КАРФАГЕН

Древ­ний го­род-го­су­дар­ст­во в Северной Аф­ри­ке.

(фи­ни­кий­ский Карт­ха­дашт, букв. – Но­вый го­род; от­сю­да греч. Καρχη­δών, лат. Carthago, Кар­та­го, ны­не Кар­тад­жан­на) Древ­ний го­род-го­су­дар­ст­во в Сев. Аф­ри­ке (в 18 км к се­ве­ро-во­сто­ку от совр. г. Ту­нис), в 7–4 вв. до н. э. под­чи­нив­ший зна­чит. часть по­бе­ре­жья Сев. Аф­ри­ки, юга Ис­па­нии и ряд ост­ро­вов Сре­ди­зем­но­го мо­ря. Ос­но­ван фи­ни­кий­ца­ми из г. Тир в по­след­ней четв. 9 в. до н. э. Со­глас­но ми­фо­ло­гич. тра­ди­ции, ос­но­ва­тель­ни­цей К. бы­ла Ди­до­на (Элис­са), став­шая ца­ри­цей но­во­го го­ро­да. По­сле её ги­бе­ли мо­нар­хия бы­ла ли­к­ви­ди­ро­ва­на. Бла­го­да­ря удоб­но­му гео­гра­фич. по­ло­же­нию К. с нач. 7 в. пре­вра­тил­ся в круп­ный ре­мес­лен­ный го­род и центр по­сред­нич. тор­гов­ли, под­дер­жи­вал тес­ные свя­зи со стра­на­ми Вост. Сре­ди­зем­но­мо­рья, бас­сей­на Эгей­ско­го м., го­ро­да­ми Ита­лии и Тар­тес­сом. В 6 в. пол­ко­во­дец Малх , одер­жав по­бе­ду над ме­ст­ным афр. на­се­ле­нием, ос­во­бо­дил К. от уп­ла­ты да­ни. С Мал­хом свя­за­но и под­чи­не­ние др. фи­ни­кий­ских го­ро­дов Аф­ри­ки. В 60–50-х гг. 6 в. Малх ру­ко­во­дил во­ен. дей­ст­вия­ми на о. Си­ци­лия, ре­зуль­та­том че­го ста­ло под­чи­не­ние К. фи­ни­кий­ских го­ро­дов это­го ост­ро­ва. По­ход кар­фа­ге­нян на о. Сар­ди­ния (545–535) за­кон­чил­ся не­уда­чей. В на­ка­за­ние Малх был при­го­во­рён к из­гна­нию вме­сте со всем сво­им вой­ском. В от­вет пол­ко­во­дец са­мо­воль­но вер­нул­ся в К. и по­пы­тал­ся про­из­ве­сти гос. пе­ре­во­рот, ко­то­рый не удал­ся, и Малх был каз­нён. По­сле этих со­бы­тий пер­вен­ст­вую­щее по­ло­же­ние в го­су­дар­ст­ве за­нял Ма­гон. Ма­го­ни­ды удер­жи­ва­ли власть в те­че­ние трёх по­ко­ле­ний. Их важ­ны­ми парт­нё­ра­ми в цен­тре Сре­ди­зем­но­мо­рья бы­ли эт­ру­ски, и в сою­зе с эт­рус­ским г. Це­ре они вы­тес­ни­ли гре­ков с о. Кор­си­ка. Про­изош­ло пе­ре­рас­пре­де­ле­ние сфер влия­ния в этом ре­гио­не, и Сар­ди­ния окон­ча­тель­но по­па­ла под влия­ние К. В Ис­па­нии кар­фа­ге­ня­не раз­ру­ши­ли Тар­тесс и под­чи­ни­ли се­бе ос­тат­ки Тар­тес­сий­ской дер­жа­вы. Они пы­та­лись за­хва­тить и Си­ци­лию, но в 480 по­тер­пе­ли по­ра­же­ние, со­хра­нив за со­бой её зап. часть. Воз­ник­ла мо­гу­ще­ст­вен­ная Кар­фа­ген­ская дер­жа­ва.

