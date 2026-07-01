КАРЕВ АЛЕКСЕЙ ЕРЕМЕЕВИЧ

Российский и советский живописец, педагог, ставший одной из ключевых фигур в создании так называемой ленинградской пейзажной школы.

Биография и творчество

Родился весной 1879 года под Саратовом. Образование его началось в самом городе. В 1895 году он проходил обучение в иконописной мастерской, в следующем году - в мастерской художника Ф.М. Корнеева, затем в Боголюбовском рисовальном и далее в Пензенском художественном училищах. В последнем его преподавателем был Константин Аполлонович Савицкий - художник, профессор и академик. В 1901-1902 годах Алексей обучался в частной художественной школе в Киеве. Так он приобрел весьма разнообразный образовательный опыт.

С 1907 года начал принимать активное участие в художественных выставках. Его жанровые предпочтения - пейзажи и натюрморты. Говоря о работах мастера, следует упомянуть, что на них изображались в основном виды Петрограда. Карев внес немалый вклад в складывание школы ленинградских пейзажистов. Для нее были характерны обобщенные цветовые решения и декоративность композиции. Участвовал живописец и в выставках, проводимых творческими сообществами - “Мир искусства” , “Золотое руно”, “Четыре искусства”, Ленинградский Союз советских художников.

Помимо участия в экспозициях, Карев не оставался в стороне от проведения массовых мероприятий в революционные праздники, которые отмечались в те переломные годы широко и ярко. Так, он занимался художественным оформлением соответствующих мероприятий как в Петрограде, так и в Саратове.

После событий Октябрьской революции занялся преподавательской деятельностью. Вникал в проблемы организации художественного образования. Трудился в качестве комиссара художественного института имени И.Е. Репина , а также в Отделе ИЗО Наркомпроса. Был педагогом в саратовских свободных художественных мастерских, в училище технического рисования в Петрограде, в средней художественной школе уже в Ленинграде.

Великая Отечественная война застала Карева в северной столице. Скончался художник от голода зимой 1942 года. Похоронили его в братской могиле на “Острове Декабристов” - так называемом “блокадном кладбище”.