КАРЕНСКИЕ ЯЗЫКИ

КАРЕНСКИЕ ЯЗЫКИ - ветвь ти­бе­то-бир­ман­ских язы­ков.

Рас­про­стра­не­ны в Мьян­ме (преимущественно в юго-восточных об­ла­стях) и при­ле­гаю­щих рай­онах Таи­лан­да; смотрите так­же Ка­ре­ны . Об­щее чис­ло го­во­ря­щих на каренском языке от 5 до 7 миллионов человек (2008 год, оцен­ка).

Су­щест­ву­ет точ­ка зре­ния, со­глас­но ко­то­рой каренский язык об­ра­зу­ют отдельную ветвь си­но-ти­бет­ских язы­ков. Так, П.К. Бе­не­дикт (США) пред­по­ла­гал су­щест­во­ва­ние ти­бе­то-ка­рен­ско­го ге­не­тического един­ст­ва, раз­де­ляю­ще­го­ся на ти­бе­то-бир­ман­ские язы­ки и каренский язык. Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей - Г. Льюс (Ве­ли­ко­бри­та­ния), Д.Б. Сол­нит, Дж. Ма­ти­софф (США), Г. Тер­гуд (Да­ния) - от­но­сят каренский язык к ти­бе­то-бирманским язы­кам.

В со­ста­ве каренского языка вы­де­ля­ют­ся 2 основных груп­пы - юго-во­сточ­ная и се­вер­ная. Юго-востную груп­пу со­став­ля­ют общ­но­сти сго-пво и бве-кая. В сго вхо­дят восточный и западный сго, па­ку и другие; в пво - восточный и западный пво, мо­уп­ва и другие. В общ­ность бве-кая вхо­дят так­же па­да­ун (ка­ян) и при­мы­каю­щие к ним гек­хо, йин­бо и другие, к кая (ра­нее из­вест­но­му как ка­рен­ни, то еесть язык крас­ных ка­ре­нов) при­мы­ка­ют бре, ма­ны-ма­но и другие. Северную груп­пу об­ра­зу­ет язык пао (та­ун­ду) с его диа­лек­та­ми .

Каренский язык - сло­го­вые и то­наль­ные. Чис­ло тонов от шес­ти (пао, вост. сго) до трёх (бве). То­ны раз­ли­ча­ют­ся ре­ги­ст­ром (вы­со­кие/сред­ние/низ­кие) и за­вер­ше­ни­ем (смыч­но-гор­тан­ные/не­смыч­но-гор­тан­ные). За­кры­тые сло­ги есть в пао (на -р, -t, -k, -m, -n, -ŋ), в пво (на -ŋ). В ос­таль­ных каренских языках (из из­вест­ных) все сло­ги от­кры­тые. Ти­пич­ны слож­ные ини­циа­ли – рr, рl, в сго так­же рʁ и др. Ме­диа­ли – i̯ и u̯. Для боль­шин­ст­ва каренских языков ха­рак­тер­ны 9 глас­ных-цен­тра­лей: ɛ, е, i, а, ɤ, ш, ɔ, о, u. Сре­ди ини­циа­лей пред­став­ле­ны меж­зуб­ная ṭ, уву­ляр­ные, при­ды­ха­тель­ные; звон­кие - час­то толь­ко b и d. В бве от­ме­че­ны пре­глот­та­ли­зо­ван­ные.

Мор­фо­ло­гия от­но­си­тель­но бед­на. Множественное число су­ще­ст­ви­тель­ных пе­ре­да­ёт­ся пост­по­зи­тив­ны­ми слу­жеб­ны­ми по­ка­за­те­ля­ми, их упот­реб­ле­ние не­ре­гу­ляр­но. Лич­ные ме­сто­име­ния из­ме­ня­ют­ся в за­ви­си­мо­сти от чис­ла, ли­ца и син­так­сической функ­ции, например в восточном сго для 1-го ли­ца единственного числа: jέ - сло­во-те­ма, ja̅ - до­пол­не­ние, jə - под­ле­жа­щее/оп­ре­де­ле­ние; для множественного числа - pəwέ, рʁa̅ , pə со­от­вет­ст­вен­но. Чис­ли­тель­ные при упот­реб­ле­нии с су­ще­ст­ви­тель­ны­ми со­про­во­ж­да­ют­ся счёт­ны­ми сло­ва­ми-клас­си­фи­ка­то­ра­ми (по­ря­док: «су­ще­ст­ви­тель­ное + чис­ли­тель­ное + клас­си­фи­ка­тор»). Вме­сто по­ряд­ко­вых чис­ли­тель­ных ис­поль­зу­ет­ся по­вто­ре­ние клас­си­фи­ка­то­ра с вве­де­ни­ем чис­ли­тель­но­го «один», например в восточном сго lu̯ì ‘4’ - lu̯ì kh́á 4 раза’ - lu̯ìkh́á təkh́á 4-й раз’. Гла­гол име­ет ка­те­го­рии: вре­ме­ни (на­стоя­щее-про­шед­шее и бу­ду­щее вре­мя), ко­то­рое вы­ра­жа­ет­ся агг­лю­ти­на­тив­ны­ми пре­фик­са­ми (смотрите Агг­лю­ти­на­ция в язы­ке); от­ри­ца­ния, ко­то­рое пе­ре­да­ёт­ся пре­фик­са­ми, кон­фик­са­ми (смотрите Аф­фикс) или пост­по­зи­тив­ны­ми слу­жеб­ны­ми сло­ва­ми (пво); им­пе­ра­ти­ва и про­хи­би­ти­ва, вы­ра­жаю­щие­ся пост­по­зи­тив­ны­ми слу­жеб­ны­ми сло­ва­ми, ко­то­рые мо­гут от­де­лять­ся от гла­го­ла до­пол­не­ния­ми и об­стоя­тель­ст­ва­ми. Не­лич­ные фор­мы гла­го­ла, об­ра­зуе­мые уд­вое­ни­ем, пре­фик­са­ми, пост­по­зи­тив­ны­ми слу­жеб­ны­ми сло­ва­ми, ис­поль­зу­ют­ся ат­ри­бу­тив­но, в свя­зоч­ных кон­ст­рук­ци­ях, как вто­ро­сте­пен­ные ска­зуе­мые. Осо­бые слу­жеб­ные сло­ва упот­реб­ля­ют­ся для по­вы­ше­ния и по­ни­же­ния ва­лент­но­сти гла­го­лов, пре­вра­ще­ния пе­ре­ход­ных гла­го­лов в не­пе­ре­ход­ные и на­обо­рот (без из­ме­не­ния их лек­сического зна­че­ния), например в восточном сго tέ ‘говорить’ (пе­реходной гла­гол) - tέtа̀ ‘разговаривать’ (не­пе­реходной гла­гол).

