КАРИАТИДА (др.-греч. Καρυάτις, мн. ч. ‒ Καρυάτιδες)

Скульптурное изображение женской фигуры, которое использовалось в качестве опоры балочного перекрытия.

Как правило, это стоящая женская фигура в длинных одеждах, которая заменяла колонну или другую вертикальную опору (мужские скульптуры в этой же функции называются атлантами). Для наименования данного архитектурного элемента использовалось и обычное для архаической скульптуры название «кора» («девушка»). Кариатиды, несущие на головах корзины, именовались также канефорами, и изображали девушек, несущих священные дары – подобные шествия практиковались на праздниках, посвященных Афине и Артемиде.

Происхождение слова «кариатида» уже в древности связывалось с Кариями, городом в Пелопоннесе, где находился храм Артемиды, в честь которой девушки совершали специально установленные танцы (Paus., III, 10, 7). Витрувий связывает происхождение этого архитектурного элемента с наказанием жителей Карий за то, что они приняли сторону персов в Греко-персидских войнах: после победы над персами греки объявили этому городу войну, перебили мужчин и увели в плен женщин; по его словам, «тогдашние архитекторы применили для общественных зданий изваяния этих женщин, поместив их для несения тяжести, чтобы и потомство помнило о наказании карийцев» (I, 1, 5, пер. Ф. А. Петровского). Однако очевидно, что это позднейшее объяснение, т.к. данное архитектурное украшение появилось раньше описанных римским архитектором событий.

Одними из самых ранних известных нам примеров использования этого элемента в древнегреческой архитектуре являются кариатиды сокровищниц в Дельфах, датируемые VI в. до н.э. Особенно знамениты кариатиды портика Эрехтейона на Афинском акрополе (V в. до н.э.). Одна из шести фигур была в начале XIX в. вывезена лордом Элджином и сейчас находится в Британском музее, остальные пять подлинников находятся в Афинах в новом Музее Акрополя. Римские копии кариатид Эрехтейона были выставлены на форуме Августа и в Пантеоне в Риме, на вилле Адриана в Тибуре (совр. Тиволи). Кариатиды широко использовались в архитектуре в эпоху Ренессанса, а также были популярны и в последующие эпохи.

Иллюстрации :

1. Портик кариатид Эрехтейона. Афины. 421-407 гг. до н.э.

2. Кариатида из Эрехтейона. Лондон, Британский музей.

3. Кариатиды из Эрехтейона. Афины, Музей акрополя.

4. Кариатиды и атланты (позднее барокко). Дворец Фридриха Великого Сан-Суси. Потсдам.

5. Кариатиды. Австрийский парламент. 1874-1883. Вена.

Автор статьи: О.В. Кулишова