КАРЕЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1921-1922

КАРЕЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1921-1922 годов - бое­вые дей­ст­вия советских по­гра­нич­ни­ков и час­тей РККА по от­ра­же­нию на­па­де­ния воо­руженных от­ря­дов на Советскую Ка­ре­лию с це­лью за­хва­та её тер­ри­то­рии и при­сое­ди­не­ния к Фин­лян­дии в октябре 1921 - феврале 1922 годов.

В октябре 1921 года в хо­де Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917-1922 годов на тер­ри­то­рии Ка­рельской тру­до­вой ком­му­ны с по­мо­щью на­цио­на­ли­стических кру­гов Фин­лян­дии был соз­дан ан­ти­со­вет­ский под­поль­ный Временный Ка­релский комитет, дав­ший сиг­нал к вы­сту­п­ле­нию из Фин­лян­дии воо­руженных фор­ми­ро­ва­ний (около 5-6 тысяч человек), со­сто­яв­ших из финских доб­ро­воль­цев (в основном чле­ны шюц­кор) и бывших во­ен­но­слу­жа­щих Бе­лых ар­мий.

Эти от­ря­ды (совместно с ан­ти­со­вет­ски­ми пар­ти­зан­ски­ми от­ря­да­ми «лес­ных брать­ев») в но­яб­ре про­ве­ли ряд на­па­де­ний на отдельные объ­ек­ты и на­се­лён­ные пунк­ты Ка­ре­лии (железно-дорожный мост че­рез реку Он­да, село Ру­то­зе­ро), унич­то­жив в них ком­му­ни­стов и советских ра­бот­ни­ков, а к кон­цу де­каб­ря, сло­мив со­про­тив­ле­ние советских по­гра­нич­ни­ков (час­ти РККА по Юрь­ев­ско­му до­го­во­ру 1920 года бы­ли вы­ве­де­ны из Ка­ре­лии), про­дви­ну­лись до ли­нии Кес­тень­га - Суо­му­сал­ми - Ру­то­зе­ро - Па­да­ны - По­ро­со­зе­ро, за­хва­тив рай­он с 30° восточной долготы до 33° восточной долготы.

На тер­ри­то­рии Ка­ре­лии и Мур­ман­ской губернии бы­ло вве­де­но во­енное по­ло­же­ние, на по­мощь по­гра­нич­ни­кам стя­ну­ты советские вой­ска (около 8,5 тысяч человек, 22 ору­дия, 166 пу­ле­мё­тов) под ко­манд. А.И. Се­дяки­на (об­щее ру­ко­во­дство осу­ще­ст­в­лял С.С. Ка­ме­нев).

Уда­ром из Пет­ро­за­вод­ска час­ти РККА к на­ча­лу января 1922 года за­ня­ли По­ро­со­зе­ро на южном уча­ст­ке фрон­та, Ре­бо­лы и Ки­ма­со­зе­ро на центральном уча­ст­ке, раз­бив главную груп­пи­ров­ку про­тив­ни­ка. Северная груп­па советских войск 25 января ов­ла­де­ла Кес­тень­гой и Ко­ко­саль­мой, а в на­ча­ле фев­ра­ля - Тих­то­зе­ром и совместно с центральной груп­пой войск за­хва­ти­ла город Ух­та, где рас­по­ла­гал­ся Временный Ка­рельский комитет. 17 февраля бое­вые дей­ст­вия бы­ли за­кон­че­ны и тер­ри­то­рия Ка­ре­лии пол­но­стью ос­во­бо­ж­дена.

В раз­гро­ме ин­тер­вен­тов зна­чительную роль сыг­рал финский лыж­ный ба­таль­он (2 ро­ты Пет­роградской ин­тер­национальной во­енной шко­лы) под ко­мандованием Т. Ан­ти­кай­не­на, про­шед­ший с боя­ми по ты­лам про­тив­ни­ка свыше 1 тысячи км, кро­ме то­го, в Северной Фин­лян­дии финские ле­со­ру­бы соз­да­ли от­ряд из 300 лыж­ни­ков, вы­сту­пив­ший на по­мощь Советской Ка­ре­лии.

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