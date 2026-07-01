КАРГОПОЛЬ

КАРГОПОЛЬ - го­род в Рос­сии, в юго-западной час­ти Ар­хан­гель­ской области, центр Кар­го­поль­ско­го района.

Население 10,9 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу реки Оне­га, в 79 км от железно-дорожной станции Нян­до­ма.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в об­ще­рус­ских ле­то­пис­ных сво­дах в 1447 году, ког­да ту­да в хо­де Мо­с­ков­ской усо­би­цы 1425–1453 годов бе­жа­ли князь Дмит­рий Юрь­е­вич Ше­мя­ка и мо­жай­ский князь Иван Ан­д­рее­вич. По по­во­ду наз­ва­ния го­ро­да не су­ще­ст­ву­ет еди­но­го мне­ния. Наи­бо­лее рас­про­стра­не­на вер­сия о том, что оно про­ис­хо­дит от на­зва­ния кня­же­ско­го ост­ро­га «Кар­го по­ле» («кар­га» - в про­сто­ре­чии «во­ро­на»); со­глас­но древней вер­сии, от карельского «кар­гун­пуо­ли» (мед­ве­жья сто­ро­на). Жи­те­ли Каргополя уча­ст­во­ва­ли на сто­ро­не нов­го­род­цев в Ше­лон­ской бит­ве 1471 года. Не позд­нее XVI века близ кре­по­сти об­ра­зо­ва­лась Стро­кин­ская пус­тынь, позд­нее на её ос­но­ве воз­ник Кар­го­поль­ский Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский (Спас­ский) муж­ской монастырь (за­крыт в 1920-х годах, ны­не пол­но­стью раз­ру­шен). В XV-XVII веках бла­го­да­ря удоб­но­му рас­по­ло­же­нию на пе­ре­се­че­нии тор­го­вых пу­тей, шед­ших из Нов­го­ро­да в Двин­ские зем­ли и из Бе­ло­зер­ских и Во­ло­год­ских зе­мель в По­мо­рье, Каргополь стал од­ним из тор­го­вых цен­тров При­оне­жья. То­гда его на­зы­ва­ли «со­ля­ным скла­дом»: в Каргополе про­хо­дил основной торг со­лью и ры­бой из По­мо­рья. Ве­ли­ко­кня­же­ски­ми и цар­ски­ми гра­мо­та­ми по­ощ­ря­лась до­бы­ча со­ли в со­ля­ных вар­ни­цах в Каргополе, а куп­цам Каргополя по­жа­ло­ва­ны при­ви­ле­гии на тор­гов­лю со­лью. С XVI века Каргополь - центр Кар­го­поль­ско­го уезда, в 1565-1572 годах го­род вхо­дил в оп­рич­ни­ну.

В начале XVII века у Кар­го­поль­ско­го по­са­да был вы­стро­ен не­боль­шой де­ревянный ост­рог . Го­ро­ди­ще Каргополь - «Го­ро­док», или «Ва­луш­ки», - пра­виль­ный че­ты­рёх­уголь­ник (215 × 250 м); ок­ру­же­но с трёх сто­рон ва­лом и рвом (ны­не глу­би­на до 8 м), с южной сто­ро­ны ров и вал не со­хра­ни­лись. В 1607 году в Каргополь был со­слан, а в 1608 году там уто­п­лен И.И. Бо­лот­ни­ков. В хо­де ин­тер­вен­ции Ре­чи По­спо­ли­той на­ча­ла XVII века в декабре 1612 года ост­рог вы­дер­жал несколько штур­мов поль­ско-ли­товских войск, при этом по­сад был сож­жён. В 1613 году царь Ми­ха­ил Фёдо­ро­вич да­ро­вал жи­те­лям Каргополя «по­хваль­ную гра­мо­ту», ко­то­рой Каргополю был при­дан ста­тус го­ро­да. В 1614 году го­род вы­дер­жал оса­ду от­ря­да «во­ров­ских» ка­за­ков. В 1630-1632 годах кре­пость Каргополя ре­кон­струи­ро­ва­на, в 1664-1665 годах по­строе­на но­вая де­ревянная кре­пость с 9 баш­ня­ми (унич­то­же­на по­жа­ром в 1731 году). В хо­де ар­хео­ло­гических рас­ко­пок 1972 года (В.А. Бул­кин, О.В. Ов­сян­ни­ков) вскры­ты ниж­ние ча­сти двух ка­мен­ных хра­мов XVII-XVIII веков, а так­же так называемой ка­зён­ной па­лат­ки - древ­ней­ше­го па­мят­ни­ка ка­мен­ной гражданской ар­хи­тек­ту­ры Каргополя конца XVII - начала XVIII веков.

