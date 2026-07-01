КАРГЕЛЬ ИВАН ВЕНИАМИНОВИЧ

КАРГЕЛЬ ИВАН ВЕНИАМИНОВИЧ - один из ос­но­во­по­лож­ни­ков дви­же­ния еван­гель­ских хри­сти­ан-бап­ти­стов (смотрите в статье Бап­тизм) на тер­ри­то­рии Российской им­пе­рии, ду­хов­ный пи­са­тель, эк­зе­гет.

Ро­дил­ся в немецкой се­мье на тер­ри­то­рии современной Гру­зии, вме­сте с род­ны­ми пе­ре­ехал в Гер­ма­нию (1851 год), позд­нее - в Ве­ли­ко­бри­та­нию (1867 год). По­сле воз­вра­ще­ния в Рос­сию Каргель стал чле­ном бап­ти­ст­ской об­щи­ны Тиф­ли­са, в 1869 году при­нял кре­ще­ние. По ре­ко­мен­да­ции И.Г. Он­ке­на, дея­те­ля немецкого бап­тиз­ма, по­сту­пил в бап­ти­ст­скую се­ми­на­рию в Гам­бур­ге (1872 год), где про­слу­шал специальный курс для мис­сио­не­ров . В 1873 году ру­ко­по­ло­жен в пас­то­ры в Во­лын­ской губернии, в 1875 году прие­хал в Санкт-Пе­тер­бург, где по­зна­ко­мил­ся с ос­но­ва­те­лем об­щи­ны еван­гель­ских хри­сти­ан В.А. Паш­ко­вым, ко­то­ро­го впо­след­ст­вии на­зы­вал сво­им ду­хов­ным от­цом. В 1875-1880 годах был пас­то­ром в пе­тербургской немецкой бап­ти­ст­ской об­щи­не, про­по­ве­дуя так­же сре­ди еван­гель­ских хри­сти­ан-паш­ков­цев. В 1880 году по прось­бе Паш­ко­ва пе­ре­ехал в Бол­га­рию и соз­дал в городе Ру­се об­щи­ну, ко­то­рая пе­ред отъ­ез­дом Каргеля в Рос­сию (1884 год) на­счи­ты­ва­ла 28 человек. Вес­ной 1884 года при­нял уча­стие в объ­е­ди­ни­тель­ном съез­де бап­ти­стов, еван­гель­ских хри­сти­ан и брат­ских мен­но­ни­тов в Санкт-Пе­тер­бур­ге и в 1-м съез­де бап­ти­стов в селе Но­во­ва­силь­ев­ка Тав­ри­че­ской губернии, на ко­то­ром был ос­но­ван Со­юз русских бап­ти­стов Южной Рос­сии и Кав­ка­за. По­сле вы­сыл­ки из Рос­сии Паш­ко­ва (1884 год) Каргель, ра­бо­тав­ший в это вре­мя в Фин­лян­дии и Эс­то­нии, на­ве­щал ос­тав­шую­ся без ру­ко­во­дства пе­тербургскую об­щи­ну, в 1887 году воз­гла­вил её. В 1889-1891 годах при­ни­мал уча­стие в тю­рем­ной мис­сии (Санкт-Пе­тер­бург - Ми­ну­синск - Са­ха­лин) английского про­по­вед­ни­ка Ф.В. Бе­де­ке­ра, позд­нее опи­сав её в книге «От края до края зем­ли». В 1896 году в Дан­ци­ге (ны­не Гданьск) на немецком языке бы­ла опуб­ли­ко­ва­на пер­вая бо­го­слов­ская ра­бо­та Каргеля «Свет из те­ни бу­ду­щих благ» (русский перевод 1908 года). В 1903 году при­нял уча­стие в Ев­ропейской кон­фе­рен­ции бап­ти­стов в Бер­ли­не, в 1905 году де­ле­гат 1-го Все­мир­но­го съез­да бап­ти­стов в Лон­до­не. В 1905-1907 годах пре­по­да­вал на биб­лей­ских кур­сах, ор­га­ни­зо­ван­ных в Санкт-Пе­тер­бур­ге И.С. Про­ха­но­вым. Не­смот­ря на то что Каргель об­ла­дал вы­со­ким ав­то­ри­те­том в сре­де еван­гель­ских хри­сти­ан-бап­ти­стов и был уча­ст­ни­ком всех их съез­дов и кон­фе­рен­ций с 1907 по 1926 годы, его не при­вле­кали ре­лигиозно-по­ли­тическая дея­тель­ность и мас­со­вые еван­ге­ли­за­ци­он­ные ак­ции. Един­ст­вен­ным ис­клю­че­ни­ем ста­ло его уча­стие в под­го­тов­ке пред­став­лен­ной пра­ви­тель­ст­ву «Крат­кой за­пис­ки о пра­во­вом по­ло­же­нии еван­гель­ских хри­сти­ан» (1913 год; совместно с Про­ха­но­вым и В.И. Дол­го­по­ло­вым), где Каргель из­ло­жил ве­ро­уче­ние еван­гель­ских хри­сти­ан. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 он про­по­ве­до­вал и пре­по­да­вал на различных бап­ти­ст­ских пас­тор­ских и биб­лей­ских кур­сах: в Су­мах (1920 год), селе Ни­ко­ла­ев­ка Харь­ков­ской губернии (1922-1923 годы), Пет­ро­гра­де (Ле­нин­гра­де) (1923-1929 годы). В 1929 году Каргель аре­сто­ван и вы­слан из Ле­нин­гра­да; пе­ре­брал­ся на Ук­раи­ну. Не­взи­рая на пре­клон­ный воз­раст, Каргель пре­по­да­вал курс «Тол­ко­ва­ние на кни­гу От­кро­ве­ния» в шко­ле мен­но­ни­тов в Су­мах до её за­кры­тия в 1932 году. В 1937 году аре­сто­ван и за­клю­чён в тюрь­му в Су­мах, но вско­ре ос­во­бо­ж­дён вви­ду бо­лез­ни и пре­клон­но­го воз­рас­та.

Наи­бо­лее важ­ные сто­ро­ны дея­тель­но­сти Каргеля - пас­тор­ское слу­же­ние и раз­ви­тие ду­хов­но­го об­ра­зо­ва­ния, на­прав­лен­но­го на уг­луб­лён­ное изу­че­ние Свя­щен­но­го Пи­са­ния и нрав­ст­вен­ное со­вер­шен­ст­во­ва­ние. Его идеа­лом бы­ло соз­да­ние осо­бо­го со­об­ще­ст­ва - «церк­ви свя­тых», объ­е­ди­няю­щей «пре­об­ра­жён­ных в об­раз Хри­ста». Бо­го­слов­ские со­чи­не­ния Каргеля по­свя­ще­ны рас­смот­ре­нию трёх ос­нов­ных тем: уче­нию о гре­хе, оп­рав­да­нии и ос­вя­ще­нии; Свя­то­му Ду­ху; Вто­ро­му при­ше­ст­вию Хри­ста. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных тру­дов: «Хри­стос - ос­вя­ще­ние на­ше», «В ка­ком ты от­но­ше­нии к Ду­ху Свя­то­му?» (оба - 1912 год), «Се, гря­ду ско­ро» (1916 год), «Тол­ко­ва­ние на От­кро­ве­ние» (1925-1929 год), «Тол­ко­ва­ние на По­сла­ние к Рим­ля­нам» (1936 год).

Сочинения:

Собр. соч. СПб., 2006;

Лек­ции. Бе­се­ды. Пись­ма. СПб., 2006.