КАРЕЛИИ ОБОРОНА

Боевые действия войск Северного (с 23 августа 1941 г. Карельского) фронта, 7-й отдельной армии, 23-й армии Ленинградского фронта, Северного и Балтийского флотов, Ладожской, Онежской и Беломорской флотилий в целях обороны Карелии.

К началу Великой Отечественной войны Финляндия полностью отмобилизовала свои войска и развернула их на границе с СССР. Наиболее мощные группировки финских войск готовились наступать на Карельском перешейке и в Приладожской Карелии. В общей сложности для предстоящих боевых действий Финляндия выделила 340 600 человек, 2047 орудий и минометов, 86 танков и 307 самолетов. Кроме того, в Северной Финляндии была сосредоточена немецкая армия «Норвегия». Таким образом, вражеская группировка состояла из 21,5 дивизий (из них 17,5 финских) и насчитывала 407,5 тыс. человек, 3084 орудия, 192 танка и 424 самолета. В Мурманской области и Карелии были развернуты советские 14-я, 7-я и 23-я армии Ленинградского военного округа, который в общей сложности имел в своем составе 426 тыс. человек, 9589 орудий и минометов, 1857 танков и 2104 самолета, но часть этих сил находилась в Эстонии и южнее Ленинграда, в т. ч. больше половины танков и большая часть авиации. В день начала агрессии против Советского Союза, 22 июня 1941 г., немецкие воздушные силы, базирующиеся в Финляндии, начали установку мин неподалеку от советских военно-морских баз. Утром 25 июня советская авиация нанесла превентивный удар по финским аэродромам, на которых находились германские самолеты. Используя этот предлог, Финляндия объявила СССР войну (см. Финляндия в войне против СССР). Накануне Ленин-градский военный округ был пере-именован в Северный фронт (командующий — генерал-лейтенант М. М. Попов). 29 июня немецкая армия «Норвегия» перешла в наступление на Мурманск. Ожесточенные бои на этом направлении продолжались до ноября 1941 г. В 1942-1943 гг. немцы продолжали попытки прорваться к Мурманску, но советские войска отразили все атаки противника (см. Заполярья оборона). В октябре 1944 г. в ходе Петсамо-Киркенесской операции фашистские войска были изгнаны с территории советского Заполярья. 1 июля 1941 г. финские и немецкие части перешли в наступление в Северной Карелии. Наступление велось на кандалакшинском, ухтинском и ребольском направлениях. Целью противника было перерезать Кировскую железную дорогу, соединяющую Мурманск с Петрозаводском. С боями финны и немцы смогли продвинуться на 75-150 км, заняв населенные пункты Реболы, Алакурти, Куолаярви и ряд других, но в августе-сентябре 1941 г. они были остановлены на всех направлениях и больше продвинуться не смогли. Главный удар финская армия нанесла на петрозаводском направлении. Развернутая здесь армия «Карелия» насчитывала свыше 100 тыс. человек. Ей противостояли три дивизии 7-й армии генерал-лейтенанта Ф. Д. Гореленко, две из которых прикрывали петрозаводское направление, а третья — ребольское и ухтинское. 10 июля началось наступление финнов в Восточной Карелии. Советские войска оказывали упорное сопротивление, но под нажимом превосходящих сил противника отходили. 23 августа Северный фронт был разделен на Карельский и Ленинградский фронты. К началу сентября финны были уже в 40 км от Петрозаводска и достигли реки Свирь в районе Лодейного Поля. 24 сентября 7-я армия была выведена из подчинения Карельского фронта и подчинена непосредственно Ставке. Командующим армией был назначен генерал армии К. А. Мерецков. К этому времени финские войска вышли к Онежскому озеру и охватили Петрозаводск с севера и запада. Бои за город продолжались до начала октября, но 3 октября финны все же заняли город. Продолжая наступать, финские войска форсировали Свирь, но контрудар 7-й армии позволил стабилизировать обстановку. К концу октября финские войска на Свири и действующая здесь 163-я немецкая дивизия перешли к обороне. Таким образом, план создать второе кольцо окружения вокруг Ленинграда был сорван. Севернее Петрозаводска финны продолжали наступать до декабря 1941 г., но после захвата Медвежьегорска они были остановлены западнее линии Беломоро-Балтийского канала. Финское наступление на Карельском перешейке началось 31 июля 1941 г. В ходе ожесточенных боев советская 23-я армия генерала Пшенникова, несмотря на превосходство в танках и артиллерии, а также поддержку Балтийского флота, понесла серьезное поражение и отступила. Прижатые к северо-западному берегу Ладоги советские части 12-22 августа были эвакуированы кораблями Ладожской военной флотилии, а остальные дивизии отходили на юго-восток. Советские контрудары из-за плохой организации не достигали своей цели, 29 августа финнам удалось заняли Выборг. 