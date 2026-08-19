КАРГАТ
КАРГАТ - город в России, в центральной части Новосибирской области, центр Каргатского района.
Население 10,9 тысяч человек (2007 год). Расположен на Барабинской низменности, на реке Каргат. Железно-дорожная станция на Транссибирской магистрали.
Возник в 1890-х годах как посёлок при железно-дорожной станции Каргат (открыта в 1896 году), позднее - село Центральный Каргат. Город Каргат образован в 1921 году слиянием сёл Центральный Каргат, Южный Каргат, Мингородское и Алексеевское. В 1921-1925 годах уездный город Новониколаевской губернии; в 1925 году преобразован в село. Районный центр Сибирского края (1925-1930 годы), Западно-Сибирского края (1930-1937 годы), Новосибирской области (с 1937 года). В 1945-1957 годах город, в 1957-1965 годах рабочий посёлок, в 1965 году вновь получил статус города. Историко-краеведческий музей (1983 год). Предприятия пищевой промышленности (в том числе мясокомбинат).