КАРГОПОЛЬ
КАРГОПОЛЬ - город в России, в юго-западной части Архангельской области, центр Каргопольского района.
Население 10,9 тысяч человек (2007 год). Расположен на левом берегу реки Онега, в 79 км от железно-дорожной станции Няндома.
Впервые упоминается в общерусских летописных сводах в 1447 году, когда туда в ходе Московской усобицы 1425–1453 годов бежали князь Дмитрий Юрьевич Шемяка и можайский князь Иван Андреевич. По поводу названия города не существует единого мнения. Наиболее распространена версия о том, что оно происходит от названия княжеского острога «Карго поле» («карга» - в просторечии «ворона»); согласно древней версии, от карельского «каргунпуоли» (медвежья сторона). Жители Каргополя участвовали на стороне новгородцев в Шелонской битве 1471 года. Не позднее XVI века близ крепости образовалась Строкинская пустынь, позднее на её основе возник Каргопольский Спасо-Преображенский (Спасский) мужской монастырь (закрыт в 1920-х годах, ныне полностью разрушен). В XV-XVII веках благодаря удобному расположению на пересечении торговых путей, шедших из Новгорода в Двинские земли и из Белозерских и Вологодских земель в Поморье, Каргополь стал одним из торговых центров Прионежья. Тогда его называли «соляным складом»: в Каргополе проходил основной торг солью и рыбой из Поморья. Великокняжескими и царскими грамотами поощрялась добыча соли в соляных варницах в Каргополе, а купцам Каргополя пожалованы привилегии на торговлю солью. С XVI века Каргополь - центр Каргопольского уезда, в 1565-1572 годах город входил в опричнину.
В начале XVII века у Каргопольского посада был выстроен небольшой деревянный острог. Городище Каргополь - «Городок», или «Валушки», - правильный четырёхугольник (215 × 250 м); окружено с трёх сторон валом и рвом (ныне глубина до 8 м), с южной стороны ров и вал не сохранились. В 1607 году в Каргополь был сослан, а в 1608 году там утоплен И.И. Болотников. В ходе интервенции Речи Посполитой начала XVII века в декабре 1612 года острог выдержал несколько штурмов польско-литовских войск, при этом посад был сожжён. В 1613 году царь Михаил Фёдорович даровал жителям Каргополя «похвальную грамоту», которой Каргополю был придан статус города. В 1614 году город выдержал осаду отряда «воровских» казаков. В 1630-1632 годах крепость Каргополя реконструирована, в 1664-1665 годах построена новая деревянная крепость с 9 башнями (уничтожена пожаром в 1731 году). В ходе археологических раскопок 1972 года (В.А. Булкин, О.В. Овсянников) вскрыты нижние части двух каменных храмов XVII-XVIII веков, а также так называемой казённой палатки - древнейшего памятника каменной гражданской архитектуры Каргополя конца XVII - начала XVIII веков.
После основания Санкт-Петербурга в начале XVIII века торговое и экономическое значение Каргополя стало уменьшаться, он потерял также и оборонительное значение. В 1703 году город был приписан к Олонецкой верфи. Уездный город Санкт-Петербургской (до 1710 года Ингерманландская) (1708-1727, 1781-1784 годы), Новгородской (Новгородское наместничество в 1776-1796 годы) (1727-1781, 1796-1801 годы), Олонецкой (Олонецкое наместничество в 1784-1796 годы) (1784-1796, 1801-1919 годы) губерний.
В январе 1918 года, после Октябрьской революции 1917 года, в Каргополе мирным путём была установлена советская власть. Каргополь - уездный город Вологодской губернии (1919-1929 годы), районный центр Северного края (1929-1936 годы), Северной области (1936-1937 годы), Архангельской области (с 1937 года). В 1937-1940 годах в Каргополе находилось управление Каргопольлага, заключённые которого занимались в основном лесозаготовками. В 1970-е годы к западу от Каргополя построен аэропорт (ныне почти не функционирует).
Каргополь, расположенный вдоль реки, застроен преимущественно деревянными домами XVII - начала XX веков, над которыми возвышаются каменные храмы XVI-XVIII веков. Центр города образован взаимосвязанными архитектурными ансамблями двух площадей. На Новой торговой площади - монументальный 5-главый 6-столпный 2-ярусный Христорождественский собор (1552-1562 годы, построен из белого тёсаного камня по образцу Успенского собора Московского Кремля; галереи XVII века; восстановлен после пожара в 1770-1802 годах; в интерьере - резной иконостас XVIII века), отличающийся суровым обликом, сдержанностью декора; церковь Иоанна Предтечи (1740-1751 годы), одноглавая Введенская церковь (1802-1810 годы), 3-ярусная колокольня со шпилем (1765-1778 годы, высота 61 м) и торговые ряды (1808 год). К западу, на Старой торговой площади, - украшенная богатым резным декором («каргопольским узорочьем») 5-главая бесстолпная церковь Рождества Богородицы (1678-1682 годы) с симметричными приделами и колокольней XIX века; сходная с ней по декору церковь Благовещения (1682-1692 годы). К востоку от Новой торговой площади сохранились фрагменты оборонительных земляных валов, возле которых находятся 5-главая Воскресенская церковь (конец XVII века) и классицистическая Троицкая церковь (1790-1878 годы) с куполом конца XIX века. Среди других архитектурных памятников: церковь Сошествия Святого Духа (2-я половина XVIII века, перестроена в середине XX века), классицистическая церковь Зосимы и Савватия «на горке» (1819 год). Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (основан в 1919 год как краеведческий музей, современное название и статус с 1992 года): коллекции рукописных книг, древне-русской живописи, деревянной скульптуры, вышивки, женских головных уборов и другого.
Молочный комбинат, пищекомбинат. Производство каргопольской игрушки. Лесхоз.
В окрестностях Каргополя - ряд деревянных церквей XVII-XIX веков, в том числе шатровых: Сретенско-Михайловская церковь (1655 год, декор XIX века) в Красной Ляге (Шейне), церковь Иоанна Златоуста (1665 год) в селе Саунино, церковь Рождества Христова (1745 год) в Большой Шалге. К северо-западу от Каргополя - Александро-Ошевенский монастырь (основан в середине XV века, закрыт в 1919 году) с каменными строениями XVIII-XIX веков. К западу - церковный ансамбль («тройник») в селе Лядины. Самобытны местные иконы северного письма.
Дополнительная литература:
Каргополь: Фотоальбом / Вступ. ст. А. Я. Каковкина. Л., 1971;
Алферова Г.В. Каргополь и Каргополье. М., 1973;
Овсянников О.В. Из истории северного оборонного зодчества (Каргополь в XVII в.) // Советская археология. 1974. № 4; он же. Средневековые города Архангельского Севера. Архангельск, 1992;
Булкин В.А., Овсянников О.В. Архитектурно-археологические исследования в Каргополе // Проблемы истории и культуры Северо-Запада РСФСР. Л., 1977;
Федоров Б.Н. Каргополь и его окрестности. Л., 1978;
Гунн Г.П.Каргополье – Онега. 2-е изд. М., 1989;
Докучаев-Басков Ф.К. Каргополь, 1146–1996. Архангельск, 1996;
Каргополь: историческое и культурное наследие. Каргополь, 1996.
Иллюстрации:
Фрагмент иконы «Борис и Глеб с изображением горящего Каргополя». Начало XVIII века. Изограф Тихомиров. Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей.
Каргополь. Христорождественский собор. 1552-1562 годы. Галереи XVII века.