Оcновной по­ря­док слов в пред­ло­же­нии «под­ле­жа­щее + ска­зуе­мое + до­пол­не­ние». За­ви­си­мые сло­ва сле­ду­ют за глав­ны­ми. По­ка­за­те­лей под­ле­жа­ще­го и до­пол­не­ний, как пра­ви­ло, нет (в от­ли­чие от бир­ман­ско­го язы­ка), на син­так­сическую функ­цию ука­зы­ва­ет по­зи­ция. Кос­вен­ное до­пол­не­ние рас­по­ла­га­ет­ся бли­же к гла­го­лу-ска­зуе­мо­му, пря­мое - даль­ше. В ка­че­ст­ве пред­ло­га наи­бо­лее упот­ре­би­тель­но слу­жеб­ное сло­во ĺɤ (в сго и пво) - ló (в бве), пе­ре­даю­щее зна­че­ния ору­дий­но­сти, мес­та, ис­ход­но­сти и др. Име­ют­ся по­сле­ло­ги. Упот­реб­ле­ние под­ле­жа­ще­го обя­за­тель­но. Ме­сто­имен­ные под­ле­жа­щие - гла­голь­ные про­кли­ти­ки (смотрите Кли­ти­ка). Имен­ные чле­ны пред­ло­же­ния обыч­но упот­реб­ля­ют­ся с раз­но­го ро­да де­тер­ми­на­ти­ва­ми, час­то ме­сто­имен­но-про­кли­тического ха­рак­те­ра. При­тя­жательное оп­ре­де­ле­ние-су­ще­ст­ви­тель­ное пред­ше­ст­ву­ет оп­ре­де­ляе­мо­му, ко­то­рое со­про­во­ж­да­ет­ся ме­сто­имен­ной про­кли­ти­кой (кон­ст­рук­ция на­по­ми­на­ет иза­фет­ную; смотрите Иза­фет); среднее в восточном cго ćó рhó əlìʔ ‘книга ученика’ (буквально - ‘уче­ник, его кни­га’). В кон­це по­ве­ст­во­вательных и во­про­сительных пред­ло­же­ний упот­реб­ля­ют­ся час­ти­цы, ука­зы­ваю­щие на ком­му­ни­ка­тив­ный тип. Раз­ви­та сис­те­ма слож­ных пред­ло­же­ний. В слож­но­под­чи­нён­ных при­да­точ­ные пред­ло­же­ния вво­дят­ся слу­жеб­ны­ми сло­ва­ми. Сло­во­об­ра­зо­ва­ниепред­став­ле­но сло­во­сло­же­ни­ем и лек­си­ка­ли­за­ци­ей син­так­сических кон­ст­рук­ций.

Пись­мен­но­сти для каренского языка раз­ра­бо­та­ны в XIX веке (для восточного пво - в середине XX века). Сло­го­вой пись­мен­но­стью (на ос­но­ве бир­ман­ской) поль­зу­ют­ся сго и западный пво, пао, восточный пво - с эле­мен­та­ми мон­ской пись­мен­но­сти. Для не­ко­то­рых каренских языков су­ще­ст­ву­ет пись­мен­ность на ос­но­ве ла­ти­ни­цы (ге­ба, гек­хо). Из­да­ют­ся кни­ги (преимущественно ре­лигиозного со­дер­жа­ния), жур­на­лы, школь­ные учеб­ни­ки. В Национальной области Кай­ин восточный пво ис­поль­зу­ет­ся как официальный язык в уч­реж­де­ни­ях, а так­же в ка­чест­ве язы­ка обу­че­ния в на­чаль­ной шко­ле. Бирманское национальное ра­дио­ве­ща­ние ве­дёт пе­ре­да­чи на сго, пво и кая.

Сло­ва­ри:

Co Ко Ту, Уэйд Дж. Сло­варь ка­рен­ско­го язы­ка. Та­вой, 1847-1850. Т. 1-4 (на языке восточного сго);

Wade J., Вinnеу J. Р. The Anglo-Karen dictionary. Rangoon, 1954;

Wa­de J.Thesaurus of Karen knowledge. Ran­goon, 1963. Vol. 1;

Henderson E. J. A. Bwe Karen dictionary. With texts and English-Karen word list. L., 1997. Vol. 1–2.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)