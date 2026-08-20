КАРИКАТУРА

КАРИКАТУРА - жанр ис­кус­ст­ва, изо­бра­же­ние, соз­даю­щее ко­мический эф­фект в це­лях ос­мея­ния и кри­тической оцен­ки то­го или ино­го ли­ца или об­щественного яв­ле­ния.

Карикатура ис­поль­зу­ет сред­ст­ва са­ти­ры и юмо­ра, шар­жа, гро­те­ска и ху­дож. ги­пер­бо­лы; в ней со­еди­ня­ют­ся ре­аль­ное и фан­та­сти­че­ское, пре­уве­ли­чи­ва­ют­ся и за­ост­ря­ют­ся ха­рак­тер­ные чер­ты фи­гу­ры, ли­ца, кос­тю­ма, ма­не­ры по­ве­де­ния лю­дей, при­ме­ня­ют­ся не­ожи­дан­ные со­пос­тав­ле­ния, упо­доб­ле­ния и ме­та­фо­ры. Вслед­ст­вие сво­ей об­щественной зна­чи­мо­сти карикатура обыч­но бы­ту­ет в мас­со­вых фор­мах: ис­поль­зу­ют­ся наи­бо­лее мно­го­ти­раж­ные ви­ды гра­фи­ки (пер­во­на­чаль­но - кси­ло­гра­фия, офорт, за­тем ли­то­гра­фия, фо­то­ме­ха­нические спо­со­бы вос­про­из­ве­де­ния и др.). Основные фор­мы карикатура - «ле­ту­чие ли­ст­ки», народные кар­тин­ки, позд­нее га­зет­но-жур­наль­ная гра­фи­ка, пла­кат, ре­же са­ти­рическая жи­во­пись, скульп­ту­ра (мел­кая пла­сти­ка).

Тер­мин «карикатура» был, как счи­та­ет­ся, впер­вые ис­поль­зо­ван Ан­ни­ба­ле и Аго­сти­но Кар­рач­чи в конце XVI века при­ме­ни­тель­но к изо­бра­же­ни­ям от­кро­вен­но гро­те­ск­но­го ха­рак­те­ра. Cтановление жан­ра карикатуры мож­но от­не­сти к началу XVI века; её ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние при­хо­дит­ся на вре­мя Ре­фор­ма­ции и Кре­сть­ян­ской вой­ны 1524-1526 годов в Гер­ма­нии. В даль­ней­шем рас­цвет карикатуры так­же сов­па­да­ет с пе­рио­да­ми круп­ных об­ще­ственно-по­ли­тических по­тря­се­ний - Тридца­ти­лет­ней вой­ной 1618-1648 годов , ре­во­лю­ци­ями XVI-XVIII века в Ни­дер­лан­дах, Анг­лии, Фран­ции. В этот пе­ри­од про­сле­жи­ва­ет­ся связь карикатуры с фольк­ло­ром, луб­ком, воз­ро­ж­дав­шая­ся и позд­нее, во вре­ме­на во­енных кон­флик­тов и ре­во­лю­ций. Су­ще­ст­вен­ная роль в карикатуре от­ве­де­на тек­сту, рас­ши­ряю­ще­му смысл изо­бра­же­ния, уси­ли­ваю­ще­му его са­ти­рическую ост­ро­ту. Са­мо­сто­ятельная эс­те­тическая зна­чи­мость карикатуры бы­ла впер­вые ос­мыс­ле­на в начале XIX века ро­ман­ти­ка­ми, в эс­те­ти­ке ко­то­рых иро­ния и гро­теск за­ни­ма­ли вид­ное ме­сто, од­на­ко уже в XVII-XVIII веках к карикатуре об­ра­ща­лись круп­ней­шие мас­те­ра - Дж.Л. Бер­ни­ни (пре­имущественно карикатуры на от­дель­ных лиц), Гвер­чи­но, Дж.Б. Тье­по­ло, Ж. Кал­ло; пер­вым из ху­дож­ни­ков, поч­ти це­ли­ком по­свя­тив­ших се­бя это­му жан­ру, был П.Л. Гец­ци.