Ан­тич­ные ав­то­ры пи­шут о кар­фа­ген­ском мно­го­от­рас­ле­вом зем­ле­де­лии. Сфор­ми­ро­ва­лась слож­ная со­ци­аль­но-по­ли­тич. сис­те­ма К. Воз­ник­ло про­ти­во­пос­тав­ле­ние кар­фа­ген­ских гра­ж­дан ос­таль­но­му на­се­ле­нию дер­жа­вы. Об­щи­на гра­ж­дан со­стоя­ла из двух групп – «мо­гу­ще­ст­вен­ных», т. е. ари­сто­кра­тии, и «ма­лых», как на­зы­ва­ли бо­лее низ­кие слои гра­ж­дан. По от­но­ше­нию к ра­бам и др. ка­те­го­ри­ям под­чи­нён­но­го на­се­ле­ния гра­ж­да­не вы­сту­па­ли как спло­чён­ная ас­со­циа­ция. Ма­те­ри­аль­ной ос­но­вой гражд. об­щи­ны яв­ля­лась об­щин­ная соб­ст­вен­ность, вы­сту­пав­шая в двух ви­дах: как соб­ст­вен­ность всей об­щи­ны (напр., ар­се­на­лы, вер­фи и т. п.) и как соб­ст­вен­ность отд. гра­ж­дан. Соб­ст­вен­ность гра­ж­дан бы­ла пре­им. мел­кой и сред­ней. Круп­ные соб­ст­вен­ни­ки вла­де­ли не­сколь­ки­ми срав­ни­тель­но не­боль­ши­ми име­ния­ми.

При­бли­зи­тель­но к сер. 5 в. до н. э. бы­ла сверг­ну­та власть Ма­го­ни­дов. К. стал ари­сто­кра­тич. рес­пуб­ли­кой. Выс­шая власть офи­ци­аль­но при­над­ле­жа­ла на­ро­ду, но прак­ти­че­ски она на­хо­ди­лась в ру­ках 2 со­ве­тов (пер­во­го – бо­лее мно­го­чис­лен­но­го и вто­ро­го – со­сто­яв­ше­го из 100 или 104 чле­нов; воз­мож­но, по­след­ний был сво­его ро­да по­сто­ян­ным ор­га­ном при пер­вом). Важ­ную роль в управ­ле­нии иг­ра­ли пен­тар­хии (ко­мис­сии из пя­ти чле­нов), ко­то­рые не из­би­ра­лись, а са­ми ко­оп­ти­ро­ва­ли сво­их чле­нов, со­хра­няв­ших влия­ние и по­сле сро­ка пре­бы­ва­ния в ко­мис­си­ях. Выс­шей ис­пол­ни­тель­ной вла­стью бы­ли два суф­фе­та, из­би­рае­мые на год (их мож­но бы­ло пе­ре­из­би­рать не­од­но­крат­но). Осн. во­ен. си­лой бы­ла на­ём­ная ар­мия, но и са­ми гра­ж­да­не К. при­вле­ка­лись к во­ен. служ­бе (напр., флот ком­плек­то­вал­ся из гра­ж­дан). На выс­шие по­сты в гос-ве из­би­ра­лись граж­да­не с учё­том иму­ще­ст­вен­но­го цен­за, что рез­ко со­кра­ща­ло чис­ло лиц, ре­аль­но до­пу­щен­ных к вла­сти.

