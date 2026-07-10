КАРФАГЕН
Древний город-государство в Северной Африке.
(финикийский Картхадашт, букв. – Новый город; отсюда греч. Καρχηδών, лат. Carthago, Картаго, ныне Картаджанна) Древний город-государство в Сев. Африке (в 18 км к северо-востоку от совр. г. Тунис), в 7–4 вв. до н. э. подчинивший значит. часть побережья Сев. Африки, юга Испании и ряд островов Средиземного моря. Основан финикийцами из г. Тир в последней четв. 9 в. до н. э. Согласно мифологич. традиции, основательницей К. была Дидона (Элисса), ставшая царицей нового города. После её гибели монархия была ликвидирована. Благодаря удобному географич. положению К. с нач. 7 в. превратился в крупный ремесленный город и центр посреднич. торговли, поддерживал тесные связи со странами Вост. Средиземноморья, бассейна Эгейского м., городами Италии и Тартессом. В 6 в. полководец Малх, одержав победу над местным афр. населением, освободил К. от уплаты дани. С Малхом связано и подчинение др. финикийских городов Африки. В 60–50-х гг. 6 в. Малх руководил воен. действиями на о. Сицилия, результатом чего стало подчинение К. финикийских городов этого острова. Поход карфагенян на о. Сардиния (545–535) закончился неудачей. В наказание Малх был приговорён к изгнанию вместе со всем своим войском. В ответ полководец самовольно вернулся в К. и попытался произвести гос. переворот, который не удался, и Малх был казнён. После этих событий первенствующее положение в государстве занял Магон. Магониды удерживали власть в течение трёх поколений. Их важными партнёрами в центре Средиземноморья были этруски, и в союзе с этрусским г. Цере они вытеснили греков с о. Корсика. Произошло перераспределение сфер влияния в этом регионе, и Сардиния окончательно попала под влияние К. В Испании карфагеняне разрушили Тартесс и подчинили себе остатки Тартессийской державы. Они пытались захватить и Сицилию, но в 480 потерпели поражение, сохранив за собой её зап. часть. Возникла могущественная Карфагенская держава.
Античные авторы пишут о карфагенском многоотраслевом земледелии. Сформировалась сложная социально-политич. система К. Возникло противопоставление карфагенских граждан остальному населению державы. Община граждан состояла из двух групп – «могущественных», т. е. аристократии, и «малых», как называли более низкие слои граждан. По отношению к рабам и др. категориям подчинённого населения граждане выступали как сплочённая ассоциация. Материальной основой гражд. общины являлась общинная собственность, выступавшая в двух видах: как собственность всей общины (напр., арсеналы, верфи и т. п.) и как собственность отд. граждан. Собственность граждан была преим. мелкой и средней. Крупные собственники владели несколькими сравнительно небольшими имениями.
Приблизительно к сер. 5 в. до н. э. была свергнута власть Магонидов. К. стал аристократич. республикой. Высшая власть официально принадлежала народу, но практически она находилась в руках 2 советов (первого – более многочисленного и второго – состоявшего из 100 или 104 членов; возможно, последний был своего рода постоянным органом при первом). Важную роль в управлении играли пентархии (комиссии из пяти членов), которые не избирались, а сами кооптировали своих членов, сохранявших влияние и после срока пребывания в комиссиях. Высшей исполнительной властью были два суффета, избираемые на год (их можно было переизбирать неоднократно). Осн. воен. силой была наёмная армия, но и сами граждане К. привлекались к воен. службе (напр., флот комплектовался из граждан). На высшие посты в гос-ве избирались граждане с учётом имущественного ценза, что резко сокращало число лиц, реально допущенных к власти.
