КАРЕМ МОРИС
КАРЕМ МОРИС - бельгийский поэт.
Сын художника. Писал на французском языке. В 1918-1943 годах работал учителем. С 1937 года жил в Андерлехте. Поэзия Карема отличается ясностью стиля, оптимистическим отношением к бытию; её основные темы - любовь, красо́ты природы, простые радости жизни. Автор поэтических сборников «Особняк» («Hôtel bourgeois», 1926 год), «Мать» («Mère», 1935 год), «Магический фонарь» («Lanterne magique», 1947 год), «Голос тишины» («Voix du silence», 1951 год), «Синий дом» («Grange bleue», 1961 год), «В руках Божьих» («Dans la main de Dieu», издание 1979 года) и других; басен, стихов и рассказов для детей.
Сочинения:
Из современной бельгийской поэзии. М., 1965. С. 78-90;
Стихи для детей. М., 1967;
Песенка волынки. М., 1986;
Морской замок: сказки и сказочные истории. СПб., 1999;
Poèmes choisis. P., 2004.