Ядром Кар­фа­ген­ской дер­жа­вы был К. с тер­ри­то­ри­ей, не­по­сред­ст­вен­но ему под­чи­нён­ной, и вы­ве­ден­ные им ко­ло­нии. К. под­чи­ня­лись и ко­ло­нии, ра­нее вы­ве­ден­ные Ти­ром, хо­тя не­ко­то­рые из них офи­ци­аль­но счи­та­лись рав­но­прав­ны­ми с К. Фи­ни­кий­ские ко­ло­нии (Ути­ка, Гип­пон, Леп­тис-Маг­на, Леп­тис-Ми­нор и др.), вхо­див­шие в со­став Кар­фа­ген­ской дер­жа­вы, име­ли близ­кую к К. со­ци­аль­ную и по­ли­тич. струк­ту­ру и, ви­ди­мо, поль­зо­ва­лись внутр. ав­то­но­ми­ей. Они долж­ны бы­ли вы­пла­чи­вать кар­фа­ген­ским вла­стям на­лог-по­шли­ну со сво­ей тор­гов­ли. Сле­дую­щей ка­те­го­ри­ей под­чи­нён­ных К. тер­ри­то­рий бы­ли «под­дан­ные». По боль­шей час­ти в их внутр. жизнь К. не вме­ши­вал­ся, со­хра­няя их со­ци­аль­но-по­ли­тич. струк­ту­ру и ог­ра­ни­чи­ва­ясь взя­ти­ем за­лож­ни­ков. Но ино­гда кар­фа­ге­ня­не ус­та­нав­ли­ва­ли «пря­мое» управ­ле­ние че­рез сво­их пред­ста­ви­те­лей, на­силь­ст­вен­но при­вле­кая жи­те­лей этих тер­ри­то­рий к во­ен. служ­бе и об­ла­гая тя­жё­лы­ми на­ло­га­ми. Уси­ли­вал­ся про­из­вол кар­фа­ген­ских чи­нов­ни­ков. Др. ка­те­го­рия – «со­юз­ни­ки». Они бы­ли ли­ше­ны внеш­не­по­ли­тич. ини­циа­ти­вы и долж­ны бы­ли по­став­лять кон­тин­ген­ты в кар­фа­ген­скую ар­мию. На них на­кла­ды­ва­лась по­дать (хо­тя, ве­ро­ят­но, мень­шая, чем на­лог на под­дан­ных), их вер­ность так­же обес­пе­чи­ва­лась взя­ти­ем за­лож­ни­ков. По­пыт­ки «со­юз­ни­ков» ук­ло­нить­ся от вы­пол­не­ния сво­их обя­зан­но­стей вос­при­ни­ма­лись как мя­теж. Су­ще­ст­во­ва­ние та­кой струк­ту­ры Кар­фа­ген­ской дер­жа­вы бы­ло вы­год­ным не толь­ко пра­вя­щей вер­хуш­ке, но и ши­ро­ким сло­ям гра­ж­дан К. В ко­ло­нии и др. под­чи­нён­ные го­ро­да и тер­ри­то­рии вы­ез­жа­ли мн. гра­ж­да­не и как по­се­лен­цы, и как чи­нов­ни­ки, что да­ва­ло им воз­мож­ность рез­ко улуч­шить своё ма­те­ри­аль­ное по­ло­же­ние. Из мор­ско­го и тор­го­во­го пре­об­ла­да­ния из­вле­ка­ли вы­го­ды ши­ро­кие слои кар­фа­ген­ских ре­мес­лен­ни­ков и осо­бен­но тор­гов­цев.

Кар­фа­ген­ская дер­жа­ва воз­ник­ла в ре­зуль­та­те ожес­то­чён­ной борь­бы кар­фа­ге­нян как с ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем (ли­вий­ца­ми, ну­ми­дий­ца­ми и др.), так и со свои­ми со­пер­ни­ка­ми – гре­ка­ми (осо­бен­но в Си­ци­лии). Вой­ны с си­ци­лий­ски­ми гре­ка­ми шли с пе­ре­мен­ным ус­пе­хом. Гра­ни­ца ме­ж­ду кар­фа­ген­ской и греч. час­тя­ми ост­ро­ва пе­ре­дви­га­лась то в од­ну, то в др. сто­ро­ну, но в це­лом раз­де­ле­ние Си­ци­лии на две час­ти ос­та­ва­лось не­из­мен­ным.

