КАРДУЧЧИ ДЖОЗУЭ
КАРДУЧЧИ ДЖОЗУЭ - итальянский поэт, писатель.
Сын врача, участника движения карбонариев. Окончил Высшую нормальную школу в Пизе (1856 год); преподавал в гимназии Сан-Миньято (1856 и 1859 годы) и Болонском унтверситете (1860-1904 годы). Избран членом Сената в 1890 году. Сочинял стихи с 1845 года; печатался с 1857 года [сборник «Стихотворения» («Rime»)]. Образцом для поэзии Кардуччи стало творчество В. Альфьери, У. Фосколо и Дж. Леопарди. Широкий резонанс получил выдержанный в пантеистическом и антиклерикальном духе гимн «К сатане» («A satana», 1863 год). Созвучные романтизму бунтарские настроения и прославление независимости Италии сочетаются в поэзии Кардуччи с ориентацией на классическую древность и стремлением трактовать историю в духе классицизма: сборники «Лёгкое и серьёзное» («Levia Gravia», 1868 год), «Новые стихотворения» (1861-1887 годы); воссоздающие античную метрику «Варварские оды» («Odi barbare», 1877 год) и другие. Среди наиболее значительных сочинений Кардуччи - отразивший влияние О. Барбье и В. Гюго сборник политических стихотворений «Ямбы и эподы» («Giambe ed epodi», 1882 год), в котором используются формы разговорного языка. Кардуччи является также автором литературно-критических исследований, посвящённых главным образом эпохе позднего Средневековья и Возрождению (работы о Данте, Ф. Петрарке, Дж. Боккаччо и др.). На русский язык стихи Кардуччи переводились с 1876 года; среди переводчиков - К.Д. Бальмонт, А.А. Ахматова, М.Л. Гаспаров. Нобелевская премия (1906 год).
Cочинения:
Очерк развития национальной литературы в Италии. Хар., 1896;
Opere. Bologna, 1935–1940. Vol. 1–30;
Lettere. Bologna, 1942–1968. Vol. 1–22;
Избранное. М., 1958;
Prose critiche. Mil., 1987.