По­сле ос­но­ва­ния Санкт-Пе­тер­бур­га в начале XVIII века тор­го­вое и эко­но­мическое зна­че­ние Каргополя ста­ло умень­шать­ся, он по­те­рял так­же и обо­ро­нительное зна­че­ние. В 1703 году го­род был при­пи­сан к Оло­нец­кой вер­фи. Уезд­ный го­род Санкт-Пе­тер­бург­ской (до 1710 года Ин­гер­ман­ланд­ская) (1708-1727, 1781-1784 годы), Нов­го­род­ской (Нов­го­род­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во в 1776-1796 годы) (1727-1781, 1796-1801 годы), Оло­нец­кой (Оло­нец­кое на­ме­ст­ни­че­ст­во в 1784-1796 годы) (1784-1796, 1801-1919 годы) гу­бер­ний.

В январе 1918 года, по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года , в Каргополе мир­ным пу­тём бы­ла ус­та­нов­ле­на советская власть. Каргополь - уезд­ный го­род Во­ло­год­ской губернии (1919-1929 годы), рай­он­ный центр Се­вер­но­го края (1929-1936 годы), Се­вер­ной области (1936-1937 годы), Ар­хан­гель­ской области (с 1937 года). В 1937-1940 годах в Каргополе на­хо­ди­лось уп­рав­ле­ние Кар­го­поль­ла­га, за­клю­чён­ные ко­то­ро­го за­ни­ма­лись в основном ле­со­за­го­тов­ка­ми. В 1970-е годы к за­па­ду от Каргополя по­стро­ен аэ­ро­порт (ны­не поч­ти не функ­цио­ни­ру­ет).

Каргополь, рас­по­ло­жен­ный вдоль ре­ки, за­стро­ен пре­имущественно де­ревянными до­ма­ми XVII - начала XX веков, над ко­то­ры­ми воз­вы­ша­ют­ся ка­мен­ные хра­мы XVI-XVIII веков. Центр го­ро­да об­ра­зо­ван взаи­мо­свя­зан­ны­ми ар­хитектурными ан­самб­ля­ми двух пло­ща­дей. На Но­вой тор­го­вой площади - мо­ну­мен­таль­ный 5-гла­вый 6-столп­ный 2-ярус­ный Хри­сто­ро­ж­де­ст­вен­ский со­бор (1552-1562 годы, по­стро­ен из бе­ло­го тё­са­но­го кам­ня по об­раз­цу Ус­пен­ско­го со­бо­ра Мо­с­ков­ско­го Крем­ля; га­ле­реи XVII века; вос­ста­нов­лен по­сле по­жа­ра в 1770-1802 годах; в ин­терь­е­ре - рез­ной ико­но­стас XVIII века), от­ли­чаю­щий­ся су­ро­вым об­ли­ком, сдер­жан­но­стью де­ко­ра; церковь Ио­ан­на Пред­те­чи (1740-1751 годы), од­но­гла­вая Вве­ден­ская церковь (1802-1810 годы), 3-ярус­ная ко­ло­коль­ня со шпи­лем (1765-1778 годы, высота 61 м) и тор­го­вые ря­ды (1808 год). К за­па­ду, на Ста­рой тор­го­вой пло­ща­ди, - ук­ра­шен­ная бо­га­тым рез­ным де­ко­ром («кар­го­поль­ским узо­рочь­ем») 5-гла­вая бес­столп­ная церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1678-1682 годы) с сим­мет­рич­ны­ми при­де­ла­ми и ко­ло­коль­ней XIX века; сход­ная с ней по де­ко­ру церковь Бла­го­ве­ще­ния (1682-1692 годы). К вос­то­ку от Но­вой тор­го­вой площади со­хра­ни­лись фраг­мен­ты обо­ро­нительных зем­ля­ных ва­лов, воз­ле ко­то­рых на­хо­дят­ся 5-гла­вая Вос­кре­сен­ская церковь (конец XVII века) и клас­си­ци­стическая Тро­иц­кая церковь (1790-1878 годы) с ку­по­лом конца XIX века. Сре­ди дру­гих ар­хитектурных па­мят­ни­ков: церковь Со­ше­ст­вия Свя­то­го Ду­ха (2-я половина XVIII века, пе­ре­строе­на в середине XX века), клас­си­ци­стическая церковь Зо­си­мы и Сав­ва­тия «на гор­ке» (1819 год). Ис­то­ри­ко-ар­хи­тек­тур­ный и ху­дожественный му­зей-за­по­вед­ник (ос­но­ван в 1919 год как крае­ведческий му­зей, современное название и ста­тус с 1992 года): кол­лек­ции ру­ко­пис­ных книг, древне-русской жи­во­пи­си, де­ревянной скульп­ту­ры, вы­шив­ки, жен­ских го­лов­ных убо­ров и другого.