В 264 до н. э. на­ча­лась пер­вая вой­на с гл. со­пер­ни­ком К. в Зап. Сре­ди­зем­но­мо­рье – Ри­мом (см. Пу­ни­че­ские вой­ны ; по­сколь­ку рим­ля­не на­зы­ва­ли кар­фа­ге­нян пу­на­ми, вой­ны по­лу­чи­ли назв. пу­ни­че­ских). В ре­зуль­та­те 1-й Пу­ни­че­ской вой­ны (264–241) К. по­те­рял Си­ци­лию. Это при­ве­ло к со­ци­аль­но­му и по­ли­тич. кри­зи­су, вос­ста­нию на­ём­ни­ков, к ко­то­рым примк­ну­ли ра­бы, ли­вий­цы и ну­ми­дий­цы. Вос­ста­ние рас­про­стра­ни­лось на Сар­ди­нию и Ис­па­нию. Лишь ог­ром­ны­ми уси­лия­ми, при­ме­няя хит­ро­ум­ную ди­пло­ма­тию и не­ве­ро­ят­ную жес­то­кость, встав­ший во гла­ве ар­мии Га­миль­кар Бар­ка су­мел раз­гро­мить вра­гов. Сар­ди­нию К. вы­ну­ж­ден был ус­ту­пить Ри­му. Про­изо­шёл рас­кол в сре­де пра­вя­щей оли­гар­хии. Бар­ки­ды (чле­ны се­мьи Га­миль­ка­ра Бар­ки) и их сто­рон­ни­ки вы­сту­па­ли за под­го­тов­ку но­вой вой­ны с Ри­мом, за вос­ста­нов­ле­ние до­ми­ни­рую­ще­го по­ло­же­ния К. в Зап. Сре­ди­зем­но­мо­рье. Их ин­те­ре­сы сов­па­да­ли с ин­те­ре­са­ми ши­ро­ких сло­ёв гра­ж­дан, то­же за­ин­те­ре­со­ван­ных в ре­ван­ше. На этой ос­но­ве воз­ник со­юз ме­ж­ду Бар­ки­да­ми и де­мо­кра­тич. «пар­ти­ей» (во гла­ве с Гас­д­ру­ба­лом).

Га­миль­кар и его пре­ем­ни­ки вос­ста­но­ви­ли и рас­ши­ри­ли кар­фа­ген­ские вла­де­ния в Ис­па­нии. Воз­гла­вив­ший ар­мию сын Га­миль­ка­ра Ган­ни­бал на­пал на г. Са­гунт, на­хо­див­ший­ся в сою­зе с Ри­мом. Это на­па­де­ние бы­ло яв­ной про­во­ка­ци­ей, рас­счи­тан­ной на от­вет со сто­ро­ны Ри­ма. На­ча­лась 2-я Пу­ни­че­ская вой­на (218–201), ко­то­рая, не­смот­ря на бле­стя­щий пе­ре­ход Ган­ни­ба­ла че­рез Пи­ре­неи и Аль­пы и по­бе­ды в ря­де сра­же­ний в Ита­лии, вклю­чая Кан­ны (216), за­вер­ши­лась раз­гро­мом кар­фа­ген­ской ар­мии. По ус­ло­ви­ям до­го­во­ра кар­фа­ге­ня­не долж­ны бы­ли вы­пла­тить ог­ром­ную кон­три­бу­цию, вы­дать весь во­ен. флот, от­ка­зать­ся от всех вне­аф­ри­кан­ских вла­де­ний, а в са­мой Аф­ри­ке при­знать не­за­ви­си­мость Ну­ми­дии. К. фак­ти­че­ски пре­вра­тил­ся в про­тек­то­рат Ри­ма.

Кар­фа­ген­ские вла­де­ния бы­ли све­де­ны к срав­ни­тель­но не­боль­шой го­род­ской ок­ру­ге. У вла­стей про­па­ла воз­мож­ность под­дер­жи­вать бла­го­по­лу­чие гра­ж­дан за счёт под­чи­нён­ных на­ро­дов и тер­ри­то­рий, что при­ве­ло к но­во­му со­ци­аль­но­му и по­ли­тич. кри­зи­су. В 195 из­бран­ный суф­фе­том Ган­ни­бал про­вёл по­ли­тич. ре­фор­му, ко­то­рая ог­ра­ни­чи­ла власть оли­гар­хии и от­кры­ла путь к вла­сти, с од­ной сто­ро­ны, ши­ро­ким сло­ям гражд. на­се­ле­ния, а с дру­гой – де­ма­го­гам, ко­то­рые мог­ли вос­поль­зо­вать­ся дви­же­ни­ем этих сло­ёв.

