КАРЕТНИКОВЫ
КАРЕТНИКОВЫ - российский купеческий род.
Основатель рода - Пётр Семёнович (1718-1774 годы), московский купец, не позднее 1760 года поселился близТейково, где через некоторое время основал набивную мануфактуру (впервые упомянута в 1787 году), которую унаследовал его сын Иван Петрович(1738-1806 годы), московский купец 2-й гильдии; он приобрёл несколько земельных участков с крепостными крестьянами, в 1802 году соорудил первые каменные цеха мануфактуры. Его сын Иван Иванович (1764-1810 годы) начал активно использовать для набивки ткани из Бухарского эмирата и Хивинского ханства; будучи способным колористом, применил на предприятии пунцовое крашение. Ситцы Каретниковых пользовались большим успехом на харьковских ярмарках, продавались также в Ташкенте, Оренбурге и Петропавловске (Омской губернии). Сын И.И. Каретникова Степан Иванович [21.03(01.04).1787-13(25).03.1852 годов], плёсский купец 2-й гильдии, потомственный почетный гражданин (с 1835 года), значительно расширил семейное предприятие. В 1850-1858 гогдах Каретниковы выстроили бумагопрядильную и ткацкую фабрики. Развитию торговли и производства способствовал брак С.И. Каретникова с дочерью ростовского купца 1-й гильдии Д.А. Хлебникова Александрой Дмитриевной [17(29).03.1810-11(23). 09.1871 годов], которая привлекла к участию в торговых делах Каретниковых своего двоюродного брата М.А. Хлебникова. В 1853 году А.Д. Каретникова и её сын Василий Степанович [26.01(07.02).1829-22.11(04.12).1880 годов], потомственный почетный гражданин, купец 1-й гильдии, мануфактур-советник (1864 год), основали торговый дом «А. Каретникова с сыном». В.С. Каретников одним из первых в Иваново-Вознесенском промышленном регионе создал при ситцепечатной фабрике химико-аналитическую лабораторию, в которой лично проводил опыты и исследования. В 1860 году, после смерти своего тестя - шуйского купца 1-й гильдии И.Ф. Попова, В.С. Каретников продал унаследованную его женой фабрику в городе Шуя и вложил полученные средства в семейное дело; в 1877 году создал Товарищество мануфактур «А. Каретникова с сыном», основная часть паёв которого принадлежала Каретниковым (в 1918 году Товарищество национализировано, ныне ОАО «Тейково ХБК»).
После смерти В.С. Каретникова семейное дело унаследовали его сыновья, потомственные почетные граждане, иваново-вознесенские купцы 1-й гильдии: Степан Васильевич[13(25).01.1855-02(14).02.1895 годов], окончил юридический факультет Московского университета (1878 год); Иван Васильевич [12(24).05.1856-11(24).11.1906 годов], окончил отделение естественных наук физико-математического факультета Московского университета (1879 год), попечитель Владимирской духовной семинарии (с 1879 года) и Иваново-Вознесенского низшего технического училища (с 1879 года), директор (член) Шуйского уездного отделения Владимирского попечительного комитета о тюрьмах (с 1897 года). Братья уделяли большое внимание продвижению своих товаров на средне-азиатском рынке, в 1900 году открыли торговые отделения фирмы в Коканде и Семипалатинске.
В XIX веке высокое качество тканей Каретниковых было отмечено многочисленными наградами: большой серебряной медалью на выставке российских мануфактурных изделий в Москве («за весьма обширное производство ситцев прочных красок и умеренные цены, занятие более 3 тысяч рабочих и прилагаемые о них попечения»; 1835 год); малой золотой медалью на выставке росийских. мануфактурных изделий в Санкт-Петербурге («за весьма обширное производство ситцев, прочность красок и умеренные цены»; 1849 год); золотыми медалями на промышленных выставках в Санкт-Петербурге (1861 год) и Москве (1862 год); медалями на Всемирных выставках: большой бронзовой в Вене (1873 год), большой серебряной (1878 год) и золотой (1889 год) в Париже; золотой медалью на Среднеазиатской выставке в Москве (1891 год). В 1865 году Каретниковым даровано право изображать государственный герб на своих бланках, упаковке, рекламе и прочем. Текстильное предприятие Товарищества было одним из крупнейших в отрасли. Товарищество владело также лесными угодьями и торфоразработками.
Каретниковы содержали больницу (с 1830-х годов), богадельню и народное училище (с 1880 года) в Тейково, были попечителями ряда земских школ в Ковровском, Суздальском и Шуйском уездах Владимирской губернии, а также Шуйского городского 4-классного училища.
Иллюстрация:
С.И. Каретников. Портрет работы П.А. Черкасова. 1863 год.