КАРГОПОЛЬСКАЯ ИГРУШКА
КАРГОПОЛЬСКАЯ ИГРУШКА - русский народный художественный промысел с центром в городе Каргополь.
Его происхождение на Каргополье обусловлено богатыми местными залежами глин. Уже в XIX веке здесь делали глиняную посуду, а наряду с ней игрушки (коней, оленей, баранов, барынь), которые продавались на базарах и ярмарках. Сохранились образцы игрушек конца XIX - начала XX веков: небольшие статичные фигурки людей, животных, повозки и т. д., созданные в деревне Гринёво, в 17 км от Каргополя. В 1930-х годах потомственный гончар И.В. Дружинин возродил традицию глиняной игрушки. Его произведения (острохарактерные расписные фигурки крестьянок и крестьян; наделённые индивидуальными признаками фигурки животных - коней, коров; рассчитанные на фронтальную точку зрения композиции «Отдых», «Кормилица», «Катанье») живописны, приземисты, сдержанны по расцветке. Игрушки лепились по частям (на торс насаживалась юбка, присоединялись ноги и т. д.), обжигались и покрывались белой краской. До конца 1970-х годов в Гринёве работала мастерица У.И. Бабкина: её произведения (сказочные полканы и птицы, собаки, медведи, гармонисты, всадники, сцены катаний, кадрили) отличаются живостью и теплотой, мягкостью трактовки образов. Промысел каргопольской игрушки существовал в деревнях Гринёво, Погост, Печниково, Мосеево, Олехово, Коншино, Гарь, в Каргополе. Ныне каргопольскую игрушку изготовляют в гончарном цехе, возникшем в Каргополе в 1967 году (входит в состав архангельского предприятия народных художественных промыслов «Беломорские узоры»), а также в Каргопольской школе искусств. Однако зачастую такие игрушки копируют лишь внешние признаки каргопольской пластики. Наиболее близки традиционным образцам игрушки А.Ф., В.Д. и В.В. Шевелёвых, возрождающих народное искусство Каргополья.