В 1-й половине XVIII века кар­ти­ны и гра­вю­ры У. Хо­гар­та, вы­смеи­ваю­щие нра­вы со­вре­мен­но­го ему английского об­ще­ст­ва, по­ло­жи­ли на­ча­ло сис­те­ма­тическому раз­ви­тию карикатуры как важ­ной об­лас­ти изо­бра­зительного твор­че­ст­ва. Вслед за Хо­гар­том английские гра­фи­ки-ка­рика­ту­ри­сты 2-й половины XVIII - начала XIX веков (Т. Ро­уленд­сон, Дж. Крук­шанк, У. Дент, Р. Нью­тон) вы­ра­бо­та­ли свой тип карикатуры: они пре­об­ра­зо­вы­ва­ли жан­ро­вые сце­ны в осо­бый тип те­ат­ра­ли­зо­ван­но­го зре­ли­ща, об­на­жаю­ще­го урод­ли­вые и смеш­ные сто­ро­ны дей­ст­ви­тель­но­сти. Со­ци­аль­но-об­ли­чительный па­фос английской карикатуры не под­ни­мал­ся вы­ше «пар­ла­мент­ско­го оп­по­зи­цио­нер­ст­ва» и ос­мея­ния нра­вов, но в ней сфор­ми­ро­ва­лись многие ха­рак­тер­ные твор­че­ские приё­мы ев­ропейской карикатуры (этой ли­нии карикатуры близ­ки ра­бо­ты немецкого художника Д.Н. Хо­до­вец­ко­го). То­гда же оп­ре­де­ли­лась спе­ци­фи­чес­кая для карикатуры опе­ра­тив­ность от­кли­ка на круп­ные со­бы­тия об­щественной жиз­ни (карикатуры-луб­ки Французской ре­во­лю­ции XVIII века, «ан­ти­на­по­ле­о­нов­ские» ра­бо­ты Дж. Гил­рея и других в Ве­ли­ко­бри­та­нии и т. д.). В са­ти­рических офор­тах Ф. Гойи гро­те­ск­ный язык карикатуры при­об­рёл не­бы­ва­лую си­лу и глу­би­ну ху­дожественного воз­дей­ст­вия.

С XIX века раз­ви­тие карикатуры тес­но свя­за­но с литературной пуб­ли­ци­сти­кой и её со­ци­аль­но-по­ли­тическими уст­рем­ле­ния­ми: по­сто­ян­ное со­труд­ни­че­ст­во ху­дож­ни­ков с жур­на­ла­ми и га­зе­та­ми ста­ло обыч­ной фор­мой их твор­че­ской дея­тель­но­сти. Ан­ти­бур­жу­аз­ный па­фос ок­ра­ши­ва­ет твор­че­ст­во круп­ней­ше­го ка­ри­ка­ту­ри­ста О. До­мье и К. вре­мён Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года (Ж. Пи­ло­тель и др.). Од­ним из са­мых дей­ст­вен­ных и ём­ких са­ти­рических средств стал гро­те­ск­ный обоб­щён­ный об­раз («со­ци­аль­ная мас­ка» или порт­рет-шарж), во­пло­щав­ший ти­пичные чер­ты различных об­щественных клас­сов (у П. Га­вар­ни, Ж.Ж. Гран­ви­ля, Ш. Фи­ли­по­на, До­мье, Г. До­ре, В. Бу­ша, Дж. Ли­ча и др.). На ру­бе­же XIX-XX веков ши­ро­кое раз­ви­тие по­лу­чи­ла по­ли­тическая карикатура, в жан­ре ко­то­рой ра­бо­та­ли многие круп­ные мас­те­ра - П. Синь­як, Т. Стейн­лен во Фран­ции, ху­дож­ни­ки немецкой живописи «Сим­пли­цис­си­мус» (ос­но­ван в 1896 году; А. Ку­бин, О. Гульб­ранс­сон, К. Коль­виц, Т.Т. Хей­не, Г. Цил­ле и др.). В 1-й половине XX века боль­шо­го на­пря­же­ния и эмо­цио­наль­ной ост­ро­ты до­стиг­ла ан­ти­ми­ли­та­ри­ст­ская карикатура (Ф. Ма­зе­рель, Г. Грос, О. Дикс, Дж. Харт­филд в Гер­ма­нии; Дж. Лоу в Ве­ли­ко­бри­та­нии; У. Гроп­пер в США; Ж. Эф­фель во Фран­ции; Х. Бид­ст­руп в Да­нии; И. Беш­ков в Бол­га­рии и др.).

