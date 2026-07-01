КАРИБСКИЙ КРИЗИС 1962 Г.

Кризис в советско-американских отношениях в ходе «Холодной войны», который поставил СССР и США на грань ракетно-ядерной войны.

Советский Союз был со всех сторон окружен американскими военными базами, на которых находилось ядерное оружие. Отдыхая в Крыму, Н. Хрущев обратил внимание на то, что даже его пляж находится в пределах прямой досягаемости американских ракет средней дальности в Турции. Советский лидер решил поставить Америку в такое же положение. Пользуясь тем, что лидеры Кубинской революции неоднократно просили СССР защитить их от возможного нападения США, советское руководство 20-21.5.1962 г. приняло решение установить на Кубе ядерные ракеты среднего и промежуточного радиуса и действия. Планировалось размещение на Кубе 24 ракет: Р-12 с радиусом действия около 2000 км и 16 Р-14 с дальностью около 4000 км. с ядерными боеголовками мощностью 1 Мт. Это позволяло в два раза увеличить количество советских ядерных ракет, способных достичь территории США. Ракеты должна была защищать 50-тысячная группировка под командованием И. Плиева. Операция по переброске ракет и войск называлась «Анадырь», чтобы создать у американцев впечатление, что речь идёт о северных широтах.

8.9.-14.10.1962 г. ракеты были доставлены на Кубу. Теперь любой город США мог быть стерт с лица земли в считанные минуты. 14 октября американский самолет-разведчик У-2 сфотографировал советские ракеты на Кубе. 16 октября об этом узнал президент США Д. Кеннеди . В ходе обсуждения ситуации в окружении президента рассматривалась возможность немедленного вторжения на Кубу, но решили ограничиться блокадой («карантином»). Никакие военные грузы не должны были поступать на остров. Это было грубым нарушением международного права, но Кеннеди был готов вступить даже в военное столкновение, лишь бы не допустить создания ракетно-ядерной базы противника в 90 милях от американского побережья.

Когда 22 октября Кеннеди заявил, что с 24 октября вводится «карантин» для поставок оружия на Кубу, Хрущев ответил, что СССР не будет ему подчиняться. 24 октября советские корабли вплотную подошли к границе блокады. Если бы они пересекли ее, то американцы могли попытаться захватить суда. Это неминуемо вызвало бы военное столкновение, которое в мгновение ока могло перерасти в третью мировую войну. Ракетно-ядерные и военно-воздушные силы СССР и США были приведены в боевую готовность. На тот момент у США было в четыре раза больше ракет и в 17 раз больше ядерных боеголовок, чем у СССР.

Часть кораблей, не достигших Кубы, вернули назад, но несколько судов направили к кубинским берегам. Американские ВМС вынуждены были их пропустить – ведь атака против советских судов могла вызвать начало советско-американской войны.

В переписке с Хрущевым Кеннеди настаивал на соблюдении блокады, а Хрущев обвинял США в агрессии. Война могла начаться в любой момент. 25 октября Президиум ЦК КПСС решил, что нужно искать компромисс с США – согласиться на вывод ракет в обмен на гарантии безопасности для Кубы. СССР выдвинул также требование вывести американские ракеты из Турции. 26-27 октября эти предложения были направлены американской стороне.

27 октября советские ПВО сбили над Кубой американский самолет-разведчик У-2. В Белом доме всерьёз обсуждали возможность вторжения на Кубу в ближайшие дни, а Ф. Кастро предупреждал Хрущёва о возможности такого вторжения. В ночь на 28 октября министр юстиции США и брат президента Р. Кеннеди встретился с советским послом А. Добрыниным и от имени президента обещал, что в случае эвакуации советских ракет Куба получит гарантии ненападения на неё, а из Турции будут выведены американские ракеты.

Утром 28 октября президент Д. Кеннеди подтвердил, что готов снять блокаду и гарантировать ненападение в случае вывода ракет с Кубы. При этом братья Кеннеди требовали ответа в течение суток. Хрущев направил Кеннеди конфиденциальные письма, где напомнил об условии убрать ракеты из Турции. Затем было опубликовано официальное письмо Хрущева в адрес Кеннеди, где сообщалось о готовности вывести ракеты с Кубы. В 17 часов вечера письмо Хрущева было зачитано по радио – чтобы согласие на компромисс было услышано в США как можно скорее.

В ноябре советские ракеты покинули Кубу (к неудовольствию Ф. Кастро), а блокада острова была снята. В 1963 г. американские ракеты были выведены из Турции. Мир отошел от грани ракетно-ядерной войны.

Карибский кризис 1962 г. стал одним из наиболее опасных советско-американских конфликтов времён Холодной войны.

Источники:

Архивы Кремля. Президиум ЦК КПСС 1954-1964. Т.1. М., 2004; Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. М., 1997; Микоян А.И. Так было. Размышления о минувшем. М., 1999; Хрущев Н.С. Воспоминания. М., 1997.

Автор статьи: Шубин А.В.