Мо­лоч­ный ком­би­нат, пи­ще­ком­би­нат. Про­изводство кар­го­поль­ской иг­руш­ки. Лес­хоз.

В ок­ре­ст­но­стях Каргополя - ряд де­ревянных церк­вей XVII-XIX веков, в том числе шат­ро­вых: Сре­тен­ско-Ми­хай­лов­ская церковь (1655 год, де­кор XIX века) в Крас­ной Ля­ге (Шей­не), церковь Ио­ан­на Зла­то­ус­та (1665 год) в селе Сау­ни­но, церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва (1745 год) в Боль­шой Шал­ге. К се­ве­ро-за­па­ду от Каргополя - Алек­сан­д­ро-Оше­вен­ский монастырь (ос­но­ван в середине XV века, за­крыт в 1919 году) с ка­мен­ны­ми строе­ния­ми XVIII-XIX веков. К за­па­ду - цер­ков­ный ан­самбль («трой­ник») в селе Ля­ди­ны. Са­мо­быт­ны ме­ст­ные ико­ны се­вер­но­го пись­ма.

Дополнительная литература:

Кар­го­поль: Фо­то­аль­бом / Вступ. ст. А. Я. Ка­ков­ки­на. Л., 1971;

Ал­фе­ро­ва Г.В. Кар­го­поль и Кар­го­по­лье. М., 1973;

Ов­сян­ни­ков О.В. Из ис­то­рии се­вер­но­го обо­рон­но­го зод­чест­ва (Кар­го­поль в XVII в.) // Со­вет­ская ар­хео­ло­гия. 1974. № 4; он же. Сред­не­ве­ко­вые го­ро­да Ар­хан­гель­ско­го Се­ве­ра. Ар­хан­гельск, 1992;

Бул­кин В.А., Ов­сян­ни­ков О.В. Ар­хи­тек­тур­но-ар­хео­ло­ги­чес­кие ис­сле­до­ва­ния в Кар­го­по­ле // Проб­ле­мы ис­то­рии и куль­ту­ры Се­ве­ро-За­па­да РСФСР. Л., 1977;

Фе­до­ров Б.Н. Кар­го­поль и его ок­ре­ст­но­сти. Л., 1978;

Гунн Г.П.Кар­го­по­лье – Оне­га. 2-е изд. М., 1989;

До­ку­ча­ев-Бас­ков Ф.К. Кар­го­поль, 1146–1996. Ар­хан­гельск, 1996;

Кар­го­поль: ис­то­ри­че­ское и куль­тур­ное на­сле­дие. Кар­го­поль, 1996.

Иллюстрации:

Фрагмент иконы «Бо­рис и Глеб с изо­бра­же­ни­ем го­ря­ще­го Кар­го­по­ля». Начало XVIII века. Изо­граф Ти­хо­ми­ров. Кар­го­поль­ский ис­то­ри­ко-ар­хи­тек­тур­ный и ху­до­жест­вен­ный му­зей.

Кар­го­поль. Хри­сто­ро­ж­де­ст­вен­ский со­бор. 1552-1562 годы. Галереи XVII века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)