На про­тя­же­нии сво­ей ис­то­рии карикатура не­од­но­крат­но под­вер­га­лась го­не­ни­ям - лис­ты кон­фи­ско­вы­ва­лись вла­стя­ми, из­да­ния за­пре­ща­лись (например, «Жур­нал ка­ри­ка­тур» А.Г. Ве­не­циа­но­ва в 1808 году), ху­дож­ни­ков при­го­ва­ри­ва­ли к тю­рем­но­му за­клю­че­нию и штра­фам (О. До­мье и др.). О том, что карикатура не ут­ра­ти­ла зна­че­ния и в на­ши дни, сви­де­тель­ст­ву­ют, в ча­ст­но­сти, ме­ж­ду­народные «ка­ри­ка­тур­ные скан­да­лы» середины 2000-х годов, спро­во­ци­ро­ван­ные об­ра­ще­ни­ем ху­дож­ни­ков к ре­лигиозной те­ма­ти­ке; ак­ту­аль­ным ос­та­ёт­ся искусство по­ли­тической и ан­ти­во­ен­ной ка­ри­ка­ту­ры.

В Рос­сии к наи­бо­лее ран­ним об­раз­цам карикатуры сле­ду­ет от­не­сти лу­боч­ные лис­ты 1-й половины XVIII века (рас­кра­шен­ные кси­ло­гра­фии), вы­смеи­ваю­щие бы­то­вые по­ро­ки, фи­зические урод­ст­ва или ино­зем­ные нра­вы; схе­ма­тич­но-гро­те­ско­вые изо­бра­же­ния не­из­мен­но до­пол­не­ны риф­мо­ван­ным тек­стом. В карикатуре конца XVIII века по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние мо­ти­вы городского бы­та, пре­имущественно ме­щан­ско­го и ку­пе­че­ско­го, шар­жи­ро­ван­ные об­ра­зы русской зна­ти. Отечественная вой­на 1812 года да­ла но­вый им­пульс раз­ви­тию са­ти­рической гра­фи­ки («народные кар­тин­ки» И.И. Те­ре­бе­нё­ва, А.Г. Ве­не­циа­но­ва, И.А. Ива­но­ва, на­прав­лен­ные про­тив императора На­по­ле­о­на I и гал­ло­ма­нии русского дво­рян­ст­ва). В середине XIX века карикатура сбли­жа­ет­ся с са­ти­рической ил­лю­ст­ра­ци­ей (А.А. Агин, П.М. Бок­лев­ский, Е.И. Ков­ри­гин, Р.К. Жу­ков­ский и др.). В ус­ло­ви­ях цен­зу­ры со­ци­аль­ная са­ти­ра вы­сту­па­ла час­то в фор­ме бы­то­вой карикатуры, нра­во­опи­са­тель­ных сцен, в ко­то­рых ос­меи­ва­лись об­щественные по­ро­ки, в шар­жи­ро­ван­ном ви­де пред­ста­ва­ли со­вре­мен­ни­ки (А.О. Ор­лов­ский, П.А. Фе­до­тов). Этот при­ём ха­рак­те­рен и для ка­ри­ка­ту­ри­стов русских са­ти­рических жур­на­лов середины XIX - начала XX веков - «Ис­кры», «Гуд­ка», «Бу­диль­ни­ка», «Шу­та» и др. (Н.В. Иев­лев, А.И. Ле­бе­дев, Н.А. Сте­па­нов, П.М. Шмель­ков, П.Е. Щер­бов). Тес­но свя­зан­ное с об­ще­ственно-по­ли­тическими со­бы­тия­ми, искусство карикатуры пе­ре­жи­ло подъ­ём в го­ды русской Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов, ко­гда в са­ти­рических жур­на­лах «Жу­пел», «Ад­ская поч­та» и других, а так­же в поя­вив­ших­ся позд­нее жур­на­лах «Са­ти­ри­кон», «Но­вый са­ти­ри­кон» пуб­ли­ко­ва­лись ра­бо­ты круп­ней­ших мас­те­ров (в т. ч. И.Я. Би­ли­би­на, М.В. До­бу­жин­ско­го, Б.М. Кус­то­дие­ва, Е.Е. Лан­се­ре, А.А. Ра­да­ко­ва, Н.В. Ре­ми­зо­ва, В.А. Се­ро­ва, А.А. Юн­ге­ра).