Даль­ней­шее раз­ви­тие К. бы­ло пре­рва­но 3-й Пу­ни­че­ской вой­ной (149–146). В 146 по­сле трёх­лет­ней оса­ды рим. сол­да­ты во­рва­лись в го­род. На его ули­цах раз­вер­ну­лись ожес­то­чён­ные бои. По­след­ний оп­лот за­щит­ни­ков – храм Эш­му­на – по­дожг­ли са­ми оса­ж­дён­ные, пред­поч­тя смерть раб­ст­ву. Б. ч. кар­фа­ге­нян по­гиб­ла, 500 тыс. ос­тав­ших­ся в жи­вых бы­ли пре­вра­ще­ны в ра­бов. К. был раз­ру­шен до ос­но­ва­ния, и это ме­сто бы­ло вспа­ха­но и за­сея­но со­лью в знак веч­но­го про­кля­тия. Часть кар­фа­ген­ской тер­ри­то­рии пе­ре­да­на ну­ми­дий­цам, дру­гая – пре­вра­ще­на в рим. про­вин­цию Аф­ри­ка.

При Юлии Це­за­ре (44 до н. э.) и Ав­гу­сте (29 до н. э.) на мес­те древ­не­го К. бы­ла ос­но­ва­на рим. ко­ло­ния Colonia Iulia Carthago, пре­вра­тив­шая­ся в круп­ный сре­ди­зем­но­мор­ский го­род и порт (осо­бен­но ин­тен­сив­но строи­тель­ст­во ве­лось при рим. им­пе­ра­то­рах Ад­риа­не, Ан­то­ни­не Пие и Сеп­ти­мии Се­ве­ре). В 439 н. э. раз­ру­шен ван­да­ла­ми, в 533–698 на­хо­дил­ся в со­ста­ве Ви­зан­тии. В 698 за­воё­ван ара­ба­ми.

Автор статьи: Ю. Б. Цир­кин.

Ис­кус­ст­во. Письм. ис­точ­ни­ки, а так­же ар­хео­ло­гич. рас­коп­ки, на­ча­тые в 19 в., по­зво­ля­ют в об­щих чер­тах вос­ста­но­вить рас­по­ло­же­ние пу­нич. го­ро­да К. Он был ок­ру­жён рвом и дву­мя мощ­ны­ми сте­на­ми с баш­ня­ми. Со­сто­ял из трёх час­тей: рас­по­ло­жен­но­го на хол­мах «Верх­не­го го­ро­да» (ци­та­де­ли Бир­са с хра­мом бо­га Эш­му­на) – по­ли­тич. и ре­лиг. цен­тра; «Ниж­не­го го­ро­да», рас­по­ло­жен­но­го вбли­зи га­ва­ней; сель­ско­го пред­ме­стья Ме­га­ра. Со­хра­ни­лись руи­ны це­ло­го квар­та­ла, ос­тат­ки 2 га­ва­ней и, воз­мож­но, на­бе­реж­ной. Рас­коп­ки нек­ро­по­лей вскры­ли ряд по­гре­бе­ний 7–2 вв. до н. э., многие из ко­то­рых име­ли бо­га­тый ин­вен­тарь – ху­дож. пред­ме­ты из брон­зы, юве­лир­ные из­де­лия, гли­ня­ные све­тиль­ни­ки, со­су­ды, ста­ту­эт­ки, мас­ки. Встре­ча­ют­ся им­порт­ные пред­ме­ты – егип. аму­ле­ты, ко­ринф­ские ва­зы и др. Ин­те­рес пред­став­ля­ют сар­ко­фа­ги со скульп­тур­ным изо­бра­же­ни­ем че­ло­ве­ка, соз­дан­ные под силь­ным влия­ни­ем егип. и греч. иск-ва; ряд пред­ме­тов сви­де­тель­ст­ву­ет так­же о свя­зях с древ­ней Ита­ли­ей, гл. обр. с Эт­ру­ри­ей. К па­мят­ни­кам ме­ст­ного иск-ва от­но­сят­ся мно­го­числ. сте­лы из из­вест­ня­ка, ре­же из мра­мо­ра, по­свя­щён­ные фи­ни­кий­ским бо­гам Та­нит и Ваа­лу-Амо­ну. В круг про­из­ве­де­ний пу­нич. иск-ва вхо­дят так­же па­мят­ни­ки др. го­ро­дов Кар­фа­ген­ской дер­жа­вы – Дуг­ги, Ути­ки и др.

