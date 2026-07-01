КАРЕЛИЯ (РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ)

Карелия (Республика Карелия) — республика в составе Российской Федерации (входит в Северо-Западный федеральный округ).

Площадь — 180,5 тыс. кв. км. Численность населения — 622 484 человек (2018), сосредоточено в основном на юге республики. Столица — г. Петрозаводск. В административном плане делится на 15 районов и 3 города республиканского значения. По данным переписи 2010, в К. проживают русские (82,2 %), карелы (7,4 %), белорусы (3,8 %), украинцы (2 %), финны (1,4 %) и вепсы (0,5 %). Государственный язык — русский, в качестве национальных языков признаны карельский, вепсский и финский.

Территория современной К. начала осваиваться человеком в эпоху мезолита (с конца VIII тысячелетия до н. э.), представленного, в том числе, обонежской культурой (бассейн Онежского оз.). В раннем неолите одной из основных на юге К. была культура Сперрингс, а в начале IV тысячелетия до н. э. в южных областях и в центре распространилась карельская культура. Именно к неолиту относится появление здесь петроглифов . В период с III тысячелетия до н. э. по 1-ю половину I тысячететия до н. э. на территории К. сменяли друг друга культуры ромбо-ямочной керамики, асбестовой керамики и сетчатой керамики. Их носителей обычно считают предками саамов — древнего населения К., позже частично оттесненного на север, а частично ассимилированного переселявшимися сюда финно-угорскими племенами (предками корелов/карелов и вепсов, обосновавшихся на юге К. и в основном занимавшихся земледелием). В III–VIII вв. н. э. наступает «саамский железный век» — группы саамских охотников и рыболовов теряют традицию производства керамики, замененной в быту утварью из органических материалов и привозными металлическими предметами.

К XII—XIII вв. большая часть Южн. К. покорилась власти Новгородской республики , составив Корельскую землю и Обонежский ряд. В 1227 князь Ярослав Всеволодович крестил племя корелов; христианизации подверглось и племя весь, обычно отождествляемое историками с вепсами. Новгород был заинтересован прежде всего в уплате зависимыми от него финно-угорскими племенами дани пушниной, вывозимой в Зап. Европу. Но постепенно шла и колонизация земель к северу от Карельского перешейка (в XV в. включены в Водскую и Обонежскую пятины), сопровождавшаяся ассимиляцией местного населения выходцами из Новгорода и Пскова. В 1478 Новгород и его владения были присоединены к Великому княжеству Московскому.

В XVI—XVII вв. территория К. неоднократно переходила из рук в руки в ходе столкновений между Россией и Швецией. Ништадтский мир (1721), завершивший Северную войну, закрепил вхождение в состав России Карельского перешейка, а также Сев.-Зап. Приладожья с городами Выборг и Кексгольм. Они были включены в Санкт-Петербургскую губернию. В 1744 Кексгольм с окрестностями вошел в созданную тогда Выборгскую губернию, переданную в 1811 Великому княжеству Финляндскому, присоединенному к Российской империи.

В XVIII в. активизируется хозяйственное освоение К. Так, в 1703 по приказу Петра I в Заонежье был построен оружейный Шуйский (Петровский) завод, функционировавший до 1734, в долине Габозера возник курорт на Марциальных Водах, с середины века велась добыча золота и декоративного камня (малинового кварцита и мрамора), основывались частные лесопильни. В 1773—1774 в связи с нуждами русской армии по приказу Екатерины II в Петровской слободе — поселении, возникшем при Петровском заводе, был возведен Александровский пушечно-литейный завод (сейчас Онежский тракторный завод), а сама слобода в 1777 стала г. Петрозаводском, являвшимся с 1784 центром новообразованной Олонецкой губернии.

В начале XIX в. растет интерес к традициям и культуре коренных жителей К. В 1830—1840-е финским фольклористом Э. Лённротом были собраны и опубликованы финские и карельские рунические песни и мифы, содержащие в себе богатый этнографический материал и составившие эпос «Калевала» (полностью переведен на русский язык в 1888).

