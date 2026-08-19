КАРEЛЬСКИЙ ФРОНТ

КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ - опе­ра­тив­но-стра­те­гическое объ­е­ди­не­ние советских войск в 1941-1944 годах на се­ве­ре советско-германского фрон­та в Великой Отечественной вой­не .

Об­ра­зо­ван ре­ше­ни­ем Став­ки Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния (ВГК) от 23.08.1941 года пу­тём раз­де­ле­ния Се­вер­но­го фрон­та на Ле­нинградский фронт и Карельский фронт. В со­став Карельского фронта во­шли 14-я и 7-я об­ще­вой­ско­вые ар­мии, отдельные со­еди­не­ния и час­ти, сра­жав­шие­ся с пер­вых дней вой­ны в За­по­ля­рье и Ка­ре­лии, от Ба­рен­це­ва моря до Ла­дож­ско­го озера. Фрон­ту был опе­ра­тив­но под­чи­нён Се­вер­ный флот. 24.09.1941 года 7-я ар­мия бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в 7-ю Отдельную ар­мию и под­чи­не­на не­по­сред­ст­вен­но Став­ке ВГК. К середине 1942 года на ба­зе Кан­да­лакш­ской, Кем­ской, Ма­сель­ской и Мед­вежь­е­гор­ской опе­ра­тив­ных групп войск бы­ли сфор­миро­ва­ны со­от­вет­ст­вен­но 19, 26 и 32-я об­ще­вой­ско­вые ар­мии, а к кон­цу го­да на ба­зе ВВС фрон­та - 7-я воздушная ар­мия. В феврале 1944 года 7-я Отдельная ар­мия, обо­ро­няв­шая­ся на реке Свирь, вновь вклю­че­на в со­став Карельского фронта. Из всех советских фрон­тов в го­ды Великой Отечественной вой­ны Карельский фронт су­ще­ст­во­вал са­мое про­дол­жительное вре­мя (3,5 го­да) и дей­ст­во­вал в са­мой ши­ро­кой по­ло­се (около 1,6 тысяч километров). Его вой­ска ве­ли бое­вые дей­ст­вия в осо­бых фи­зи­ко-гео­гра­фических и кли­ма­тических ус­ло­ви­ях, на те­ат­ре, вклю­чав­шем 2 не­рав­ные и не­по­хо­жие зо­ны - За­по­лярье и Ка­ре­лию. Бое­вые дей­ст­вия фрон­та ус­лов­но де­лят на 3 основных пе­рио­да. В 1-й пе­ри­од (июнь - декабрь 1941 года) вой­ска Карельского фронта в упор­ных обо­ро­нительных бо­ях ос­та­но­ви­ли вра­га в За­по­ля­рье и Ка­ре­лии. Толь­ко це­ной боль­ших по­терь германским и финляндским вой­скам уда­лось про­дви­нуть­ся в За­по­ля­рье на 10-85 километров и в Ка­ре­лии на 50-220 километров. В декабре 1941 года ли­ния фрон­та ста­били­зи­ро­ва­лась и ос­та­ва­лась поч­ти не­из­мен­ной до 21.06.1944 года. Во 2-й пе­ри­од (январь 1942 - июнь 1944 года) вой­ска фрон­та в хо­де обо­ро­нительных бо­ёв и ча­ст­ных на­сту­пательных опе­ра­ций, про­ве­дён­ных в ян­ва­ре - мае 1942 года на мед­вежь­е­гор­ском, кес­теньг­ском и мур­ман­ском опе­ра­ци­он­ных на­прав­ле­ни­ях, окон­ча­тель­но со­рва­ли пла­ны германского и финляндского ко­ман­до­ва­ния на Се­ве­ре, обес­кро­ви­ли си­лы про­тив­ни­ка и соз­да­ли ус­ло­вия для пе­ре­хо­да в на­сту­п­ле­ние. В 3-й пе­ри­од (июнь - но­ябрь 1944 года) вой­ска Карельского фронта про­ве­ли во взаи­мо­дей­ст­вии с вой­ска­ми Ле­нинградского фрон­та, Балтийским фло­том, Ла­дож­ской и Онеж­ской во­енной фло­ти­лия­ми Вы­борг­ско-Пет­ро­за­вод­скую опе­ра­цию 1944 года и во взаи­мо­дей­ст­вии с Северным фло­том - Пет­са­мо-Кир­кенес­скую опе­ра­цию 1944 году, за­вер­ши­ли ос­во­бо­ж­де­ние За­по­ля­рья и Ка­ре­лии, вос­ста­но­ви­ли государственную гра­ни­цу с Нор­ве­ги­ей и Фин­лян­ди­ей. В но­ябре 1944 года Карельский фронт был рас­фор­ми­ро­ван. Его вой­ска во­шли в со­став других фрон­тов, а по­ле­вое управ­ле­ние бы­ло пе­ре­бро­ше­но на Даль­ний Вос­ток, где на его ба­зе в 1945 году соз­да­но по­ле­вое управ­ле­ние При­мор­ской груп­пы советских войск на Даль­нем Вос­то­ке, пе­ре­име­но­ван­ной за­тем в Пер­вый Даль­не­во­сточ­ный фронт .

Ко­ман­дую­щие - генерал-лейтенант, с 28.04.1943 года генерал-полковник В.А. Фро­лов (сентябрь 1941 года - февраль 1944 года); генерал ар­мии, с 26.10.1944 года Мар­шал Советского Сою­за К.А. Ме­рец­ков (февраль - но­ябрь 1944 года).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)