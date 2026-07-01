КАРГАЛЫ

КАРГАЛЫ - древ­ней­ший и круп­ней­ший гор­но-ме­тал­лур­гический центр в Северной Ев­ра­зии, ко­то­рый су­щест­во­вал в степ­ной зо­не Южного При­ура­лья, в 50-140 км к се­ве­ро-за­па­ду от современного города Орен­бург (Рос­сия).

Каргалы ба­зи­ро­вал­ся на мно­го­численной груп­пе ме­сто­рож­де­ний мед­ных пес­ча­ни­ков (об­щая площядь около 500 км2), пред­став­лен­ных в основном лин­за­ми и гнёз­да­ми ма­ла­хи­та и азу­ри­та (основные ми­не­ра­лы окис­лен­ных мед­ных руд). Об­на­ру­же­ны 22 уча­ст­ка мощ­ных ско­п­ле­ний ми­не­ра­лов. Ар­хео­ло­гическое об­сле­до­ва­ние и рас­коп­ки Кар­га­лин­ской экс­пе­ди­ции Института ар­хео­ло­гии РАН в 1989-2002 годах (начальник Е.Н. Чер­ных). За­фик­си­ро­ва­ны и час­тич­но ис­сле­до­ва­ны около 35 тысяч по­ис­ко­вых и «из­воз­ных» шахт, што­лен и карь­е­ров (об­щая дли­на под­зем­ных вы­ра­бо­ток дос­ти­га­ет не­сколь­ких со­тен км). Вы­яв­ле­но бо­лее 20 се­лищ гор­ня­ков и ме­тал­лур­гов брон­зо­во­го ве­ка; 4 кур­ган­ных мо­гиль­ни­ка с по­гре­бе­ния­ми ран­не­го и позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка, сар­мат­ских ар­хео­ло­ги­че­ских куль­тур.

Основные рас­коп­ки на се­ли­ще сруб­ной куль­ту­ры Гор­ный. Изу­че­ны не­обыч­ные для сруб­ной общ­но­сти жи­ли­ща-«но­ры» (ямы глу­би­ной до 2,5 м, пло­щадь по­ла 1,5-5 м2) ран­ней фа­зы по­се­ле­ния. Для позд­ней фа­зы бо­лее ха­рак­тер­ны круп­ные ком­плек­сы (до 200-250 м2), уг­луб­лён­ные до 1-1,5 м в зем­лю, вклю­чав­шие пря­мо­уголь­ные или ок­руг­лые в пла­не жи­лые по­ме­ще­ния, от­се­ки для вы­плав­ки ме­ди из ру­ды, руд­ные «дво­ры» (мес­та хра­не­ния ото­бран­ных для плав­ки мед­ных ми­не­ра­лов). Куль­тур­ный слой чрез­вы­чай­но на­сы­щен ма­те­риа­лом. На 1 тысячу м2 рас­ко­пан­ной пло­ща­ди бы­ло най­де­но: бо­лее 120 тысяч об­лом­ков ке­ра­мической по­су­ды; 4 тысячи об­лом­ков из­де­лий из ме­ди, её слит­ков, ка­пель; около 200 ка­мен­ных ли­тей­ных форм; поч­ти 1,5 тысяча це­лых и фраг­мен­ти­ро­ван­ных ка­мен­ных мо­ло­тов и мо­лот­ков и другого; 2,5 миллиона кос­тей до­маш­них жи­вот­ных (по-ви­ди­мо­му, по­лу­чен­ных в об­мен на ру­ду и ме­талл).

На­ча­ло ис­поль­зо­ва­ния бо­гатств Каргалы (конец IV-го тысячелетия до н. э.) свя­за­но с ям­ной куль­ту­рой (ям­но-пол­тав­кин­ской куль­ту­рой ям­ной общ­но­сти). То­гда до­бы­ва­ли мед­ные ру­ды и вы­плав­ля­ли из них хи­мически чис­тую медь. С XXVI/XXV по XIX/XVIII века до н. э. на­блю­да­ет­ся пе­ре­рыв в ис­поль­зо­ва­нии Каргалы. Наи­бо­лее ин­тен­сив­ная дея­тель­ность Каргалы при­хо­дит­ся на XVIII-XIV века до н. э. и свя­за­на со сруб­ной куль­ту­рой. Рас­про­стра­не­ние ме­тал­ла Каргалы шло в основном в западном на­прав­ле­нии и дос­ти­га­ло бас­сей­на реки Дон и да­же Ниж­не­го По­днеп­ро­вья. В 3-й тре­ти II-го тысячелетия до н. э. по не­яс­ной при­чи­не гор­но-ме­тал­лур­гическая дея­тель­ность на Каргалы вновь пре­кра­ти­лась. По­след­нее от­кры­тие Каргалы от­но­си­лось к 1740-м годам н. э., ко­гда российские про­мыш­лен­ни­ки братья Твер­ды­ше­вы бы­ст­ро на­ла­ди­ли здесь до­бы­чу руд по сле­дам древ­них («чуд­ских» и «ор­дын­ских», как ду­ма­ли то­гда) раз­ра­бо­ток. В XVIII-XIX веках Каргалы - один из важ­ней­ших гор­но­руд­ных цен­тров Рос­сии (в середине XVIII века из до­бы­той здесь ру­ды вы­плав­ля­лось до 1/4 ме­ди, по­лу­чен­ной на за­во­дах Российской им­пе­рии). К XX веку руд­ни­ки Каргалы бы­ли за­бро­ше­ны в свя­зи с тех­но­ло­гическими слож­но­стя­ми по пе­ре­ра­бот­ке ос­тав­ших­ся на этом руд­ном по­ле бед­ных руд.

Иллюстрации:

Кар­га­лы. Ис­сле­до­ва­ние со­хра­нив­шей­ся не­тро­ну­той древ­ней штоль­ни.

Кар­га­лы: 1 - аэ­ро­фо­то­сни­мок од­но­го из уча­ст­ков (вы­де­ле­на пло­щадь в 1 га); 2 - схе­ма ла­би­рин­та под­зем­ных вы­ра­бо­ток в рам­ках вы­де­лен­ной пло­ща­ди (об­щая про­тя­жён­ность вы­ра­бо­ток около 1,5 км) (по Е.Н. Чер­ных).

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