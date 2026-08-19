КАРEЛЬСКИЙ ФРОНТ
КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ - оперативно-стратегическое объединение советских войск в 1941-1944 годах на севере советско-германского фронта в Великой Отечественной войне.
Образован решением Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК) от 23.08.1941 года путём разделения Северного фронта на Ленинградский фронт и Карельский фронт. В состав Карельского фронта вошли 14-я и 7-я общевойсковые армии, отдельные соединения и части, сражавшиеся с первых дней войны в Заполярье и Карелии, от Баренцева моря до Ладожского озера. Фронту был оперативно подчинён Северный флот. 24.09.1941 года 7-я армия была переименована в 7-ю Отдельную армию и подчинена непосредственно Ставке ВГК. К середине 1942 года на базе Кандалакшской, Кемской, Масельской и Медвежьегорской оперативных групп войск были сформированы соответственно 19, 26 и 32-я общевойсковые армии, а к концу года на базе ВВС фронта - 7-я воздушная армия. В феврале 1944 года 7-я Отдельная армия, оборонявшаяся на реке Свирь, вновь включена в состав Карельского фронта. Из всех советских фронтов в годы Великой Отечественной войны Карельский фронт существовал самое продолжительное время (3,5 года) и действовал в самой широкой полосе (около 1,6 тысяч километров). Его войска вели боевые действия в особых физико-географических и климатических условиях, на театре, включавшем 2 неравные и непохожие зоны - Заполярье и Карелию. Боевые действия фронта условно делят на 3 основных периода. В 1-й период (июнь - декабрь 1941 года) войска Карельского фронта в упорных оборонительных боях остановили врага в Заполярье и Карелии. Только ценой больших потерь германским и финляндским войскам удалось продвинуться в Заполярье на 10-85 километров и в Карелии на 50-220 километров. В декабре 1941 года линия фронта стабилизировалась и оставалась почти неизменной до 21.06.1944 года. Во 2-й период (январь 1942 - июнь 1944 года) войска фронта в ходе оборонительных боёв и частных наступательных операций, проведённых в январе - мае 1942 года на медвежьегорском, кестеньгском и мурманском операционных направлениях, окончательно сорвали планы германского и финляндского командования на Севере, обескровили силы противника и создали условия для перехода в наступление. В 3-й период (июнь - ноябрь 1944 года) войска Карельского фронта провели во взаимодействии с войсками Ленинградского фронта, Балтийским флотом, Ладожской и Онежской военной флотилиями Выборгско-Петрозаводскую операцию 1944 года и во взаимодействии с Северным флотом - Петсамо-Киркенесскую операцию 1944 году, завершили освобождение Заполярья и Карелии, восстановили государственную границу с Норвегией и Финляндией. В ноябре 1944 года Карельский фронт был расформирован. Его войска вошли в состав других фронтов, а полевое управление было переброшено на Дальний Восток, где на его базе в 1945 году создано полевое управление Приморской группы советских войск на Дальнем Востоке, переименованной затем в Первый Дальневосточный фронт.
Командующие - генерал-лейтенант, с 28.04.1943 года генерал-полковник В.А. Фролов (сентябрь 1941 года - февраль 1944 года); генерал армии, с 26.10.1944 года Маршал Советского Союза К.А. Мерецков (февраль - ноябрь 1944 года).