КАРДЫМОВСКИЙ МУЗЕЙ

Кардымовский районный историко- краеведческий музей был открыт 9 мая 1990 года.

Музей располагает шестью экспозиционными залами: в первом зале размещена экспозиция, посвященная общей истории Кардымовского района: «Археологические и архитектурные памятники Кардымовского района», «История развития», «Знаменитые земляки», « Отечественная война 1812 года на территории Кардымовского района».

Второй зал посвящен быту и этнографии конца XIX - начала XX веков. Экспозиция оформлена в стиле старинной русской избы. В третьем зале расположена экспозиция о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг ., периоде оккупации Кардымовского района, Соловьевой переправе, которая в Великую Отечественную войну в 1941 году сыграла важную роль.

Четвертый зал - выставочный. В пятом зале находится экспозиция ксилографических работ А.Т. Зайцева. В шестом экспозиционном зале находится экспозиция театральных кукол члена союза дизайнеров России Веры Иовны Яковлевой.

Иллюстрации:

Кардымовский историко-краеведческий музей.