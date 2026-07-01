КАРЕТНИКОВЫ

КАРЕТНИКОВЫ - российский ку­пе­че­ский род.

Ос­но­ва­тель ро­да - Пётр Се­мё­но­вич (1718-1774 годы), московский ку­пец, не позд­нее 1760 года по­се­лил­ся близТей­ко­во, где че­рез не­ко­то­рое вре­мя ос­но­вал на­бив­ную ма­ну­фак­ту­ру (впер­вые упо­мя­ну­та в 1787 году), ко­то­рую унас­ле­до­вал его сын Иван Пет­ро­вич(1738-1806 годы), московский ку­пец 2-й гиль­дии; он при­об­рёл несколько зе­мель­ных уча­ст­ков с кре­по­ст­ны­ми кре­сть­я­на­ми , в 1802 году со­ору­дил пер­вые ка­мен­ные це­ха ма­ну­фак­ту­ры. Его сын Иван Ива­нович (1764-1810 годы) на­чал ак­тив­но ис­поль­зо­вать для на­бив­ки тка­ни из Бу­хар­ско­го эми­ра­та и Хи­вин­ско­го хан­ст­ва; бу­ду­чи спо­соб­ным ко­ло­ри­стом, при­ме­нил на пред­при­ятии пун­цо­вое кра­ше­ние. Сит­цы Каретниковых поль­зо­ва­лись боль­шим ус­пе­хом на харь­ков­ских яр­мар­ках, про­да­ва­лись так­же в Таш­кен­те, Орен­бур­ге и Пе­тро­пав­лов­ске (Ом­ской губернии). Сын И.И. Ка­рет­ни­ко­ва Сте­пан Ива­но­вич [21.03(01.04).1787-13(25).03.1852 годов], плёс­ский ку­пец 2-й гиль­дии, по­томственный почетный гра­ж­да­нин (с 1835 года), зна­чи­тель­но рас­ши­рил се­мей­ное пред­при­ятие. В 1850-1858 гогдах Каретниковы вы­строи­ли бу­ма­гоп­ря­диль­ную и ткац­кую фаб­ри­ки. Раз­ви­тию тор­гов­ли и про­из­вод­ст­ва спо­соб­ст­во­вал брак С.И. Ка­рет­ни­ко­ва с до­че­рью рос­тов­ско­го куп­ца 1-й гиль­дии Д.А. Хлеб­ни­ко­ва Алек­сан­д­рой Дмит­ри­ев­ной [17(29).03.1810-11(23). 09.1871 годов], ко­то­рая при­влек­ла к уча­стию в тор­го­вых де­лах Каретниковых сво­его двою­род­но­го бра­та М.А. Хлеб­ни­ко­ва. В 1853 году А.Д. Ка­рет­ни­ко­ва и её сын Ва­си­лий Сте­пано­вич [26.01(07.02).1829-22.11(04.12).1880 годов], по­томственный почетный гра­ж­да­нин, ку­пец 1-й гиль­дии, ма­ну­фак­тур-со­вет­ник (1864 год), ос­но­ва­ли тор­го­вый дом «А. Ка­рет­ни­ко­ва с сы­ном». В.С. Ка­рет­ни­ков од­ним из пер­вых в Ива­но­во-Воз­не­сен­ском промышленном ре­гио­не соз­дал при сит­це­пе­чат­ной фаб­ри­ке хи­ми­ко-ана­ли­тическую ла­бо­ра­то­рию, в ко­то­рой лич­но про­во­дил опы­ты и ис­сле­дова­ния. В 1860 году, по­сле смер­ти сво­его тес­тя - шуй­ско­го куп­ца 1-й гиль­дии И.Ф. По­по­ва, В.С. Ка­рет­ни­ков про­дал унас­ле­до­ван­ную его же­ной фаб­ри­ку в городе Шуя и вло­жил по­лу­чен­ные сред­ст­ва в се­мей­ное де­ло; в 1877 году соз­дал Товарищество ма­ну­фак­тур «А. Ка­рет­ни­ко­ва с сы­ном», основная часть па­ёв ко­то­ро­го при­над­ле­жа­ла Каретниковым (в 1918 году Товарищество на­цио­на­ли­зи­ро­ва­но, ны­не ОАО «Тей­ко­во ХБК»).

