КАРДОЗО БЕНДЖАМИН НАТАН

КАРДОЗО БЕНДЖАМИН НАТАН - американский юрист.

Окон­чил Ко­лум­бий­ский университет (1889 год). С 1891 года за­ни­мал­ся юри­дической прак­ти­кой. С 1913 года был чле­ном выс­ших су­деб­ных ор­га­нов шта­та Нью-Йорк, Вер­хов­но­го су­да США (с 1932 года). Пред­ста­ви­тель со­цио­ло­гической юрис­пру­ден­ции. Известен своими трудами о роли судов в законотвор­че­ст­ве. От­ме­чая не­об­хо­ди­мость оп­ре­де­лён­но­го ком­про­мис­са ме­ж­ду ста­биль­но­стью пра­ва и со­ци­аль­ным ди­на­миз­мом, Кардозо счи­тал та­ким ком­про­мис­сом на­де­ле­ние су­дьи пра­вом ре­шать, под­ле­жит ли при­ме­не­нию та или иная нор­ма за­ко­на или су­деб­ный пре­це­дент. Сто­рон­ник рас­ши­ре­ния прав су­дьи, су­дей­ско­го ус­мот­ре­ния при рас­смот­ре­нии кон­крет­ных дел. Взгля­ды Кардозо ока­за­ли за­мет­ное влия­ние на раз­ви­тие пра­ва в США и Ве­ли­ко­бри­та­нии.

Сочинения:

The nature of the judical process. New Haven; L., 1921;

The growth of the law. New Haven; L., 1924.