КАРЕЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

КАРЕЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - российский ис­то­рик и со­цио­лог; член-корреспондент Пе­тербургской АН (1910 год), почетный академик АН СССР (1929 год).

Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Московского университета (1873 год), уче­ник В.И. Герье. Профессор Вар­шав­ско­го (1879-1884 годы) и Санкт-Пе­тербургского (с 1886 года) университетов, пре­по­да­вал на Бес­ту­жев­ских кур­сах (с 1886 года). Один из ор­га­ни­за­то­ров и бес­смен­ный ру­ко­во­ди­тель Ис­то­рического общества при Санкт-Пе­тербургском университете. В 1899 году, по­сле сту­денческих вол­не­ний, вме­сте с груп­пой про­фес­со­ров уво­лен за «по­ли­ти­че­скую не­бла­го­на­дёж­ность» из Санкт-Пе­тербургского университета и с Бес­ту­жев­ских кур­сов, где во­зоб­но­вил пре­по­да­ва­тель­скую дея­тель­ность лишь в 1906 году. Депутат 1-й Государственной ду­мы (1906 год), член фрак­ции ка­де­тов.

Ши­ро­кую из­вест­ность в Рос­сии и за ру­бе­жом при­нес­ли Карееву его ис­то­рические тру­ды «Кре­сть­я­не и кре­сть­ян­ский во­прос во Фран­ции в по­след­ней чет­вер­ти XVIII ве­ка» (1879 год), «Очерк ис­то­рии фран­цуз­ских кре­сть­ян с древ­ней­ших вре­мён до 1789 го­да» (1881 год). Сре­ди мно­го­численных ра­бот Кареева - фун­даментальные ис­сле­до­ва­ния, по­свя­щён­ные ис­то­рии Французской ре­во­лю­ции XVIII века , ис­то­рии Поль­ши, «Ис­то­рия За­пад­ной Ев­ро­пы в Но­вое вре­мя» (тома 1-7, 1892-1917 годы), по­пу­ляр­ные кур­сы по древ­ней, сред­не­ве­ко­вой и но­вой ис­то­рии, ис­поль­зо­вав­шие­ся в Рос­сии в ка­че­ст­ве гим­на­зических учеб­ни­ков, тру­ды по ме­то­до­ло­гии ис­то­рии и др. Кареев был ре­дак­то­ром ис­то­рического от­де­ла Эн­цик­ло­пе­ди­чес­ко­го сло­ва­ря Брок­гау­за и Еф­ро­на. При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в по­ле­ми­ке различных на­прав­ле­ний и школ об­щественной мыс­ли 2-й половины XIX - начала XX веков, став круп­ней­шим ис­то­рио­гра­фом до­ре­во­люционной российской со­цио­ло­гии.

Тео­ре­тические взгля­ды Кареева фор­ми­ро­ва­лись под влия­ни­ем по­зи­ти­виз­ма О. Кон­та, «субъ­ек­тив­ной со­цио­ло­гии» П.Л. Лав­ро­ва, Н.К. Ми­хай­лов­ско­го, С.Н. Южа­ко­ва. Со­глас­но Карееву, со­цио­ло­гия как «об­щая аб­ст­ракт­ная нау­ка о при­ро­де и ге­не­зи­се об­ще­ст­ва» яв­ля­ет­ся «но­мо­ло­ги­че­ской» (за­ко­но­уста­нав­ли­ваю­щей) нау­кой, то­гда как ис­то­рия - нау­ка «фе­но­ме­но­ло­ги­че­ская», ис­сле­дую­щая кон­крет­ные ком­би­на­ции со­бы­тий про­шло­го. Со­ци­аль­ные яв­ле­ния име­ют пси­хическую ос­но­ву, воз­ни­ка­ют в ре­зуль­та­те ду­хов­но­го и эмо­цио­наль­но-во­ле­во­го взаи­мо­дей­ст­вия ин­ди­ви­дов. В цен­тре вни­ма­ния Кареева - взаи­мо­от­но­ше­ния лич­но­сти как «ис­точ­ни­ка» куль­тур­но­го твор­че­ст­ва, ин­но­ва­ций, и со­ци­аль­ной сре­ды, ог­ра­ни­чи­ваю­щей и нор­ми­рую­щей че­ло­ве­че­ские дей­ст­вия. Об­ще­по­зи­ти­ви­ст­ская ан­ти­ме­та­фи­зическая ус­танов­ка ме­то­до­ло­гии Кареева со­че­та­лась с пред­став­ле­ни­ем о не­воз­мож­но­сти уст­ра­нить из ис­сле­до­ва­тель­ской прак­ти­ки со­ци­аль­ных на­ук «субъ­ек­тив­ный эле­мент» (ми­ро­воз­зре­ние учё­но­го, нравственные оцен­ки и тому подобное). Вы­сту­пая в ка­че­ст­ве кри­ти­ка мар­кси­ст­ской тео­рии об­ще­ст­ва и при­зна­вая её час­тич­ную пра­во­ту, Кареев от­ме­чал ог­ра­ни­чен­ность лю­бых мо­ни­стических объ­яс­нительных мо­де­лей со­ци­аль­ной жиз­ни, счи­тая не­обос­но­ван­ны­ми их пре­тен­зии на ин­тел­лек­ту­аль­ную ис­клю­чи­тель­ность. Ос­тав­шись в Советской Рос­сии по­сле 1917 года, Кареев вы­на­ши­вал идею тео­ре­тического син­те­за мар­кси­ст­ско­го эко­но­миз­ма и пси­хо­ло­гиз­ма «субъ­ек­тив­ной шко­лы».

Сочинения:

Ос­нов­ные во­про­сы фи­ло­со­фии ис­то­рии. М.; СПб., 1883-1890. Т. 1-3;

Мо­им кри­ти­кам. Вар­ша­ва, 1884;

Пись­ма к уча­щей­ся мо­ло­де­жи о са­мо­об­ра­зо­ва­нии. СПб., 1894;

Ис­то­ри­ко-фи­ло­соф­ские и со­цио­ло­ги­че­ские этю­ды. СПб., 1895;

Ста­рые и но­вые этю­ды об эко­но­ми­че­ском ма­те­риа­лиз­ме. СПб., 1896;

Вве­де­ние в изу­че­ние со­цио­ло­гии. СПб., 1897;

Об­щий ход все­мир­ной ис­то­рии. Очер­ки глав­ней­ших ис­то­ри­че­ских эпох. СПб., 1903. За­ок­ский, 1993;

Polonica. Сбор­ник ста­тей по поль­ским де­лам (1881-1905). СПб., 1905;

Об­щий курс ис­то­рии ХIХ в. СПб., 1910;

Тео­рия ис­то­ри­че­ско­го зна­ния. СПб., 1913;

Ис­то­рио­ло­гия (Тео­рия ис­то­ри­че­ско­го про­цес­са). П., 1915;

Ве­ли­кая фран­цуз­ская ре­во­лю­ция. П., 1918. М., 2003;

Об­щие ос­но­вы со­цио­ло­гии. П., 1919;

Ис­то­ри­ки фран­цуз­ской ре­во­лю­ции. Л., 1924-1925. Т. 1-3;

Две анг­лий­ские ре­во­лю­ции XVII в. П., 1924. М., 2002;

Про­жи­тое и пе­ре­жи­тое. Л., 1990;

Ос­но­вы рус­ской со­цио­ло­гии. СПб., 1996.