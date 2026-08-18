КАРЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК
КАРЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК - язык карел.
Распространён в качестве языка бытового общения в Карелии, в Мурманской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях РФ (в основном в сёлах). Число говорящих около 53 тысяч человек (2002 год, перепись).
Карельский язык относится к прибалтийско-финской подгруппе финно-угорских языков. Делится на 3 диалекта: собственно карельский (северный и центральный части Карелии, Мурманская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области), ливвиковский (северо-восточное Приладожье) и людиковский (западное Прионежье). Диалекты разделяются на многочисленные говоры.
Фонология карельского языка значительно отдалилась от общей прибалтийско-финской: в вокализме большинство древних долгих гласных в 1-м слоге перешли в дифтонги; консонантизм пополнился звонкими согласными, произошёл переход свистящих в шипящие. Гармония гласных (смотрите Сингармонизм) сохранилась. Главное ударение в исконных словах падает на 1-й слог, второстепенное - на последующие нечётные слоги, кроме последнего.
В целом сохраняется агглютинативный морфологический тип (смотрите Агглютинация в языке), но важное значение приобретает флексия (смотрите Флективность): у существительных при склонении могут в разных падежах выступать разные основы [например, у существительного ‘вода’: vede-h (иллатив единственного числа), vie-n (генитив единственного числа), vet’-t’ä (партитив единственного числа), veźi-e (партитив множественного числа). Система склонения, как и в других прибалтийско-финских языках, насчитывает большое количество падежей. В целом в карельском языке их выделяют 15, хотя есть диалектические различия: в собственно карельском диалекте аллатив (внешнеместный падеж приближения) совпал по форме с адессивом (внешнеместным падежом нахождения на чём-либо); в ливвиковском и людиковском - аблатив (отдалительный падеж) с адессивом, а также элатив (падеж выхождения из чего-либо) с инессивом (падежом нахождения в чём-либо). Глагол имеет формы возвратного спряжения, не характерного для других прибалтийско-финских языков (кроме вепсского языка).
На карельском языке существует богатая устно-поэтическая традиция: это один из языков, на котором сложен эпос «Калевала». Древнейший письменный памятник на карельском языке - найденная в Новгороде берестяная грамота XIII века (с текстом заговора), записанная кириллическими буквами. От XIV века сохранились записи отдельных карельских слов. В XVI-XVII веках появились написанные кириллическими буквами переводы духовных стихов. Письменными памятниками принято считать записанные на кириллице переводы на собственно карельский диалект (на говоры тверских карел) Евангелий от Матфея и Марка (начало XIX века). В течение XIX века появились переводы на карельский язык ряда религиозных текстов. В 1931 году разработан алфавит на латинской графической основе для тверских карел. В 1937 году на основе кириллицы создана письменность для карел Карелии, издавались учебники, словари, газеты, переводная литература, однако в 1940 году, в связи с тем что государственным языком Карело-Финской ССР был объявлен финский, письменная традиция замерла; карельский язык прекратили преподавать в школе. С 1980-х годов начали предприниматься меры по разработке письменности на латинской графической основе (в двух вариантах - для собственно карельского и ливвиковского диалектов) и созданию литературного языка. Эти диалекты преподают в дошкольных учреждениях, школе, некоторых вузах. На них ведутся радио- и телепередачи, выходят периодические издания.
Словари:
Karjalan kielen sanakirja / Toim. Virtaranta P. a. o. Hels., 1968-1997. Osa 1-5;
Макаров Г.Н. Русско-карельский словарь. Петрозаводск, 1975.
Иллюстрации:
Алфавит для собственно карельского диалекта карельского языка.
Алфавит для ливвиковского диалекта карельского языка.