Во 2-й половине XIX в. значительную роль в экономике К. играли лесозаготовки (дерево и пиломатериалы шли как на внутренний рынок, так и за рубеж), в промышленности внедряются паровые двигатели, на Белом море и в Онежском озере развивается пароходное сообщение. В 1915—1916 для обеспечения коммуникаций с союзниками России в Первой мировой войне по территории К. была проложена Мурманская железная дорога к незамерзающим портам Мурманского побережья.

В ходе Гражданской войны в 1919 в боях под Петрозаводском Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) сумела остановить наступление Союзного экспедиционного корпуса, войск Северной области и отрядов «белофиннов», заняв в феврале — марте 1920 большую часть территории К., где в 1920 на землях бывших Архангельской и Олонецкой губерний была образована Карельская трудовая коммуна (КТК). Большинство ее населения на тот момент составляли карелы (60 % при 37 % русских). В 1921—1922 РККА провела в КТК Карельскую операцию для подавления восстания поддерживаемых финскими отрядами крестьян-карелов, причиной которого стали нехватка хлеба и трудовые мобилизации. В 1923 КТК была переименована в Карельскую АССР.

На рубеже 1920—1930-х в ходе индустриализации в республике активно шло промышленное строительство. Были возведены целлюлозно-бумажные комбинаты в Кондопоге (1929) и Сегеже (1939), основаны мебельное, горнодобывающее и энергетическое производства. Большой вклад в экономическое развитие как самой Карельской АССР, так и СССР в целом внес труд заключенных из Соловецкого лагеря особого назначения (в 1929—1940 Соловецкие о-ва входили в состав К.), преобразованного в начале 1930-х в Беломорско-Балтийский исправительно-трудовой лагерь ОГПУ—НКВД. Заключенные, в частности, вели заготовки карельского леса для Беломорско-Балтийского комбината ОГПУ—НКВД, строили Беломорско-Балтийский канал и Пиндушскую судоверфь.

В связи с присоединением к СССР по итогам Советско-финляндской войны территории бывшей Выборгской губернии, Карельская АССР в марте 1940 была преобразована в Карело-Финскую ССР, выведенную из состава РСФСР. В годы Великой Отечественной войны значительная ее часть, включая столицу Петрозаводск, была оккупирована войсками Германии и Финляндии. Временной столицей республики стал г. Беломорск. К. была освобождена летом 1944 в ходе Свирско-Петрозаводской операции Карельского фронта РККА.

В 1956 Карело-Финская ССР была преобразована в Карельскую АССР, вошедшую в состав РСФСР. В 1950—1960-е шло активное восстановление хозяйства республики. Бурное развитие переживал целый ряд отраслей: связанная с традиционными лесозаготовками деревообрабатывающая промышленность, работавшая на местном сырье черная металлургия, цветная металлургия (алюминиевый завод) и машиностроение. В 1982 был произведен запуск одного из крупнейших предприятий К., построенного с участием Финляндии, — Костомукшского горно-обогатительного комбината (сейчас «Карельский окатыш»). В 1991 Верховным Советом Карельской АССР, а в 1992 законом РФ было утверждено новое название региона — Республика Карелия.

Для демографической картины современной К. (как и многих других регионов РФ) характерны превышение смертности над рождаемостью (в последние годы примерно в 1,2 раза) и городского населения над сельским (примерно в 4 раза).

Республика привлекает значительный поток туристов, чему способствует как уникальное культурно-историческое наследие (Кижский погост, Валаамский монастырь), так и богатые природные ресурсы, которые благоприятствуют развитию спортивного, экологического и водного туризма.

Ист.: Кочкуркина С. И., Спиридонов А. М., Джаксон Т. Н. Письменные известия о карелах (X—XVI в). Петрозаводск, 1996.

Лит.: История Карелии с древнейших времен до наших дней / Науч. ред. Н. А. Кораблев и др. Петрозаводск, 2001; Косменко М. Г., Кочкуркина С. И. Археология Карелии. Петрозаводск, 1996.