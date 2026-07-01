КАРГО-КУЛЬТЫ

КАРГО-КУЛЬТЫ - со­во­куп­ность син­кре­ти­че­ских ре­лигиозно-по­ли­тических куль­тов, воз­ник­ших сре­ди пле­мён Ме­ла­не­зии в конце XIX века. Карго-культы на­зы­ва­ют так­же ре­ли­ги­ей са­мо­лё­то­по­клон­ни­ков и куль­том не­бес­ных да­ров.

Пер­вым карго-культом счи­та­ет­ся сек­та Ту­ка, за­ро­див­шая­ся на островах Фид­жи в 1880-х годах. Две дру­гие ран­ние сек­ты, от­но­ся­щие­ся к карго-культу, - культ Та­ро и «Умо­по­ме­ша­тель­ст­во Вай­ла­ла», воз­ник­ли в начале XX века на Но­вой Гви­нее.

Об­щей чер­той всех карго-культов яв­ля­ет­ся син­тез ме­ст­ных ве­ро­ва­ний и свет­ской западной куль­ту­ры, а так­же отдельных по­ло­же­ний хри­сти­ан­ст­ва. По­сле­до­ва­те­ли карго-культа, на­хо­дясь под впе­чат­ле­ни­ем от дос­ти­же­ний западной ци­ви­ли­за­ции, не­ред­ко обо­же­ст­в­ля­ли «бе­лых» лю­дей, счи­тая их свои­ми пред­ка­ми, а так­же ста­ра­лись ко­пи­ро­вать оде­ж­ду и по­ве­де­ние ко­ло­ни­за­то­ров. Адеп­ты карго-культа ве­ри­ли, что бла­го­да­ря «бе­лым» лю­дям ско­ро на­сту­пит «зо­ло­той век», на­ча­ло ко­то­ро­го оз­на­ме­ну­ет при­бы­тие мно­же­ст­ва ко­раб­лей с то­ва­ра­ми («кар­го»). Пик раз­ви­тия карго-культа при­шёл­ся на го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны , ко­гда аме­ри­кан­цы и ав­ст­ра­лий­цы, на­де­ясь при­влечь на свою сто­ро­ну ме­ст­ное на­се­ле­ние, ак­тив­но раз­дава­ли гу­ма­ни­тар­ную по­мощь. В этот пе­ри­од «кар­го» ас­со­ции­ро­ва­лось не столь­ко с ко­раб­ля­ми, сколь­ко с гру­зо­вы­ми са­мо­лё­та­ми. По­сле окон­ча­ния вой­ны, ко­гда по­ток «кар­го» в Ме­ла­не­зию ис­сяк, ме­ст­ные жи­те­ли ста­ли ис­поль­зо­вать приё­мы сим­па­ти­че­ской ма­гии: ими­ти­ро­ва­ли дей­ст­вия сол­дат, из­го­тав­ли­ва­ли из де­ре­ва ог­не­стрель­ное ору­жие, на­уш­ни­ки, строи­ли ма­ке­ты са­мо­лё­тов, на­блю­да­тель­ных вы­шек и взлёт­но-по­са­доч­ных по­лос, а так­же про­во­ди­ли со­от­вет­ст­вую­щие мо­лит­вен­ные ри­туа­лы, ве­ря, что эти дей­ст­вия по­мо­гут вер­нуть на­стоя­щие са­мо­лё­ты с то­ва­ра­ми.

К XXI веку карго-культы прак­ти­че­ски ис­чез­ли. Един­ст­вен­ным ак­тив­ным из них ос­та­ёт­ся так называемый культ Джо­на Фру­ма в Ва­нуа­ту. Об­щее чис­ло при­вер­жен­цев это­го куль­та дос­ти­га­ет не­сколь­ких ты­сяч че­ло­век, то­гда как в пе­ри­од сво­его рас­цве­та карго-культы на­счи­ты­ва­ли де­сят­ки ты­сяч адеп­тов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)