КАРЕТНИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
КАРЕТНИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский композитор, заслуженный деятель искусств РФ (1993 год).
Его отец был приёмным сыном певицы М.А. Дейша-Сионицкой. В 1953 году окончил Московскую консерваторию по классу В.Я. Шебалина. Один из крупнейших представителей отечественного музыкального авангардизма 2-й половины XX века. С начала 1960-х годов сочинял в технике додекафонии. После балетов «Ванина Ванини» (по Стендалю, поставлен в 1962 году, московский Большой театр) и «Геологи» (поставлен в 1964 году, там же) почти все крупные произведения были поставлены или исполнены за рубежом: балет «Крошка Цахес» (по Э.Т.А. Гофману, 1970 год, «Опернхаус», Ганновер), 4-я симфония (исполнена в 1968 году в Праге), опера «Тиль Уленшпигель» (либретто К. и П.С. Лунгина по Ш. де Костеру, премьера на немецком языке - 1993 год, Билефельд, на русусском языке - 1999 год, Нант), Мистерия апостола Павла (посвящена отцу Александру Меню; либретто К. и С.Л. Лунгина, концертное исполнение - 1995 год, Ганновер). В России звучала музыка Каретникова к драматическим спектаклям (всего около 40, в том числе «Десять дней, которые потрясли мир», Московский театр на Таганке, 1965 год; «Заговор Фиеско в Генуе», Малый театр, 1977 год; «Король Лир», там же, 1979 год) и фильмам (всего около 80, в том числе «Бег», «Легенда о Тиле», «Голос»). Среди наиболее значительных произведений других жанров - 8 духовных песнопений памяти Б. Пастернака (1969-1989 годы) и 6 духовных песнопений (1992 год) для мужского хора; Концерт для духовых (1965 год), Концерт для струнных (1992 год), струнный квартет (1963 год), фортепианный квинтет (1990).
Сочинения:
Темы с вариациями. М., 1990;
Готовность к бытию. М., 1994.