; У. Гроппер в США; Ж. Эффель во Франции; Х. Бидструп в Дании; И. Бешков в Болгарии и др.).
На протяжении своей истории карикатура неоднократно подвергалась гонениям - листы конфисковывались властями, издания запрещались (например, «Журнал карикатур» А.Г. Венецианова в 1808 году), художников приговаривали к тюремному заключению и штрафам (О. Домье и др.). О том, что карикатура не утратила значения и в наши дни, свидетельствуют, в частности, международные «карикатурные скандалы» середины 2000-х годов, спровоцированные обращением художников к религиозной тематике; актуальным остаётся искусство политической и антивоенной карикатуры.
В России к наиболее ранним образцам карикатуры следует отнести лубочные листы 1-й половины XVIII века (раскрашенные ксилографии), высмеивающие бытовые пороки, физические уродства или иноземные нравы; схематично-гротесковые изображения неизменно дополнены рифмованным текстом. В карикатуре конца XVIII века получили распространение мотивы городского быта, преимущественно мещанского и купеческого, шаржированные образы русской знати. Отечественная война 1812 года дала новый импульс развитию сатирической графики («народные картинки» И.И. Теребенёва, А.Г. Венецианова, И.А. Иванова, направленные против императора Наполеона I и галломании русского дворянства). В середине XIX века карикатура сближается с сатирической иллюстрацией (А.А. Агин, П.М. Боклевский, Е.И. Ковригин, Р.К. Жуковский и др.). В условиях цензуры социальная сатира выступала часто в форме бытовой карикатуры, нравоописательных сцен, в которых осмеивались общественные пороки, в шаржированном виде представали современники (А.О. Орловский, П.А. Федотов). Этот приём характерен и для карикатуристов русских сатирических журналов середины XIX - начала XX веков - «Искры», «Гудка», «Будильника», «Шута» и др. (Н.В. Иевлев, А.И. Лебедев, Н.А. Степанов, П.М. Шмельков, П.Е. Щербов). Тесно связанное с общественно-политическими событиями, искусство карикатуры пережило подъём в годы русской Революции 1905-1907 годов, когда в сатирических журналах «Жупел», «Адская почта» и других, а также в появившихся позднее журналах «Сатирикон», «Новый сатирикон» публиковались работы крупнейших мастеров (в т. ч. И.Я. Билибина, М.В. Добужинского, Б.М. Кустодиева, Е.Е. Лансере, А.А. Радакова, Н.В. Ремизова, В.А. Серова, А.А. Юнгера).
В годы Гражданской войны 1917-1922 годов основной формой сатирической графики стал плакат («Окна РОСТА»; художники В.Н. Дени, В.В. Маяковский, И.А. Малютин, В.В. Лебедев, М.М. Черемных). В 1920-х годах выходило множество сатирических журналов, с которыми сотрудничали мастера карикатуры, как известные с дореволюционного времени (Б.И. Антоновский, Д.С. Моор, Радаков, Н.Э. Радлов и др.), так и художники нового поколения (Л.Г. Бродаты, Ю.А. Ганф, К.С. Елисеев, В.И. Козлинский, Б.Б. Малаховский, К.П. Ротов и др.). Как составная часть идеологизированного советского искусства, карикатура стала действенным способом борьбы с внешними и внутренними «врагами революции»; большое значение уделялось обличению «сил мировой реакции», империализма и колониализма, борьбе с «пережитками капитализма», антирелигиозной пропаганде и т. п. В годы Великой Отечественной войны антифашистская карикатура получила широкое распространение в журналах, газетах, агитационных листовках и в плакате (в т. ч. в «Окнах ТАСС», ленинградском «Боевом карандаше»). Новая волна карикатуры и сатирического плаката на внутриполитические темы прокатилась в конце 1980-х годов; с жанром карикатуры сближаются многие произведения соц-арта. Среди крупнейших мастеров отечественной карикатуры XX века - В.Н. Горяев, Б.Е. Ефимов, А.М. Каневский, Кукрыниксы, Н.Е. Муратов, И.М. Семёнов, Л.В. Сойфертис.
Дополнительная литература:
Champfleury J. F. Histoire générale de la caricature. P., 1865-1888. Vol. 1–6;
Wright T. A history of caricature and grotesque in literature and art. L., 1865. N. Y., 1968;
Hofmann W. Caricature from Leonardo to Picasso. N. Y., 1957;
George M.D. English political caricature; a study of opinion and propaganda. Oxf., 1959. Vol. 1–2;
idem. Hogarth to Cruikshank: social change in graphic satire. L., 1987;
Стернин Г.Ю. Очерки русской сатирической графики. М., 1964;
Сидоров А.А. Русская графика начала ХХ в. М., 1969;
Hillier B. Cartoons and caricatures. L.; N. Y., 1970;
Bornemann B., Roy C., Searle R. La caricature: art et manifeste, du XVIe siècle а̀ nos jours. Gen., 1974;
Абрамский И.П. Смех сильных: о художниках журнала «Крокодил». М., 1977;
Lucie- Smith E. The art of caricature. Ithaca, 1981;
Wechsler J. A human comedy: physiognomy and caricature in 19th century Paris. L.; Chi., 1983;
Shikes R., Heller S. The art of satire: painters as caricaturists and cartoonists from Delacroix to Picasso. N. Y., 1984.
Иллюстрации:
Неизвестный немецкий художник. «Дьявол в виде папы Александра VI». Гравюра на дереве. Около 1500 года.
Д.С. Моор. «Водка, вера и взятка». 1922 год.
Кукрыниксы. «На приёме у бесноватого фюрера». 1944 год.
П.Е. Щербов. «Торжество Дягилева. "Новая Минерва"». Акварель, тушь. 1900-е годы.
Дж. Крукшанк. «Одевающиеся денди». Цветная литография. 1818 год.