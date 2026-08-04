КАРИБСКИЙ КРИЗИС

Противостояние между советским и западным блоками в ходе « Холодной войны » подошло к своей самой опасной черте в период т.н. Карибского (Карибского или Ракетного) кризиса осенью 1962 г. Значительная часть человечества стояла тогда на волосок от гибели.

Революция на Кубе.

В 1952-1958 гг. на Кубе правил проамериканский диктаторский режим Ф. Батисты. 1 января 1959 г. в результате революции к власти в стране пришли леворадикальные силы во главе с Фиделем Кастро . Создание прокоммунистического государства в традиционной зоне интересов США было не просто ударом, а настоящим шоком для политической элиты в Вашингтоне. К тому же новый режим на Кубе незамедлительно приступил к изменениям в политической жизни, перестройке экономики, национализации предприятий и ликвидации крупных латифундий. Изменения вызвали недовольство кубинцев, связанных с режимом Батисты, многие из них эмигрировали в США, началось бегство капиталов, в стране происходили диверсии.

С целью свержения Кастро Центральное разведывательное управление США сразу же приступило к подготовке диверсионной акции, речь шла о подготовке вооруженных отрядов кубинских эмигрантов для высадки на Острове Свободы. Новое правительство Кубы стало искать поддержки у СССР, между ними было подписано торговое соглашение о закупке 5 миллионов тонн кубинского сахара в течение пяти лет, также начались поставки вооружения. Новый президент США Джон Кеннеди поддержал решение своего предшественника и в апреле 1961 г. десант в 1,5 тыс. человек, состоявший из кубинских эмигрантов, высадился в заливе Кочинос на Плайя-Хирон, но был быстро разгромлен. Также американские самолеты с кубинскими опознавательными знаками осуществили бомбардировку Кубы. Акция не принесла ожидаемого результата.

Разрыв отношений с США, сближение с СССР.

Выступления против революционных властей так и не произошло. Напротив, после этого режим Кастро стал набирать популярность.

В ответ в январе 1962 г. Вашингтон добился исключения Кубы из Организации американских государств, с Гаваной были разорваны экономические отношения. В этих условиях Кастро стремился к более тесному сближению с Москвой. Этого требовали задачи обороны Острова Свободы от нового нападения и успешного проведения социальных реформ.

В свою очередь Москва была заинтересована в создании военной базы на Кубе в противовес базам НАТО вокруг границ СССР. Дело в том, что в апреле 1962 г. в Турции были установлены американские ядерные ракеты средней дальности, угрожавшие западной части Советского Союза, поэтому в мае Н.С. Хрущев выдвинул идею размещения советских ядерных ракет средней дальности на Кубе. Целью стала бы защита революционной Кубы и сдерживание США от готовившейся агрессии. В тоже время кубинское руководство выступало за подписание открытого военного договора с Москвой и поставки средств обычного вооружения.

Операция «Анадырь»

В СССР была разработана секретная операция «Анадырь», предусматривавшая создание группировки советских войск на Кубе, вооруженной 42 ракетами с ядерными боеголовками, а также сил прикрытия. Общая численность военнослужащих должна была составить 60 тысяч человек. Появление такой базы в Западном полушарии меняло общее соотношение сил не в пользу США. Осуществление операции началось в июле 1962 г. с прибытия группы советского командования во главе с генералом И.А. Плиевым, имевшим полномочия на применение ядерного оружия в случае полномасштабного нападения США на Кубу, в сентябре началась переброска ракет. Планировал и руководил операцией «Анадырь» маршал СССР О.Х. Баграмян.

По мнению составителей плана название должно было ввести американцев в заблуждение в отношении места назначения грузов. Всем советским военным, морякам, техническому персоналу и другим сопровождавшим «груз» также говорили, что они направляются на Чукотку. Для пущей достоверности к портам приходили целые вагоны шуб и дублёнок. Всего было выделено 85 кораблей. Ни матросы, ни даже капитаны судов перед отплытием не знали о содержимом контейнеров, а также о пункте назначения. Каждому капитану вручили запечатанный пакет, который следовало вскрыть в море. В конвертах было предписание следовать на Кубу и избегать контакта с кораблями НАТО. Но передвижение советских судов не могло остаться без внимания американцев.

4 сентября 1962 г. президент Джон Кеннеди официально объявил, что США ни в коем случае не потерпят размещения наступательных вооружений в 150 км от своего берега. Хрущев ответил, что на Кубе устанавливается всего лишь исследовательское оборудование, а также некоторое сугубо оборонительное оружие. В этих условиях командование войск США решило ускорить подготовку военной операции на Кубе, а СССР продолжал развертывать Группу советских войск. Но 14 октября американский самолет-разведчик сфотографировал с воздуха стартовые площадки для ракет. Утром 16 октября фотографии лежали на столе у президента Кеннеди.

При президенте был немедленно создан «Исполнительный комитет», состоявший из 14 человек и обсуждавший различные варианты действий. Американские военные предлагали немедленно разбомбить советские ракеты с воздуха и начать вторжение на остров силами морской пехоты. Такие действия вели к неизбежной войне с Советским Союзом, если не на Кубе, то в Берлине, в победоносном исходе которой Кеннеди уверен не был. В то же время заявления министра иностранных дел СССР А. Громыко и посла СССР А.Ф. Добрынина, опровергавшие наличие советских ракет на Острове Свободы, лишь усиливали атмосферу общего недоверия. Надо сказать, что они оба действительно ничего не знали о планах Хрущева и проводимой операции.

Эскалация конфликта.