Иск-во К. рим. пе­рио­да во мно­гом бли­з­ко иск-ву др. сев.-афр. цен­тров: Во­лю­би­ли­са и Тин­ги­са (ны­не Тан­жер) в совр. Ма­рок­ко, Це­за­реи (ны­не Шер­шель) в совр. Ал­жи­ре и др. Для ар­хи­тек­ту­ры 2–3 вв. н. э. ха­рак­тер­но стрем­ле­ние к рос­ко­ши и гран­ди­оз­но­сти. В го­ро­де бы­ла соз­да­на пря­мо­уголь­ная сеть улиц; на хол­ме Бир­са по­стро­ен Ка­пи­то­лий, ко­то­рый ок­ру­жа­ли мощ­ные под­пор­ные сте­ны с тер­ра­са­ми, со­еди­нён­ны­ми ле­ст­ни­ца­ми и ук­ра­шен­ны­ми ста­туя­ми; на мес­те хра­ма бо­га Эш­ну­ма был воз­ве­дён храм Эс­ку­ла­па. В са­мом го­ро­де по­строе­ны те­атр и оде­он, на ок­раи­не – цирк (ок. 60 тыс. зри­те­лей) и ам­фи­те­атр, ко­то­рый, по сви­де­тель­ст­ву араб­ских пи­са­те­лей, имел 5 яру­сов с ар­ка­да­ми, ук­ра­шен­ны­ми скульп­тур­ны­ми изо­бра­же­ния­ми жи­вот­ных, ко­раб­лей и др. В 131–161 бы­ли по­строе­ны тер­мы, вклю­чав­шие ог­ром­ный центр. зал, за­лы для от­ды­ха на ниж­нем эта­же и бан­ные по­ме­ще­ния на верх­нем. Внут­ри тер­мы бы­ли ук­ра­ше­ны мо­заи­ка­ми, мра­мор­ны­ми об­ли­цов­ка­ми и ста­туя­ми. В ар­хи­тек­ту­ре ча­ст­ных до­мов за­мет­но стрем­ле­ние при­спо­со­бить эл­ли­ни­сти­че­ски-рим­ский пе­ри­стиль­ный дом к афр. кли­ма­ту. До­ма обыч­но име­ли бас­сей­ны и не­боль­шие свя­ти­ли­ща, час­то ук­ра­ша­лись фре­ска­ми и мо­заи­ка­ми. По­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние де­ко­ра­тив­ная и над­гроб­ная скульп­ту­ра.

Дополнительная литература:

Audollent A. Carthage romaine. P., 1901;

Lézine A. Carthage. Utique: Etudes d’archi­tectu­re et d’urbanisme. P., 1968;

Cintas P. Manuel d’archéologie punique. P., 1970–1976. Vol. 1–2;

Benichou-Safar H. Les tombes pu­ni­ques de Car­thage. P., 1982;

Lancel S.Cartha­ge. P., 1992.

Автор раздела: Н. М. Ло­се­ва.

Иллюстрации:

Кар­фа­ген. Гро­те­ск­ная мас­ка. 7–6 вв. до н. э. На­цио­наль­ный му­зей Бар­до (г. Ту­нис);

Кар­фа­ген. Шлем. Кон. 3 в. до н. э. Британский музей (Лондон);

Кар­фа­ген. Руи­ны пу­ни­че­ско­го квар­та­ла.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)