Ядром Карфагенской державы был К. с территорией, непосредственно ему подчинённой, и выведенные им колонии. К. подчинялись и колонии, ранее выведенные Тиром, хотя некоторые из них официально считались равноправными с К. Финикийские колонии (Утика, Гиппон, Лептис-Магна, Лептис-Минор и др.), входившие в состав Карфагенской державы, имели близкую к К. социальную и политич. структуру и, видимо, пользовались внутр. автономией. Они должны были выплачивать карфагенским властям налог-пошлину со своей торговли. Следующей категорией подчинённых К. территорий были «подданные». По большей части в их внутр. жизнь К. не вмешивался, сохраняя их социально-политич. структуру и ограничиваясь взятием заложников. Но иногда карфагеняне устанавливали «прямое» управление через своих представителей, насильственно привлекая жителей этих территорий к воен. службе и облагая тяжёлыми налогами. Усиливался произвол карфагенских чиновников. Др. категория – «союзники». Они были лишены внешнеполитич. инициативы и должны были поставлять контингенты в карфагенскую армию. На них накладывалась подать (хотя, вероятно, меньшая, чем налог на подданных), их верность также обеспечивалась взятием заложников. Попытки «союзников» уклониться от выполнения своих обязанностей воспринимались как мятеж. Существование такой структуры Карфагенской державы было выгодным не только правящей верхушке, но и широким слоям граждан К. В колонии и др. подчинённые города и территории выезжали мн. граждане и как поселенцы, и как чиновники, что давало им возможность резко улучшить своё материальное положение. Из морского и торгового преобладания извлекали выгоды широкие слои карфагенских ремесленников и особенно торговцев.
Карфагенская держава возникла в результате ожесточённой борьбы карфагенян как с местным населением (ливийцами, нумидийцами и др.), так и со своими соперниками – греками (особенно в Сицилии). Войны с сицилийскими греками шли с переменным успехом. Граница между карфагенской и греч. частями острова передвигалась то в одну, то в др. сторону, но в целом разделение Сицилии на две части оставалось неизменным.
В 264 до н. э. началась первая война с гл. соперником К. в Зап. Средиземноморье – Римом (см. Пунические войны; поскольку римляне называли карфагенян пунами, войны получили назв. пунических). В результате 1-й Пунической войны (264–241) К. потерял Сицилию. Это привело к социальному и политич. кризису, восстанию наёмников, к которым примкнули рабы, ливийцы и нумидийцы. Восстание распространилось на Сардинию и Испанию. Лишь огромными усилиями, применяя хитроумную дипломатию и невероятную жестокость, вставший во главе армии Гамилькар Барка сумел разгромить врагов. Сардинию К. вынужден был уступить Риму. Произошёл раскол в среде правящей олигархии. Баркиды (члены семьи Гамилькара Барки) и их сторонники выступали за подготовку новой войны с Римом, за восстановление доминирующего положения К. в Зап. Средиземноморье. Их интересы совпадали с интересами широких слоёв граждан, тоже заинтересованных в реванше. На этой основе возник союз между Баркидами и демократич. «партией» (во главе с Гасдрубалом).
Гамилькар и его преемники восстановили и расширили карфагенские владения в Испании. Возглавивший армию сын Гамилькара Ганнибал напал на г. Сагунт, находившийся в союзе с Римом. Это нападение было явной провокацией, рассчитанной на ответ со стороны Рима. Началась 2-я Пуническая война (218–201), которая, несмотря на блестящий переход Ганнибала через Пиренеи и Альпы и победы в ряде сражений в Италии, включая Канны (216), завершилась разгромом карфагенской армии. По условиям договора карфагеняне должны были выплатить огромную контрибуцию, выдать весь воен. флот, отказаться от всех внеафриканских владений, а в самой Африке признать независимость Нумидии. К. фактически превратился в протекторат Рима.
Карфагенские владения были сведены к сравнительно небольшой городской округе. У властей пропала возможность поддерживать благополучие граждан за счёт подчинённых народов и территорий, что привело к новому социальному и политич. кризису. В 195 избранный суффетом Ганнибал провёл политич. реформу, которая ограничила власть олигархии и открыла путь к власти, с одной стороны, широким слоям гражд. населения, а с другой – демагогам, которые могли воспользоваться движением этих слоёв.