По­сле смер­ти В.С. Ка­рет­ни­ко­ва се­мей­ное де­ло унас­ле­до­ва­ли его сы­но­вья, по­томственные почетные гра­ж­да­не, ива­но­во-воз­не­сен­ские куп­цы 1-й гиль­дии: Сте­пан Ва­силь­е­вич[13(25).01.1855-02(14).02.1895 годов], окон­чил юри­дический факультет Московского университета (1878 год); Иван Ва­силь­е­вич [12(24).05.1856-11(24).11.1906 годов], окон­чил от­де­ле­ние ес­тественных на­ук фи­зи­ко-ма­те­ма­тического факультета Московского университета (1879 год), по­пе­чи­тель Вла­ди­мир­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии (с 1879 года) и Ива­но­во-Воз­не­сен­ско­го низ­ше­го тех­нического училища (с 1879 года), ди­рек­тор (член) Шуй­ско­го уезд­но­го от­де­ле­ния Вла­ди­мир­ско­го по­пе­чи­тель­но­го комитета о тюрь­мах (с 1897 года). Бра­тья уде­ля­ли боль­шое вни­ма­ние про­дви­же­нию сво­их то­ва­ров на средне-ази­атском рын­ке, в 1900 году от­кры­ли тор­го­вые от­де­ле­ния фир­мы в Ко­кан­де и Се­ми­па­ла­тин­ске.

В XIX веке вы­со­кое ка­че­ст­во тка­ней Каретниковых бы­ло от­ме­че­но мно­го­численными на­гра­да­ми: боль­шой се­реб­ря­ной ме­да­лью на вы­став­ке российских ма­ну­фак­тур­ных из­де­лий в Мо­ск­ве («за весь­ма об­шир­ное про­из­вод­ст­во сит­цев проч­ных кра­сок и уме­рен­ные це­ны, за­ня­тие бо­лее 3 ты­сяч ра­бо­чих и при­ла­гае­мые о них по­пе­че­ния»; 1835 год); ма­лой зо­ло­той ме­да­лью на вы­став­ке росийских. ма­ну­фак­тур­ных из­де­лий в Санкт-Пе­тер­бур­ге («за весь­ма об­шир­ное про­из­вод­ст­во сит­цев, проч­ность кра­сок и уме­рен­ные це­ны»; 1849 год); зо­ло­ты­ми ме­да­ля­ми на промышленных вы­став­ках в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1861 год) и Мо­ск­ве (1862 год); ме­да­ля­ми на Все­мир­ных вы­став­ках: боль­шой брон­зо­вой в Ве­не (1873 год), боль­шой се­реб­ря­ной (1878 год) и зо­ло­той (1889 год) в Па­ри­же; зо­ло­той ме­да­лью на Сред­не­ази­ат­ской вы­став­ке в Мо­ск­ве (1891 год). В 1865 году Каретниковым да­ро­ва­но пра­во изо­бра­жать государственный герб на сво­их блан­ках, упа­ков­ке, рек­ла­ме и прочем. Тек­стиль­ное пред­при­ятие Товарищества бы­ло од­ним из круп­ней­ших в от­рас­ли. Товарищество вла­де­ло так­же лес­ны­ми угодь­я­ми и тор­фо­раз­ра­бот­ка­ми.

Каретниковы со­дер­жа­ли боль­ни­цу (с 1830-х годов), бо­га­дель­ню и народное училище (с 1880 года) в Тей­ко­во, бы­ли по­пе­чи­те­ля­ми ря­да зем­ских школ в Ков­ров­ском, Суз­даль­ском и Шуй­ском уез­дах Вла­ди­мир­ской губернии, а так­же Шуй­ско­го городского 4-класс­но­го учи­ли­ща.

Иллюстрация:

С.И. Ка­рет­ни­ков. Порт­рет ра­бо­ты П.А. Чер­ка­со­ва. 1863 год.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)