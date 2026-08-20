КАРЕТНИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

КАРЕТНИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский ком­по­зи­тор, заслуженный де­ятель ис­кусств РФ (1993 год).

Его отец был при­ём­ным сы­ном пе­ви­цы М.А. Дей­ша-Сио­ниц­кой . В 1953 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су В.Я. Ше­ба­ли­на. Один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей отечественного музыкального аван­гар­диз­ма 2-й половины XX века. С начала 1960-х годов со­чи­нял в тех­ни­ке до­де­ка­фо­нии. По­сле ба­ле­тов «Ва­ни­на Ва­ни­ни» (по Стен­да­лю, поставлен в 1962 году, московский Боль­шой те­атр) и «Гео­ло­ги» (поставлен в 1964 году, там же) поч­ти все круп­ные про­из­ве­де­ния бы­ли по­став­ле­ны или ис­пол­не­ны за ру­бе­жом: ба­лет «Крош­ка Ца­хес» (по Э.Т.А. Гоф­ма­ну, 1970 год, «Оперн­ха­ус», Ган­но­вер), 4-я сим­фо­ния (ис­пол­не­на в 1968 году в Пра­ге), опе­ра «Тиль Улен­шпи­гель» (либретто К. и П.С. Лун­ги­на по Ш. де Кос­те­ру, пре­мье­ра на немецком языке - 1993 год, Би­ле­фельд, на русусском языке - 1999 год, Нант), Мис­те­рия апо­сто­ла Пав­ла (по­свя­ще­на от­цу Алек­сан­д­ру Ме­ню; либретто К. и С.Л. Лун­ги­на, кон­церт­ное ис­пол­не­ние - 1995 год, Ган­но­вер). В Рос­сии зву­ча­ла му­зы­ка Каретникова к дра­ма­тическим спек­так­лям (все­го около 40, в том числе «Де­сять дней, ко­то­рые по­тряс­ли мир», Московский те­атр на Та­ган­ке, 1965 год; «За­го­вор Фие­ско в Ге­нуе», Ма­лый те­атр , 1977 год; «Ко­роль Лир», там же, 1979 год) и филь­мам (все­го около 80, в том числе «Бег», «Ле­ген­да о Ти­ле», «Го­лос»). Сре­ди наи­бо­лее зна­чительных про­из­ве­де­ний других жан­ров - 8 ду­хов­ных пес­но­пе­ний па­мя­ти Б. Пас­тер­на­ка (1969-1989 годы) и 6 ду­хов­ных пес­но­пе­ний (1992 год) для муж­ско­го хо­ра; Кон­церт для ду­хо­вых (1965 год), Кон­церт для струн­ных (1992 год), струн­ный квар­тет (1963 год), фортепианный квин­тет (1990).

Сочинения:

Те­мы с ва­риа­ция­ми. М., 1990;

Го­тов­ность к бы­тию. М., 1994.