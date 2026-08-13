КАРЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА

Ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра сред­не­го не­оли­та (середина V-го - начало III-го тысячелетий до н. э.), аре­ал ко­то­рой ох­ва­ты­ва­ет по­бе­ре­жье Онеж­ско­го озера, на за­па­де дос­ти­га­ет Ся­мо­зе­ра, на се­ве­ре - устья реки Выг и по­бе­ре­жья Бе­ло­го моря, на вос­то­ке - Во­дло­зе­ра.

Вы­де­ле­на А.Я. Брю­со­вым в 1940 году. Раз­ли­ча­ют ран­ний и позд­ний пе­рио­ды. Ха­рак­тер­ны дол­го­вре­мен­ные по­се­ле­ния и сто­ян­ки на пес­ча­ных уча­ст­ках над­пой­мен­ных тер­рас, час­то куль­тур­ный слой ок­ра­шен в крас­но­ва­тый цвет. На­зем­ные пря­мо­уголь­ные или близ­кие квад­ра­ту жи­ли­ща; со­ору­же­ния или клад­ки из кам­ней, вы­ло­жен­ных це­поч­кой дли­ной от 0,6 до 2,5 м. Ранее к не­оли­ту от­носи­ли 8 мо­гиль­ни­ков; ны­не - толь­ко Кла­до­вец, где от­кры­то 11 ям, раз­ме­ра­ми и фор­мой по­хо­жих на мо­гиль­ные, без на­хо­док и кост­ных ос­тат­ков, в их за­пол­не­нии пе­сок ок­ра­шен ох­рой. Круп­ные со­су­ды с пря­мы­ми стен­ка­ми и ко­ническим дном, горш­ки с вы­пук­лы­ми стен­ка­ми и круг­лым дном, не­боль­шие по­лу­сфе­рические ча­ши. Ор­на­мент из го­ри­зон­таль­ных зон, за­пол­нен­ных глу­бо­ки­ми ям­ка­ми и раз­де­лён­ных от­тис­ка­ми гре­бен­ча­то­го штам­па, по­кры­ва­ет всю по­верх­ность со­су­дов; есть ком­по­зи­ции в ви­де вер­ти­каль­ных ря­дов ямок, мно­го­ряд­ных зиг­за­гов из про­чер­чен­ных ли­ний, ямок и т. п. Ору­дия на юге де­ла­ли из крем­ня и слан­ца, в северных рай­онах - в основном из квар­ца и ли­ди­та. То­по­ры, тёс­ла, до­ло­та вез­де из слан­ца. Основные на­ход­ки - скреб­ки, но­жи, ско­бе­ли, рез­цы; на ран­них па­мят­ни­ках на­ко­неч­ни­ки стрел из крем­нё­вых пла­стин, на позд­них - из от­ще­пов и об­ра­бо­та­ны дву­сто­рон­ней ре­ту­шью; лис­то­вид­ные на­ко­неч­ни­ки дро­ти­ков и ко­пий ред­ки; есть де­тали ры­бо­лов­ных крюч­ков и ка­мен­ные гру­зи­ла. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та и ры­бо­лов­ст­во. С карельской культурой свя­зы­ва­ют Онеж­ские (Бе­сов Нос и др.) и Бе­ло­мор­ские (Бе­со­вы След­ки и др.) пет­ро­гли­фы, но часть из них от­но­сит­ся к брон­зо­во­му ве­ку. Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ют, что карельская культура воз­ник­ла в ре­зуль­та­те ми­гра­ции в на­ча­ле оп­ти­му­ма го­ло­це­на на­се­ле­ния из цен­тра Рус­ской рав­ни­ны, и от­но­сят её к ямоч­но-гре­бен­ча­той ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти. По дру­гой, не­дос­та­точ­но обос­но­ван­ной вер­сии, карельская культура фор­ми­ро­ва­лась у юго-восточных бе­ре­гов Онеж­ско­го озера, за­тем рас­про­стра­ни­лась по все­му Вол­го-Ок­ско­му ме­ж­дуре­чью. На ран­них па­мят­ни­ках карельской культуры за­мет­но влия­ние куль­ту­ры спер­рингс. По­ла­га­ют, что карельскакя культура, как и род­ст­вен­ные ей куль­ту­ры общ­но­сти ямоч­но-гре­бен­ча­той ке­ра­ми­ки, ос­тав­ле­ны про­то­фин­на­ми или пред­ка­ми но­си­те­лей при­бал­тий­ско-фин­ских язы­ков. Карельская культура сме­ни­ла куль­ту­ра северо-западной зо­ны ев­ропейской гре­бен­ча­то-ямоч­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры (куль­тур­ной об­ла­сти).

Иллюстрация:

Ка­рель­ская куль­ту­ра. Ке­ра­ми­чес­кие со­су­ды ран­не­го (1) и позд­не­го (2) эта­пов (по Г.А. Пан­кру­ше­ву).