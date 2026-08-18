КАРИАТИДА

КАРИАТИДА (от греческого ϰαρυᾶτις , множественное число ϰαruάτιδες, буквально - ка­рий­ская; жри­ца хра­ма Ар­те­ми­ды в Ка­ри­ях, в области Ла­ко­ни­ка Древ­ней Гре­ции) - тек­то­ни­чес­кая фи­гу­ра, скульп­тур­ное изо­бра­же­ние стоя­щей за­дра­пи­ро­ван­ной жен­ской фи­гу­ры, под­дер­жи­ваю­щей бал­ку пе­ре­кры­тия в зда­нии.

Кон­струк­тив­ная функ­ция от­ли­ча­ет кариатиду от ко­ры; кариатида за­ме­ня­ет (в ка­чест­ве опо­ры ан­та­бле­мен­та) ко­лон­ну или пи­ля­ст­ру; ис­поль­зу­ет­ся так­же как эле­мент де­ко­ра­тив­но­го офор­мле­ния. Кариатида впер­вые поя­ви­лась в ар­хи­тек­ту­ре Древ­ней Гре­ции (так называемый пор­тик ка­риа­тид хра­ма Эрех­тей­он на афин­ском Ак­ро­по­ле, 421-406 годы до н. э.). По­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние так­же в зод­че­ст­ве Воз­ро­ж­де­ния (смотрите иллюстрации к статье Ж. Гу­жон) и по­сле­дую­щих эпох; ис­поль­зо­ва­лась в про­из­ве­де­ни­ях де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го исккусства. Жен­ская фи­гу­ра с кор­зи­ной пло­дов или цве­тов на го­ло­ве на­зы­ва­ет­ся ка­не­фо­рой. Ана­лог кариатиды в ви­де муж­ской фи­гу­ры - ат­лант.

Иллюстрация:

Ка­риа­ти­ды хра­ма Эрех­тей­он на афин­ском Ак­ро­по­ле. 421-406 годы до н. э.

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