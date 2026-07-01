КАРГАЛЫ
КАРГАЛЫ - древнейший и крупнейший горно-металлургический центр в Северной Евразии, который существовал в степной зоне Южного Приуралья, в 50-140 км к северо-западу от современного города Оренбург (Россия).
Каргалы базировался на многочисленной группе месторождений медных песчаников (общая площядь около 500 км2), представленных в основном линзами и гнёздами малахита и азурита (основные минералы окисленных медных руд). Обнаружены 22 участка мощных скоплений минералов. Археологическое обследование и раскопки Каргалинской экспедиции Института археологии РАН в 1989-2002 годах (начальник Е.Н. Черных). Зафиксированы и частично исследованы около 35 тысяч поисковых и «извозных» шахт, штолен и карьеров (общая длина подземных выработок достигает нескольких сотен км). Выявлено более 20 селищ горняков и металлургов бронзового века; 4 курганных могильника с погребениями раннего и позднего бронзового века, сарматских археологических культур.
Основные раскопки на селище срубной культуры Горный. Изучены необычные для срубной общности жилища-«норы» (ямы глубиной до 2,5 м, площадь пола 1,5-5 м2) ранней фазы поселения. Для поздней фазы более характерны крупные комплексы (до 200-250 м2), углублённые до 1-1,5 м в землю, включавшие прямоугольные или округлые в плане жилые помещения, отсеки для выплавки меди из руды, рудные «дворы» (места хранения отобранных для плавки медных минералов). Культурный слой чрезвычайно насыщен материалом. На 1 тысячу м2 раскопанной площади было найдено: более 120 тысяч обломков керамической посуды; 4 тысячи обломков изделий из меди, её слитков, капель; около 200 каменных литейных форм; почти 1,5 тысяча целых и фрагментированных каменных молотов и молотков и другого; 2,5 миллиона костей домашних животных (по-видимому, полученных в обмен на руду и металл).
Начало использования богатств Каргалы (конец IV-го тысячелетия до н. э.) связано с ямной культурой (ямно-полтавкинской культурой ямной общности). Тогда добывали медные руды и выплавляли из них химически чистую медь. С XXVI/XXV по XIX/XVIII века до н. э. наблюдается перерыв в использовании Каргалы. Наиболее интенсивная деятельность Каргалы приходится на XVIII-XIV века до н. э. и связана со срубной культурой. Распространение металла Каргалы шло в основном в западном направлении и достигало бассейна реки Дон и даже Нижнего Поднепровья. В 3-й трети II-го тысячелетия до н. э. по неясной причине горно-металлургическая деятельность на Каргалы вновь прекратилась. Последнее открытие Каргалы относилось к 1740-м годам н. э., когда российские промышленники братья Твердышевы быстро наладили здесь добычу руд по следам древних («чудских» и «ордынских», как думали тогда) разработок. В XVIII-XIX веках Каргалы - один из важнейших горнорудных центров России (в середине XVIII века из добытой здесь руды выплавлялось до 1/4 меди, полученной на заводах Российской империи). К XX веку рудники Каргалы были заброшены в связи с технологическими сложностями по переработке оставшихся на этом рудном поле бедных руд.
Иллюстрации:
Каргалы. Исследование сохранившейся нетронутой древней штольни.
Каргалы: 1 - аэрофотоснимок одного из участков (выделена площадь в 1 га); 2 - схема лабиринта подземных выработок в рамках выделенной площади (общая протяжённость выработок около 1,5 км) (по Е.Н. Черных).