В го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годов основной фор­мой са­ти­рической гра­фи­ки стал пла­кат («Ок­на РОСТА»; ху­дож­ни­ки В.Н. Де­ни, В.В. Мая­ков­ский, И.А. Ма­лю­тин, В.В. Ле­бе­дев, М.М. Че­рем­ных). В 1920-х годах вы­хо­ди­ло мно­же­ст­во са­ти­рических жур­на­лов, с ко­то­ры­ми со­труд­ни­ча­ли мас­те­ра карикатуры, как из­вест­ные с до­ре­во­люционного вре­ме­ни (Б.И. Ан­то­нов­ский, Д.С. Мо­ор, Ра­да­ков, Н.Э. Рад­лов и др.), так и ху­дож­ни­ки но­во­го по­ко­ле­ния (Л.Г. Бро­да­ты, Ю.А. Ганф, К.С. Ели­се­ев, В.И. Коз­лин­ский, Б.Б. Ма­ла­хов­ский, К.П. Ро­тов и др.). Как со­став­ная часть идео­ло­ги­зи­ро­ван­но­го советского искусства, карикатура ста­ла дей­ст­вен­ным спо­со­бом борь­бы с внеш­ни­ми и внут­рен­ни­ми «вра­га­ми ре­во­лю­ции»; боль­шое зна­че­ние уде­ля­лось об­ли­че­нию «сил ми­ро­вой ре­ак­ции», им­пе­риа­лиз­ма и ко­ло­ниа­лиз­ма, борь­бе с «пе­ре­жит­ка­ми ка­пи­та­лиз­ма», ан­ти­ре­ли­ги­оз­ной про­па­ган­де и т. п. В го­ды Великой Отечественной вой­ны ан­ти­фа­ши­ст­ская карикатура по­лу­чи­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в жур­на­лах, га­зе­тах, аги­тационных лис­тов­ках и в пла­ка­те (в т. ч. в «Ок­нах ТАСС», ле­нинградском «Бое­вом ка­ран­да­ше»). Но­вая вол­на карикатуры и са­ти­рического пла­ка­та на внут­ри­по­ли­тические те­мы про­ка­ти­лась в конце 1980-х годов; с жан­ром карикатуры сбли­жа­ют­ся многие про­из­ве­де­ния соц-ар­та. Сре­ди круп­ней­ших мас­те­ров отечественной карикатуры XX века - В.Н. Го­ря­ев, Б.Е. Ефи­мов, А.М. Ка­нев­ский, Ку­кры­ник­сы, Н.Е. Му­ра­тов, И.М. Се­мё­нов, Л.В. Сой­фер­тис.

Дополнительная литература:

Champfleury J. F. Histoire générale de la caricature. P., 1865-1888. Vol. 1–6;

Wright T. A history of caricature and grotesque in literature and art. L., 1865. N. Y., 1968;

Hofmann W. Caricature from Leonardo to Picasso. N. Y., 1957;

George M.D. English political caricature; a study of opinion and propaganda. Oxf., 1959. Vol. 1–2;

idem. Hogarth to Cruik­shank: social change in graphic satire. L., 1987;

Стер­нин Г.Ю. Очер­ки рус­ской са­ти­ри­че­ской гра­фи­ки. М., 1964;

Си­до­ров А.А. Рус­ская гра­фи­ка на­ча­ла ХХ в. М., 1969;

Hillier B. Cartoons and ca­ri­catures. L.; N. Y., 1970;

Borne­mann B., Roy C., Searle R. La caricature: art et ma­ni­feste, du XVIe siècle а̀ nos jours. Gen., 1974;

Аб­рам­ский И.П. Смех силь­ных: о ху­дож­ни­ках жур­на­ла «Кро­ко­дил». М., 1977;

Lucie- Smith E. The art of caricature. Ithaca, 1981;

Wechsler J. A human comedy: physiognomy and caricature in 19th cen­tury Paris. L.; Chi., 1983;

Shikes R., Heller S. The art of satire: painters as caricaturists and cartoonists from Delacroix to Picasso. N. Y., 1984.

Иллюстрации:

Не­из­вест­ный не­мец­кий ху­дож­ник. «Дья­вол в ви­де па­пы Алек­сан­д­ра VI». Гра­вю­ра на де­ре­ве. Около 1500 года.

Д.С. Мо­ор. «Вод­ка, ве­ра и взят­ка». 1922 год.

Ку­кры­ник­сы. «На приё­ме у бес­но­ва­то­го фю­ре­ра». 1944 год.

П.Е. Щер­бов. «Тор­же­ст­во Дя­ги­ле­ва. "Но­вая Ми­нер­ва"». Ак­ва­рель, тушь. 1900-е годы.

Дж. Крук­шанк. «Оде­ваю­щие­ся ден­ди». Цвет­ная ли­то­гра­фия. 1818 год.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)