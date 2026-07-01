КАРГО-КУЛЬТЫ
КАРГО-КУЛЬТЫ - совокупность синкретических религиозно-политических культов, возникших среди племён Меланезии в конце XIX века. Карго-культы называют также религией самолётопоклонников и культом небесных даров.
Первым карго-культом считается секта Тука, зародившаяся на островах Фиджи в 1880-х годах. Две другие ранние секты, относящиеся к карго-культу, - культ Таро и «Умопомешательство Вайлала», возникли в начале XX века на Новой Гвинее.
Общей чертой всех карго-культов является синтез местных верований и светской западной культуры, а также отдельных положений христианства. Последователи карго-культа, находясь под впечатлением от достижений западной цивилизации, нередко обожествляли «белых» людей, считая их своими предками, а также старались копировать одежду и поведение колонизаторов. Адепты карго-культа верили, что благодаря «белым» людям скоро наступит «золотой век», начало которого ознаменует прибытие множества кораблей с товарами («карго»). Пик развития карго-культа пришёлся на годы 2-й мировой войны, когда американцы и австралийцы, надеясь привлечь на свою сторону местное население, активно раздавали гуманитарную помощь. В этот период «карго» ассоциировалось не столько с кораблями, сколько с грузовыми самолётами. После окончания войны, когда поток «карго» в Меланезию иссяк, местные жители стали использовать приёмы симпатической магии: имитировали действия солдат, изготавливали из дерева огнестрельное оружие, наушники, строили макеты самолётов, наблюдательных вышек и взлётно-посадочных полос, а также проводили соответствующие молитвенные ритуалы, веря, что эти действия помогут вернуть настоящие самолёты с товарами.
К XXI веку карго-культы практически исчезли. Единственным активным из них остаётся так называемый культ Джона Фрума в Вануату. Общее число приверженцев этого культа достигает нескольких тысяч человек, тогда как в период своего расцвета карго-культы насчитывали десятки тысяч адептов.