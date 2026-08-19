КАРЕЛИН АНДРЕЙ ОСИПОВИЧ
КАРЕЛИН АНДРЕЙ ОСИПОВИЧ - российский живописец и фотограф.
Учился в петербургской Академии художеств (1856-1964 годы); в 1876 году получил звание фотографа АХ. С 1866 года жил в Нижнем Новгороде. Писал преимущественно портреты (в том числе основателя Калужского художественного музея, доктора Н.И. Васильева, 1894 год, Художественный музей, Калуга) и пейзажи; исполнил серию этнографических зарисовок (1870-1880-е годы). В 1869 году основал в Нижнем Новгороде фотоателье (в нём работал М.П. Дмитриев в 1879-1885? годах). Карелин - один из первых в России мастеров художественной фотографии; в ней он использовал свой опыт живописца. Значительное место в наследии Карелина занимают портреты: Д.И. Менделеева (конец 1870-х годов), В.Г. Короленко (1896 год), М. Горького (1901 год), также В.В. Верещагина, И.И. Шишкина, Н.Г. Рубинштейна, К.Е. Маковского и других. Исполнял фотографии, отображающие социальные типажи и стилистически близкие живописи передвижников («Нищенка», «Штукатур», «Бродячие певцы» и т. п.). На Международной выставке 1876 года в Эдинбурге и Всемирной выставке 1878 года в Париже награждён золотыми медалями за фотографические работы. Был одним из организаторов Городского художественного и исторического музея в Нижнем Новгороде (1896 год). Преподавал в своей мастерской-студии (с 1869 года; позднее Школа рисования). Ученица и жена Карелина - живописец Ольга Григорьевна Карелина-Лермонтова (1846-1918 годы), племянница М.Ю. Лермонтова; дети - живописец Андрей Андреевич Карелин (1866-1928 годы), автор картин на исторические темы и портретов; акварелисты Ольга Андреевна (1869-1949 годы) и Татьяна Андреевна (1877-1927 годы) Карелины.