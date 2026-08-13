КАРГОПОЛЬСКИЙ МУЗЕЙ

Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей - один из старейших в Архангельской области.

Он создан 27 марта 1919 года на основе частной коллекции (589 предметов) К.Г. Колпакова, каргопольского мещанина. К настоящему времени в музейном собрании более 32500 предметов основного фонда: иконопись и скульптура, живопись и графика , золотое шитье и народная вышивка, женский народный костюм и роспись по дереву, рукописные и старопечатные книги, каргопольская глиняная игрушка.

В составе музея 11 памятников архитектуры федерального и регионального значения и одно историческое здание, в котором располагается музейно-выставочный центр (МВЦ).

В МВЦ одновременно работают 8-10 выставок: художественные, исторические, по народному искусству, а также научная библиотека Русского Севера имени Г.П. Гунна.

В залах проводятся различные программы и мероприятия, занятия, мастер-классы и другое. Древнерусское искусство представлено в зале церкви Зосимы и Савватия, где проходят концерты музейного хора духовной музыки «Светилен».

В Христорождественском соборе посетители могут посмотреть иконостас XVIII века и «небеса» из деревянных храмов Каргополья .

Музей является организатором ежегодных зимних фестивалей колокольного искусства «Хрустальные звоны» (17-19 января), а также научных конференций, проводимых один раз в два года.

К услугам посетителей - экскурсии на выставках, по городу (с подъемом на Соборную колокольню) и архитектурным памятникам в сельских населенных пунктах, программы по заказу в музейных залах. На первом этаже Введенской церкви работает выставка-продажа, где можно приобрести изделия народных мастеров, сувенирную и печатную продукцию.

Иллюстрации:

Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей.