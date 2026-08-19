КАРГАТ

КАРГАТ - го­род в Рос­сии, в центральной час­ти Но­во­си­бир­ской области, центр Кар­гат­ско­го района.

Население 10,9 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на Ба­ра­бин­ской низ­мен­но­сти, на реке Кар­гат. Железно-дорожная стан­ция на Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли .

Воз­ник в 1890-х годах как по­сё­лок при железно-дорожной станции Кар­гат (от­кры­та в 1896 году), позд­нее - село Цен­траль­ный Кар­гат. Го­род Каргат об­ра­зо­ван в 1921 году слия­ни­ем сёл Цен­траль­ный Кар­гат, Юж­ный Кар­гат, Мин­го­род­ское и Алек­се­ев­ское. В 1921-1925 годах уезд­ный го­род Но­во­ни­ко­ла­ев­ской губернии; в 1925 году пре­об­ра­зо­ван в се­ло. Рай­он­ный центр Си­бир­ско­го края (1925-1930 годы), За­пад­но-Си­бир­ско­го края (1930-1937 годы), Но­во­си­бир­ской области (с 1937 года). В 1945-1957 годах го­род, в 1957-1965 годах ра­бо­чий по­сё­лок, в 1965 году вновь по­лу­чил ста­тус го­ро­да. Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей (1983 год). Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности (в том числе мя­со­ком­би­нат).

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