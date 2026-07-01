КАРИБСКИЕ ЯЗЫКИ
КАРИБСКИЕ ЯЗЫКИ - семья индейских языков Южной Америки.
Распространены в Гайане, Суринаме, Франц. Гвиане, Венесуэле, на севере Колумбии, в Бразилии (на северо-востоке, а также в центре, в верховьях реки Шингу); смотрите также Карибы. Карибский суперстрат отмечается также в языке гарифуна (так называемом островном карибском), распространённом на Малых Антильских островах и в Центральной Америке и относящемся к аравакским языкам. Оценки общей численности говорящих на карибских языках колеблются от 48 до 57 тысяч человек (начало 1990-х годов); наибольшее число говорит на языке макуши (24,6 тысячи) и карибском (7,2 тысяч; 2000 год, перепись). Некоторые карибские языки представлены всего несколькими носителями и находятся на грани исчезновения.
В научной литературе встречаются упоминания более 100 наименований карибских языков, однако в действительности их количество существенно меньше, поскольку часто один и тот же язык известен под разными названиями. Оценки числа живых карибских языков колеблются от 25 до примерно 40. Классификация карибских языков разработана крайне слабо, в основном по причине скудности сведений по отдельным языкам. Существует несколько вариантов классификации, заметно отличающихся друг от друга и в значительной степени опирающихся на географические данные. Наиболее проработана классификация Т. Кауфмана (США; 1994 год), повторяемая во многих работах. Согласно ей, выделяются 8 ветвей. Юкпанская ветвь включает языки юкпа-япрерия, вымерший кояйма, а также (возможно, вымершие) куманагото и чайма. Гвианская ветвь состоит из групп: тирийо [языки акурио, тирийо (трио), карихона, хианакото(-умава), салума]; кашуянской (кашуяна-варикьяна, шикуяна); вайвайской (вайвай, хишкарьяна). В северноамазонскую ветвь входят группы: явапери (боанари, явапери); паравильянская (паушиана и вымершие сапара, паравильяна); пемонская (макуши, пемон, капон и вымерший пурукото). Центральная ветвь включает группы: вымерший язык кумана; яо (вымершие тиверикото и яо); ваянскую (ваяна и вымерший аракажу); язык апалаи; язык мапойо-яварана; макиритарскую [екуана (макиритаре) и вымерший ваюмара]. Южноамазонская ветвь состоит из групп: шингуанской (бакаири и амонап с наречиями матипу, куйкуро, калапало, нахуку); арара (арара-парири, чикао и вымершие ярума, апиака-апинги, жума); вымерших языков палмела и пиментейра. 3 ветви включают по одному языку: опон-караре, карибский и панаре (эньепа). Ряд вымерших карибских языков остаются неклассифицированными: урукуяна, триометесен, кумаена, пианакото, чикена, сапара, ваймири (атроари), пауши, аринагото.
Внешние генетические связи карибских языков также надёжно не установлены. Постулируется макрокарибская генетическая общность, к которой относят, помимо карибских языков, ряд малых языковых семей (пеба-ягуанскую, бора-уитотские языки и другие). Макрокарибские языки, в свою очередь, включаются, наряду с макро-же языками и языками макро-пано, в состав гипотетической же-пано-карибской макросемьи.
Для карибских языков характерен шестичленный вокализм: i, i̵, u, e, o, a. В ряде языков выделяют также ə, реже - противопоставленные по долготе или назализованности гласные, а также дифтонги. Консонантизм тоже относительно беден. В большинстве языков звонкость не является смыслоразличительным признаком; основу системы составляют 2 ряда смычных (простые и носовые) и 1 ряд шумных (глухие). Вопрос о различении l и r дискуссионен. Существует тенденция к открытости слога, хотя в интервокальной позиции встречаются сочетания типа «сонорный + шумный». У имён и глаголов преобладают двух- и трёхсложные корни.
Строение словоформы агглютинативное (смотрите Агглютинация в лингвистике) с некоторым преобладанием суффиксов над префиксами, распространена инкорпорация. Изменение имён по падежам отсутствует, суффиксальные показатели числа общие для имён и глаголов. Спряжение непереходных глаголов демонстрирует черты активного строя. Личные префиксы инактивных непереходных глаголов совпадают с показателями притяжательности при именах и послелогах. Различается отчуждаемая и неотчуждаемая принадлежность; в ряде языков специальными суффиксами маркируется бывшая принадлежность. Спряжение переходных глаголов в большинстве карибских языков моноперсональное: глагол согласуется с тем из своих аргументов, который расположен выше в иерархии лиц, а семантическая роль аргумента определяет выбор серии личного префикса. В ряде языков согласовательный префикс кумулятивно выражает лицо/число подлежащего и дополнения. В некоторых языках, демонстрирующих черты эргативного строя, сформировалось биперсональное спряжение: эргативное личное местоимение, следующее за перех. глаголом, грамматикализовалось (смотрите Грамматикализация) в суффикс подлежащего. Также в глаголе префиксально выражаются категории актантной деривации: рефлексив, реципрок, каузатив, антипассив, реже пассив; вид, время и наклонение выражаются суффиксально. Различаются непрошедшее, недавнопрошедшее и давнопрошедшее время, в ряде языков есть специальные формы прошедшего вопросительного. Развита система глагольных и именных словообразовательных суффиксов.
Базовые порядки слов «подлежащее + дополнение + глагол» или «дополнение + подлежащее + глагол». Определение предшествует определяемому.
Для отдельных карибских языков были разработаны письменности на латинской графической основе, однако ни одна из них не получила практического распространения.
Изучение карибских языков было начато в XVII веке иезуитскими миссионерами. Тем не менее они остаются малоизученными; для некоторых карибских языков известны только краткие списки слов.