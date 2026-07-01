КАРГЕЛЬ ИВАН ВЕНИАМИНОВИЧ
КАРГЕЛЬ ИВАН ВЕНИАМИНОВИЧ - один из основоположников движения евангельских христиан-баптистов (смотрите в статье Баптизм) на территории Российской империи, духовный писатель, экзегет.
Родился в немецкой семье на территории современной Грузии, вместе с родными переехал в Германию (1851 год), позднее - в Великобританию (1867 год). После возвращения в Россию Каргель стал членом баптистской общины Тифлиса, в 1869 году принял крещение. По рекомендации И.Г. Онкена, деятеля немецкого баптизма, поступил в баптистскую семинарию в Гамбурге (1872 год), где прослушал специальный курс для миссионеров. В 1873 году рукоположен в пасторы в Волынской губернии, в 1875 году приехал в Санкт-Петербург, где познакомился с основателем общины евангельских христиан В.А. Пашковым, которого впоследствии называл своим духовным отцом. В 1875-1880 годах был пастором в петербургской немецкой баптистской общине, проповедуя также среди евангельских христиан-пашковцев. В 1880 году по просьбе Пашкова переехал в Болгарию и создал в городе Русе общину, которая перед отъездом Каргеля в Россию (1884 год) насчитывала 28 человек. Весной 1884 года принял участие в объединительном съезде баптистов, евангельских христиан и братских меннонитов в Санкт-Петербурге и в 1-м съезде баптистов в селе Нововасильевка Таврической губернии, на котором был основан Союз русских баптистов Южной России и Кавказа. После высылки из России Пашкова (1884 год) Каргель, работавший в это время в Финляндии и Эстонии, навещал оставшуюся без руководства петербургскую общину, в 1887 году возглавил её. В 1889-1891 годах принимал участие в тюремной миссии (Санкт-Петербург - Минусинск - Сахалин) английского проповедника Ф.В. Бедекера, позднее описав её в книге «От края до края земли». В 1896 году в Данциге (ныне Гданьск) на немецком языке была опубликована первая богословская работа Каргеля «Свет из тени будущих благ» (русский перевод 1908 года). В 1903 году принял участие в Европейской конференции баптистов в Берлине, в 1905 году делегат 1-го Всемирного съезда баптистов в Лондоне. В 1905-1907 годах преподавал на библейских курсах, организованных в Санкт-Петербурге И.С. Прохановым. Несмотря на то что Каргель обладал высоким авторитетом в среде евангельских христиан-баптистов и был участником всех их съездов и конференций с 1907 по 1926 годы, его не привлекали религиозно-политическая деятельность и массовые евангелизационные акции. Единственным исключением стало его участие в подготовке представленной правительству «Краткой записки о правовом положении евангельских христиан» (1913 год; совместно с Прохановым и В.И. Долгополовым), где Каргель изложил вероучение евангельских христиан. После Октябрьской революции 1917 он проповедовал и преподавал на различных баптистских пасторских и библейских курсах: в Сумах (1920 год), селе Николаевка Харьковской губернии (1922-1923 годы), Петрограде (Ленинграде) (1923-1929 годы). В 1929 году Каргель арестован и выслан из Ленинграда; перебрался на Украину. Невзирая на преклонный возраст, Каргель преподавал курс «Толкование на книгу Откровения» в школе меннонитов в Сумах до её закрытия в 1932 году. В 1937 году арестован и заключён в тюрьму в Сумах, но вскоре освобождён ввиду болезни и преклонного возраста.
Наиболее важные стороны деятельности Каргеля - пасторское служение и развитие духовного образования, направленного на углублённое изучение Священного Писания и нравственное совершенствование. Его идеалом было создание особого сообщества - «церкви святых», объединяющей «преображённых в образ Христа». Богословские сочинения Каргеля посвящены рассмотрению трёх основных тем: учению о грехе, оправдании и освящении; Святому Духу; Второму пришествию Христа. Среди наиболее известных трудов: «Христос - освящение наше», «В каком ты отношении к Духу Святому?» (оба - 1912 год), «Се, гряду скоро» (1916 год), «Толкование на Откровение» (1925-1929 год), «Толкование на Послание к Римлянам» (1936 год).
Сочинения:
Собр. соч. СПб., 2006;
Лекции. Беседы. Письма. СПб., 2006.