КАРДОЗО БЕНДЖАМИН НАТАН
КАРДОЗО БЕНДЖАМИН НАТАН - американский юрист.
Окончил Колумбийский университет (1889 год). С 1891 года занимался юридической практикой. С 1913 года был членом высших судебных органов штата Нью-Йорк, Верховного суда США (с 1932 года). Представитель социологической юриспруденции. Известен своими трудами о роли судов в законотворчестве. Отмечая необходимость определённого компромисса между стабильностью права и социальным динамизмом, Кардозо считал таким компромиссом наделение судьи правом решать, подлежит ли применению та или иная норма закона или судебный прецедент. Сторонник расширения прав судьи, судейского усмотрения при рассмотрении конкретных дел. Взгляды Кардозо оказали заметное влияние на развитие права в США и Великобритании.
Сочинения:
The nature of the judical process. New Haven; L., 1921;
The growth of the law. New Haven; L., 1924.