Дальнейшее развитие К. было прервано 3-й Пунической войной (149–146). В 146 после трёхлетней осады рим. солдаты ворвались в город. На его улицах развернулись ожесточённые бои. Последний оплот защитников – храм Эшмуна – подожгли сами осаждённые, предпочтя смерть рабству. Б. ч. карфагенян погибла, 500 тыс. оставшихся в живых были превращены в рабов. К. был разрушен до основания, и это место было вспахано и засеяно солью в знак вечного проклятия. Часть карфагенской территории передана нумидийцам, другая – превращена в рим. провинцию Африка.
При Юлии Цезаре (44 до н. э.) и Августе (29 до н. э.) на месте древнего К. была основана рим. колония Colonia Iulia Carthago, превратившаяся в крупный средиземноморский город и порт (особенно интенсивно строительство велось при рим. императорах Адриане, Антонине Пие и Септимии Севере). В 439 н. э. разрушен вандалами, в 533–698 находился в составе Византии. В 698 завоёван арабами.
Автор статьи: Ю. Б. Циркин.
Искусство. Письм. источники, а также археологич. раскопки, начатые в 19 в., позволяют в общих чертах восстановить расположение пунич. города К. Он был окружён рвом и двумя мощными стенами с башнями. Состоял из трёх частей: расположенного на холмах «Верхнего города» (цитадели Бирса с храмом бога Эшмуна) – политич. и религ. центра; «Нижнего города», расположенного вблизи гаваней; сельского предместья Мегара. Сохранились руины целого квартала, остатки 2 гаваней и, возможно, набережной. Раскопки некрополей вскрыли ряд погребений 7–2 вв. до н. э., многие из которых имели богатый инвентарь – худож. предметы из бронзы, ювелирные изделия, глиняные светильники, сосуды, статуэтки, маски. Встречаются импортные предметы – егип. амулеты, коринфские вазы и др. Интерес представляют саркофаги со скульптурным изображением человека, созданные под сильным влиянием егип. и греч. иск-ва; ряд предметов свидетельствует также о связях с древней Италией, гл. обр. с Этрурией. К памятникам местного иск-ва относятся многочисл. стелы из известняка, реже из мрамора, посвящённые финикийским богам Танит и Ваалу-Амону. В круг произведений пунич. иск-ва входят также памятники др. городов Карфагенской державы – Дугги, Утики и др.
Иск-во К. рим. периода во многом близко иск-ву др. сев.-афр. центров: Волюбилиса и Тингиса (ныне Танжер) в совр. Марокко, Цезареи (ныне Шершель) в совр. Алжире и др. Для архитектуры 2–3 вв. н. э. характерно стремление к роскоши и грандиозности. В городе была создана прямоугольная сеть улиц; на холме Бирса построен Капитолий, который окружали мощные подпорные стены с террасами, соединёнными лестницами и украшенными статуями; на месте храма бога Эшнума был возведён храм Эскулапа. В самом городе построены театр и одеон, на окраине – цирк (ок. 60 тыс. зрителей) и амфитеатр, который, по свидетельству арабских писателей, имел 5 ярусов с аркадами, украшенными скульптурными изображениями животных, кораблей и др. В 131–161 были построены термы, включавшие огромный центр. зал, залы для отдыха на нижнем этаже и банные помещения на верхнем. Внутри термы были украшены мозаиками, мраморными облицовками и статуями. В архитектуре частных домов заметно стремление приспособить эллинистически-римский перистильный дом к афр. климату. Дома обычно имели бассейны и небольшие святилища, часто украшались фресками и мозаиками. Получила распространение декоративная и надгробная скульптура.
Дополнительная литература:
Audollent A. Carthage romaine. P., 1901;
Lézine A. Carthage. Utique: Etudes d’architecture et d’urbanisme. P., 1968;
Cintas P. Manuel d’archéologie punique. P., 1970–1976. Vol. 1–2;
Benichou-Safar H. Les tombes puniques de Carthage. P., 1982;
Lancel S.Carthage. P., 1992.
Автор раздела: Н. М. Лосева.
Иллюстрации:
Карфаген. Гротескная маска. 7–6 вв. до н. э. Национальный музей Бардо (г. Тунис);
Карфаген. Шлем. Кон. 3 в. до н. э. Британский музей (Лондон);
Карфаген. Руины пунического квартала.