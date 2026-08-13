КАРГОПОЛЬСКАЯ ИГРУШКА

КАРГОПОЛЬСКАЯ ИГРУШКА - русский народный ху­дожественный про­мы­сел с цен­тром в городе Кар­го­поль .

Его про­ис­хо­ж­де­ние на Кар­го­по­лье обу­слов­ле­но бо­га­ты­ми ме­ст­ны­ми за­ле­жа­ми глин. Уже в XIX веке здесь де­ла­ли гли­ня­ную по­су­ду, а на­ря­ду с ней иг­руш­ки (ко­ней, оле­ней, ба­ра­нов, ба­рынь), ко­то­рые про­да­ва­лись на ба­за­рах и яр­мар­ках. Со­хра­ни­лись об­раз­цы иг­ру­шек конца XIX - начала XX веков: не­боль­шие ста­тич­ные фи­гур­ки лю­дей, жи­вот­ных, по­воз­ки и т. д., соз­дан­ные в деревне Гри­нё­во, в 17 км от Кар­го­по­ля. В 1930-х годах по­том­ст­вен­ный гон­чар И.В. Дру­жи­нин воз­ро­дил тра­ди­цию гли­ня­ной иг­руш­ки. Его про­из­ве­де­ния (ост­ро­ха­рак­тер­ные рас­пис­ные фи­гур­ки кре­сть­я­нок и кре­сть­ян; на­де­лён­ные ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми при­зна­ка­ми фи­гур­ки жи­вот­ных - ко­ней, ко­ров; рас­счи­тан­ные на фрон­таль­ную точ­ку зре­ния ком­по­зи­ции «От­дых», «Кор­ми­ли­ца», «Ка­та­нье») жи­во­пис­ны, при­зе­ми­сты, сдер­жан­ны по рас­цвет­ке. Иг­руш­ки ле­пи­лись по час­тям (на торс на­са­жи­ва­лась юб­ка, при­сое­ди­ня­лись но­ги и т. д.), об­жи­га­лись и по­кры­ва­лись бе­лой крас­кой. До конца 1970-х годов в Гри­нё­ве ра­бо­та­ла мас­те­ри­ца У.И. Баб­ки­на: её про­из­ве­де­ния (ска­зоч­ные пол­ка­ны и пти­цы, со­ба­ки, мед­ве­ди, гар­мо­ни­сты, всад­ни­ки, сце­ны ка­та­ний, кад­ри­ли) от­ли­ча­ют­ся жи­во­стью и те­п­ло­той, мяг­ко­стью трак­тов­ки об­ра­зов. Про­мы­сел каргопольской игрушки су­ще­ст­во­вал в де­рев­нях Гри­нё­во, По­гост, Печ­ни­ко­во, Мо­сее­во, Оле­хо­во, Кон­ши­но, Гарь, в Кар­го­по­ле. Ны­не каргопольскую игрушку из­го­тов­ля­ют в гон­чар­ном це­хе, воз­ник­шем в Кар­го­по­ле в 1967 году (вхо­дит в со­став ар­хан­гель­ско­го пред­при­ятия народных ху­дожественных про­мы­слов «Бе­ло­мор­ские узо­ры»), а так­же в Кар­го­поль­ской шко­ле ис­кусств. Од­на­ко за­час­тую та­кие иг­руш­ки ко­пи­ру­ют лишь внеш­ние при­зна­ки кар­го­поль­ской пла­сти­ки. Наи­бо­лее близ­ки тра­диционным об­раз­цам иг­руш­ки А.Ф., В.Д. и В.В. Ше­ве­лё­вых, воз­ро­ж­даю­щих народное искусство Кар­го­по­лья.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)