Президент Кеннеди обратился к американской публике (и советскому правительству) в телевизионном выступлении 22 октября. Он подтвердил присутствие ракет на Кубе и объявил военно-морскую блокаду в виде карантинной зоны в 500 морских миль (926 км) вокруг берегов Кубы, предупредив, что вооружённые силы будут «готовы к любому развитию событий», и осудил Советский Союз за «секретность и введение в заблуждение». Действительно блокада была неполной, а «карантин» подразумевал недопущение судов с советским вооружением. Американская армия была приведена в состояние боевой готовности, с 24 октября началась блокада острова силами ВМС США в количестве 180 кораблей. В ответ на Кубе была объявлена всеобщая мобилизация.

Н.С. Хрущев заявил, что блокада незаконна и что любой корабль под советским флагом будет её игнорировать. Он пригрозил, что если советские корабли будут атакованы американскими, ответный удар последует незамедлительно. Советские войска и силы стран Варшавского договора были приведены в боевую готовность. В то же время американские корабли получили приказ не стрелять по советским судам без прямого приказа президента, а Москва пошла на некоторые уступки, и часть кораблей получила распоряжение повернуть обратно. 25 октября в Совете Безопасности ООН американской стороной были продемонстрированы фотографии ракет, наличие которых упорно отрицал представитель СССР В. Зорин, ничего не знавший о переброске войск на Кубу.

В этой тяжелой обстановке Генеральный секретарь ООН У Тан предложил США отказаться от блокады, а СССР – от поставок наступательного вооружения на Остров Свободы. Хрущев вскоре осознал, что Кеннеди будет стоять на своей позиции до конца и 26 октября направил президенту два послания, в которых признавал наличие на Кубе мощного советского оружия, но в то же время пытался убедить Кеннеди, что СССР не собирается нападать на США, а введение «карантина» является незаконным. Также в нем говорилось о необходимости гарантий со стороны высшего руководства США не нападать на Кубу, а также вывезти ракеты из Турции (в послании от 27 октября), в ответ на эти шаги СССР был готов прекратить доставку новых ракет и вывезти все имеющиеся. Закончил Хрущев письмо знаменитой фразой: «Нам с вами не следует сейчас тянуть за концы верёвки, на которой вы завязали узел войны». Позиция же Белого дома оставалась прежней - немедленный вывод ракет.

Мир на грани ядерной войны двух сверхдержав.

День 27 октября стал самым критическим за все время кризиса, поэтому получил название «черная суббота». Тогда советской зенитной ракетой над островом был сбит один из многочисленных самолетов-разведчиков США У-2. Его пилот Рудольф Андерсон погиб, став единственной жертвой противостояния. Ситуация накалилась до предела, а президент США принял решение через двое суток начать бомбардировку советских ракетных баз и начать высадку на Кубу.

В те дни многие американцы, напуганные перспективой ядерной войны покидали крупные города, самостоятельно рыли бомбоубежища. 27 октября брат президента США Роберт Кеннеди сообщил послу СССР Добрынину о реальной угрозе большой войны между США и СССР, и о готовности негласно договориться о ликвидации американских ракет в Турции, но для этого нужно было добиться согласия союзников по НАТО. Однако все это время между Москвой и Вашингтоном осуществлялись неофициальные контакты, стороны рассматривали различные предложения с целью отойти от опасной черты.

Разрешение кризиса.

Утром 28 октября Политбюро ЦК КПСС решило принять американское условие, заключавшееся в том, что СССР выводит свои ракеты с Кубы, после чего США снимает блокаду острова. В Кремле уже знали о намеченной бомбардировке Кубы, поэтому послание было срочно передано в эфир московского радио. Н. Хрущев заявил: «Чтобы успокоить народ Америки Советское правительство отдало распоряжение о демонтаже вооружения, которое Вы называете наступательным, упаковке его и возвращении в Советский Союз». При этом решение было принято без согласия кубинского руководства, выдвигавшего свои особые требования, включая отмену экономической блокады Острова Свободы и ликвидации американской военной базы в Гуантамано. Официально оставаясь на советской позиции, Кастро подверг критике действия Москвы, и особенно Хрущева.

Международная напряженность после 28 октября начала быстро спадать. Советский Союз за 3 недели вывез с Кубы свои ракеты и бомбардировщики Ил-28, а с 20 ноября США сняли морскую блокаду острова и приняли обязательство не нападать на Кубу и не поддерживать подобное нападение. Через несколько месяцев последовал и вывод американских ракет с территории Турции. Формально кризис был завершен 7 января 1963 г., когда представители СССР и США обратились с совместным письмом к Генеральному секретарю ООН с просьбой исключить вопрос о Карибском кризисе из повестки дня Совета Безопасности ООН. В целом Кубинский кризис показал великим державам, что продолжение гонки вооружений и резкие действия на международной арене могут повергнуть мир в пучину глобальной и всеуничтожающей войны. И как это ни парадоксально, с преодолением Карибского кризиса был дан импульс разрядке напряженности: каждый из противников понял, что противостоящая сторона стремится избежать ядерной войны. США и СССР стали лучше осознавать пределы допустимого противостояния в «Холодной войне», необходимость искать компромисс по вопросам двусторонних отношений. Для этого требовалось интенсифицировать процесс переговоров, обеспечить постоянные, устойчивые каналы связи. Не случайно в июне 1963 г. СССР и США подписали меморандум об установлении специальной линии прямой связи между Кремлем и Белым домом, т.н. «красного телефона».

Для самого Н.С. Хрущева Карибский кризис также не прошел бесследно. Его уступки многими воспринимались как проявление слабости, что еще больше подрывало авторитет советского лидера среди кремлевского руководства. В США результаты Карибского кризиса также не получили однозначной оценки. Американские сторонники жесткой линии по отношению к СССР отрицательно отнеслись к прагматичным тенденциям в политике Кеннеди, убитого через год в Далласе.