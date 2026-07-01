КАРЕНСКИЕ ЯЗЫКИ
КАРЕНСКИЕ ЯЗЫКИ - ветвь тибето-бирманских языков.
Распространены в Мьянме (преимущественно в юго-восточных областях) и прилегающих районах Таиланда; смотрите также Карены. Общее число говорящих на каренском языке от 5 до 7 миллионов человек (2008 год, оценка).
Существует точка зрения, согласно которой каренский язык образуют отдельную ветвь сино-тибетских языков. Так, П.К. Бенедикт (США) предполагал существование тибето-каренского генетического единства, разделяющегося на тибето-бирманские языки и каренский язык. Большинство исследователей - Г. Льюс (Великобритания), Д.Б. Солнит, Дж. Матисофф (США), Г. Тергуд (Дания) - относят каренский язык к тибето-бирманским языкам.
В составе каренского языка выделяются 2 основных группы - юго-восточная и северная. Юго-востную группу составляют общности сго-пво и бве-кая. В сго входят восточный и западный сго, паку и другие; в пво - восточный и западный пво, моупва и другие. В общность бве-кая входят также падаун (каян) и примыкающие к ним гекхо, йинбо и другие, к кая (ранее известному как каренни, то еесть язык красных каренов) примыкают бре, маны-мано и другие. Северную группу образует язык пао (таунду) с его диалектами.
Каренский язык - слоговые и тональные. Число тонов от шести (пао, вост. сго) до трёх (бве). Тоны различаются регистром (высокие/средние/низкие) и завершением (смычно-гортанные/несмычно-гортанные). Закрытые слоги есть в пао (на -р, -t, -k, -m, -n, -ŋ), в пво (на -ŋ). В остальных каренских языках (из известных) все слоги открытые. Типичны сложные инициали – рr, рl, в сго также рʁ и др. Медиали – i̯ и u̯. Для большинства каренских языков характерны 9 гласных-централей: ɛ, е, i, а, ɤ, ш, ɔ, о, u. Среди инициалей представлены межзубная ṭ, увулярные, придыхательные; звонкие - часто только b и d. В бве отмечены преглоттализованные.
Морфология относительно бедна. Множественное число существительных передаётся постпозитивными служебными показателями, их употребление нерегулярно. Личные местоимения изменяются в зависимости от числа, лица и синтаксической функции, например в восточном сго для 1-го лица единственного числа: jέ - слово-тема, ja̅ - дополнение, jə - подлежащее/определение; для множественного числа - pəwέ, рʁa̅ , pə соответственно. Числительные при употреблении с существительными сопровождаются счётными словами-классификаторами (порядок: «существительное + числительное + классификатор»). Вместо порядковых числительных используется повторение классификатора с введением числительного «один», например в восточном сго lu̯ì ‘4’ - lu̯ì kh́á 4 раза’ - lu̯ìkh́á təkh́á 4-й раз’. Глагол имеет категории: времени (настоящее-прошедшее и будущее время), которое выражается агглютинативными префиксами (смотрите Агглютинация в языке); отрицания, которое передаётся префиксами, конфиксами (смотрите Аффикс) или постпозитивными служебными словами (пво); императива и прохибитива, выражающиеся постпозитивными служебными словами, которые могут отделяться от глагола дополнениями и обстоятельствами. Неличные формы глагола, образуемые удвоением, префиксами, постпозитивными служебными словами, используются атрибутивно, в связочных конструкциях, как второстепенные сказуемые. Особые служебные слова употребляются для повышения и понижения валентности глаголов, превращения переходных глаголов в непереходные и наоборот (без изменения их лексического значения), например в восточном сго tέ ‘говорить’ (переходной глагол) - tέtа̀ ‘разговаривать’ (непереходной глагол).
Оcновной порядок слов в предложении «подлежащее + сказуемое + дополнение». Зависимые слова следуют за главными. Показателей подлежащего и дополнений, как правило, нет (в отличие от бирманского языка), на синтаксическую функцию указывает позиция. Косвенное дополнение располагается ближе к глаголу-сказуемому, прямое - дальше. В качестве предлога наиболее употребительно служебное слово ĺɤ (в сго и пво) - ló (в бве), передающее значения орудийности, места, исходности и др. Имеются послелоги. Употребление подлежащего обязательно. Местоименные подлежащие - глагольные проклитики (смотрите Клитика). Именные члены предложения обычно употребляются с разного рода детерминативами, часто местоименно-проклитического характера. Притяжательное определение-существительное предшествует определяемому, которое сопровождается местоименной проклитикой (конструкция напоминает изафетную; смотрите Изафет); среднее в восточном cго ćó рhó əlìʔ ‘книга ученика’ (буквально - ‘ученик, его книга’). В конце повествовательных и вопросительных предложений употребляются частицы, указывающие на коммуникативный тип. Развита система сложных предложений. В сложноподчинённых придаточные предложения вводятся служебными словами. Словообразованиепредставлено словосложением и лексикализацией синтаксических конструкций.
Письменности для каренского языка разработаны в XIX веке (для восточного пво - в середине XX века). Слоговой письменностью (на основе бирманской) пользуются сго и западный пво, пао, восточный пво - с элементами монской письменности. Для некоторых каренских языков существует письменность на основе латиницы (геба, гекхо). Издаются книги (преимущественно религиозного содержания), журналы, школьные учебники. В Национальной области Кайин восточный пво используется как официальный язык в учреждениях, а также в качестве языка обучения в начальной школе. Бирманское национальное радиовещание ведёт передачи на сго, пво и кая.
Словари:
Co Ко Ту, Уэйд Дж. Словарь каренского языка. Тавой, 1847-1850. Т. 1-4 (на языке восточного сго);
Wade J., Вinnеу J. Р. The Anglo-Karen dictionary. Rangoon, 1954;
Wade J.Thesaurus of Karen knowledge. Rangoon, 1963. Vol. 1;
Henderson E. J. A. Bwe Karen dictionary. With texts and English-Karen word list. L., 1997. Vol. 1–2.