1 сентября потрепанные части 23-й армии заняли укрепления на старой государственной границе 1939 г. В начале сентября финны вошли в поселок Белоостров, но вскоре были выбиты оттуда советскими подразделениями. После этого интенсивность боевых действий на этом участке фронта резко снизилась, и такое положение оставалось до лета 1944 г. В ходе оборонительных боев в Карелии советские войска понесли значительные потери и были вынуждены отступать. Но к осени 1941 г. противник был остановлен почти на всех направлениях. В 1942-1943 гг. и в 1-й пол. 1944 г. ситуация в полосе 23-й армии Ленинградского фронта оставалась без изменений и ее части несли минимальные потери. После некоторой активизации военных действий на Карельском фронте весной 1942 г. бои на этом участке приняли в основном позиционный характер. Стороны совершенствовали свои оборонительные позиции и осуществляли разведывательные вылазки. На оккупированной части Восточной Карелии активно действовали партизанские части, формировавшиеся на советской территории и совершавшие рейды по тылам противника. Следует отметить, что возможности для организации партизанского движения в оккупированной финнами части Советской Карелии были весьма непростыми. Большая часть гражданского населения была эвакуирована, а к оставшимся мирным жителям оккупационные власти применяли жестокие репрессии. Только в петрозаводских концентрационных лагерях погибло в годы войны более 8 тыс. советских граждан. Финские власти активно эксплуатировали экономику Советской Карелии, проводили политику заселения ее территории подданными Финляндии. Незавидной была участь десятков тысяч военнослужащих Красной Армии, попавших в финский плен. За 1941-1944 гг. в финских лагерях погибло более 18 тыс. советских военнопленных. К лету 1944 г. на Карельском перешейке, кроме уже имевшейся 23-й армии (генерала А. И. Черепанова), была сосредоточена 21-я армия (генерала Д. Н. Гусева). Советская группировка насчитывала ок. 260 тыс. человек, 5,5 тыс. орудий и минометов, 881 пусковую установку реактивной артиллерии, 628 танков и САУ и свыше 700 самолетов. 9 июня эти силы начали, при поддержке артиллерии РГК и флота, Выборгскую наступательную операцию. В течение 10-16 июня финские войска понесли сокрушительное поражение. Были прорваны первая и вторая полосы «линии Маннергейма», на преодоление которой зимой 1939/1940 гг. ушло 2,5 месяца. Попытка финских войск закрепиться на линии Выборг — Тайпале не удалась, и 19 июня части 21-й армии овладели Выборгом. Финны стягивали на перешеек дивизии из Восточной Карелии, прибыли сюда и немецкие части. Сопротивление противника усилилось, тем не менее советское наступление продолжалось. Лишь 12 июля командование Ленинградского фронта отдало приказ о переходе к обороне на достигнутых рубежах. Общие потери советских войск в Карелии в 1941-1944 гг. были довольно значительны, но не столь велики, как на других участках фронта. С 29 июня по 10 октября 1941 г. войска Северного и Карельского фронтов, 7-й отдельной армии (с 25.09.1941 г.) Северного флота и Беломорской военной флотилии (с учетом боевых действий не только в Карелии, но и в Заполярье против немецких войск) потеряли убитыми и пропавшими без вести более 67 тыс. человек. Требуют пока уточнения потери 23-й армии Ленинградского фронта в конце лета-в начале осени 1941 г. Безвозвратные потери Карельского фронта (в Карелии и Заполярье) и 7-й отдельной армии за 1942-1943 гг. составили 55,1 тыс. человек. В ходе летнего наступления 1944 г. безвозвратные потери советских войск (левое крыло Карельского фронта, правое крыло Ленинградского фронта, Балтийского флота, Ладожской и Онежской флотилий) составили более 23,6 тыс. человек. Потери Финляндии в ходе войны соизмеримы с потерями советских войск. Только за 1941 г. финны потеряли безвозвратно ок. 25 тыс. человек. Общие безвозвратные потери Финляндии за 1941-1944 гг. насчитывают более 82 тыс. человек. Кроме того, рядом с финнами против войск Карельского и Ленинградского фронтов воевали и несли существенные потери германские соединения. Данные о них также требуют уточнения. Потерпев сокрушительное поражение летом 1944 г., Финляндия 19 сентября 1944 г. вышла из войны, обязавшись выдворить со своей территории все немецкие войска.

Исторические источники :

Карелия в годы Великой отечественной войны. 1941—1945: Документы и материалы. Петрозаводск, 1975.

Автор статьи: Киселев О. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015