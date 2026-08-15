КАРДУЧЧИ ДЖОЗУЭ

КАРДУЧЧИ ДЖОЗУЭ - итальянский по­эт, пи­са­тель.

Сын вра­ча, уча­ст­ни­ка дви­же­ния кар­бо­на­ри­ев . Окон­чил Выс­шую нор­маль­ную шко­лу в Пи­зе (1856 год); пре­по­да­вал в гим­на­зии Сан-Минь­я­то (1856 и 1859 годы) и Бо­лон­ском унтверситете (1860-1904 годы). Из­бран чле­ном Се­на­та в 1890 году. Со­чи­нял сти­хи с 1845 года; пе­ча­тал­ся с 1857 года [сборник «Сти­хо­тво­ре­ния» («Ri­me»)]. Об­раз­цом для по­эзии Кардуччи ста­ло твор­че­ст­во В. Аль­фье­ри, У. Фос­ко­ло и Дж. Ле­о­пар­ди. Ши­ро­кий ре­зо­нанс по­лу­чил вы­дер­жан­ный в пан­теи­стическом и ан­ти­кле­ри­каль­ном ду­хе гимн «К са­та­не» («A satana», 1863 год). Со­звуч­ные ро­ман­тиз­му бун­тар­ские на­строе­ния и про­слав­ле­ние не­за­ви­си­мо­сти Ита­лии со­че­та­ют­ся в по­эзии Кардуччи с ори­ен­та­ци­ей на клас­сическую древ­ность и стрем­ле­ни­ем трак­то­вать ис­то­рию в ду­хе клас­си­циз­ма : сборники «Лёг­кое и серь­ёз­ное» («Levia Gravia», 1868 год), «Но­вые сти­хо­тво­ре­ния» (1861-1887 годы); вос­соз­даю­щие ан­тич­ную мет­ри­ку «Вар­вар­ские оды» («Odi barbare», 1877 год) и другие. Сре­ди наи­бо­лее зна­чительных со­чи­не­ний Кардуччи - от­ра­зив­ший влия­ние О. Бар­бье и В. Гю­го сбор­ник по­ли­тических сти­хо­тво­ре­ний «Ям­бы и эпо­ды» («Giambe ed epodi», 1882 год), в ко­то­ром ис­поль­зу­ют­ся фор­мы разговорного язы­ка. Кардуччи яв­ля­ет­ся так­же ав­то­ром литературно-кри­тических ис­сле­до­ва­ний, по­свя­щён­ных главным образом эпо­хе позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья и Воз­ро­ж­де­нию (ра­бо­ты о Дан­те, Ф. Пет­рар­ке, Дж. Бок­кач­чо и др.). На русский язык сти­хи Кардуччи пе­ре­во­ди­лись с 1876 года; сре­ди пе­ре­вод­чи­ков - К.Д. Баль­монт, А.А. Ах­ма­то­ва, М.Л. Гас­па­ров. Но­бе­лев­ская премия (1906 год).

Cочинения:

Очерк раз­ви­тия на­цио­наль­ной ли­те­ра­ту­ры в Ита­лии. Хар., 1896;

Opere. Bolo­gna, 1935–1940. Vol. 1–30;

Lettere. Bologna, 1942–1968. Vol. 1–22;

Из­бран­ное. М., 1958;

Prose critiche. Mil., 1987.